Europarlamentaarikko Paavo Väyrynen sai kuin saikin 20 000 kannattajakorttia kasaan ja on mukana ainakin presidentinvaalien ensimmäisellä kierroksella. Paavo Väyrynen on perustamansa Kansalaispuolueen ehdokas, mutta myös Keskustan jäsen ja kunniapuheenjohtaja.

– Me keskustalaiset teemme entistä motivoituneemmin Matti Vanhasen eteen töitä, jotta kannatus saadaan sille tasolle kuin se kansanliikkeellä kuuluu olla. Työtä se vaatii, meikäläiset on saatava liikkeelle, sanoo Keskustan kansanedustaja Pertti Hakanen Sastamalasta.

Ennakkoäänestys alkaa 17. tammikuuta 2018. Hakanen muistutti Akaasta ja Valkeakoskelta eduskunnassa vierailleita kuulijoitaan Väyrysen todenneen, että presidentti Niinistöllä alkaa itsenäisyyspäivän jälkeen arki ja kansalaisille kansanvallan juhla.

– Varmasti Väyrynen tuo väriä vaalikeskusteluihin. Ja jos minun pitäisi ennustaa joku, jolta Väyrysen tulo vie ääniä, niin Paavo Väyrynen vie ääniä Laura Huhtasaarelta. Keskustalainen, joka aidosti ajattelee omaa kansanliikettään, niin Matti Vanhanen on hänen ehdokkaansa.

Kansanedustaja Pertti Hakanen on sanonut julkisuuteen toivoneensa, että Keskustan johto olisi hoitanut Väyrys-asian kuntoon jo ajat sitten.

– Tiedän, että siinä on paljon yritetty, mutta se ei ole johtanut mihinkään. On vaikea erottaa miestä puolueesta kun tämän on vielä paikallisyhdistyksen puheenjohtaja – tai paikallisyhdistystä puolueesta, vaikka siellä ei toimita toivottuun suuntaan. Vaikea asia, sanoo Hakanen.

Kaikki julkinen rakentaminen suojahupun sisään

Akaan ja Valkeakosken keskustaväki vieraili eduskunnassa heti itsenäisyyspäivän jälkeen. Akaalaisia kiinnosti, onko valtion ensi vuoden talousarvioon tulossa lisää rahaa homekoulujen korjauksiin. Asia on akuutti Akaassakin.

– Hallitusohjelmaan on kirjattu, että ongelman laajuus pitää selvittää. Työryhmä on asetettu syksyllä ja asiasta oli juuri myös pääministerin ilmoitus eduskunnassa. Kevättalvella odotetaan työryhmän esityksiä. Se tiedetään jo nyt, että ongelma on niin laaja, että kuntien taloudellista taakkaa ei voida kokonaan kunnille korvata, sanoo Hakanen.

Kansanedustaja Hakasen mielestä nyt pitää selvittää myös, ovatko rakennusmääräykset ajan tasalla ja toimiiko valvonta.

– Rakennusvalvontaa olisi pitänyt tehostaa ja ajat sitten. Materiaalit ja rakennustekniikat ovat kehittyneet, mutta valvonta ei. Kevään aikana saamme työryhmältä vastauksia myös tähän.

Urjalan uuden yhtenäiskoulun vihkiäisissä viime syksynä kerrottiin moneen kertaan, että koulu on rakennettu hupussa sateelta suojassa. Tämän kuuli myös Pertti Hakanen.

– Kaikki julkinen rakentaminen pitäisi tehdä huputettuna. Kuntien päätökset uudisrakentamisesta etenevät yleensä niin, että vasta syksyllä päästään rakentamaan. Kesän hyvä rakennusaika menetetään ja kun nämä kesätkin ovat mitä ovat, huputtaminen takaa, että vesi ei sada rakenteisiin, sanoo kansanedustaja Hakanen.