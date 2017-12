Rasin koulun remontti maksaisi yli miljoonan – myös yläpohja pitäisi purkaa kokonaan

Viialassa sijaitsevan Rasin puukoulun uusi kuntotutkimusraportti on valmistunut. Jo ennestään tiedettiin, että vuonna 1912 rakennetun talon alapohjan pehkueristeet ovat monin paikoin homeessa. Nyt selvisi, että sama pätee yläpohjaan.

– Yläpohja on oletettua huonommassa kunnossa, ja se osoittautui haastavammaksi korjaustenkin valossa, jos sellaisia joskus päätetään lähteä tekemään. Ilmeisesti yläpohjaa ei ole vuosien saatossa kauheasti tutkittu, sanoo Akaan kaupungin uusi kiinteistöpäällikkö Henri Salonen.

Yläpohjassa on eristeenä muun muassa savea, turvetta ja kutterilastua. Sieltä kulkeutuu epäpuhtauksia sisäilmaan, koska höyrysulkuja ei ole lainkaan. Ullakkotilassa havaittiin yläpohjarakenteissa runsaasti kosteuden aiheuttamia jälkiä sekä kolme aktiivista vesivuotokohtaa.

Puukoulun noin kymmenen vuoden ikäinen laajennusosa on Salosen mukaan melko hyvässä kunnossa. Jos puukoulua ryhdytään korjaamaan, vanhan puolen alapohja ja yläpohja ja vesikatto on kuitenkin uusittava kokonaan.

– Samalla joudutaan uusimaan myös niihin liittyviä muita rakenteita kuten talotekniikkaa, jota ei voi ehjänä irrottaa. Myös seinien ja kattojen liittymiä, jotka eivät säily ehjänä, täytyy uusia. Hirsirunko sinällään on ihan ok kunnossa, kertoo kiinteistöpäällikkö Salonen.

Välttämättömien korjausten kustannusarvio on noin 1,1 miljoonaa euroa.

Tutkimuksen tehneen Vahanen Rakennusfysiikka Oy:n mukaan rakennuksen kattava peruskorjaus tulee ajankohtaiseksi todennäköisesti noin 15–25 vuoden kuluttua.

– Nyt tehtäväksi esitettyyn peruskorjaukseen eivät sisälly muun muassa lvias-järjestelmien kattava uusiminen, ikkunoiden, ulko-ovien ja julkisivujen uusiminen, kalusteiden ja irtaimiston uusiminen ja tilamuutokset, raportissa kerrotaan.

Vanhan koulun purkukustannuksiksi on laskettu 85 000 euroa.

Kiinteistöpäällikkö ei korjaisi koulua

Uuden vastaavan koulun rakentamisen kustannusarvio Rasille on noin 2,3 miljoonaa euroa. Se sisältää myös noin 100 neliön liikuntasalin. Henri Salonen ei ryhtyisi korjaamaan Rasin puukoulua.

– Eurojen valossa korjaus kuulostaa houkuttelevalta, mutta siihen liittyvät riskit, oireilun ja historian tuntien sekä kunnan taloudellisen tilanteen tietäen korjaaminen ei tunnu järkevältä, Salonen sanoo.

Tällä hetkellä Rasin koulun oppilaita on Viialan nuorisotilalla, Viialan kirjastossa ja vanhusten palvelutalossa Karpinmäessä. Henri Salosen mielestä Rasin opiskelijoiden väistötila-aika pitäisi minimoida. Hänen mukaansa maanantaina kokoontuneen Rasin koulun kohdekohtaisen sisäilmatyöryhmän kanta on, että Rasille hankittaisiin siirtokoulu. Kaupunginhallitus käsitteli tiistaina Parmaco Oy:n tarjouksen, johon sisältyy optio eli osa-alue 3.

– Osa-aluetta 3 voisi hyödyntää Rasin koululla siten, että kaikki saataisiin Rasin alueelle opiskelemaan. Koulumiljöö ja sekin liikuntatila mikä siinä on, voitaisiin hyödyntää. Näppituntuma on, että tilaa löytyisi Parmacon suorahankintatyyliselle kompleksille, Salonen sanoo.

Parmacolta suorahankintana vuokrattua, oireileville oppilaille tarkoitettua siirtokoulua rakennetaan parhaillaan Keskustan koulun ja Hirvialhon koulun väliin.

Korjattu väärin tai jätetty korjaamatta

Sen jälkeen, kun Rasin koulun sisäilmaongelmat vuonna 2014 myönnettiin ja talosta löytyi hometta monesta paikasta, rakennusta on korjattu useampaan kertaan. Tuoreen tutkimuksen mukaan esimerkiksi alapohjarakenteisiin on tehty korjauksia, jolla on pyritty estämään ilmavirtaukset alapohjan ryömintätilasta sisäilmaan. Korjaukset on kuitenkin tehty osin suunnitelmista poiketen, ja tietyillä osin rakennusta ne on jätetty kokonaan tekemättä.

– Ilmavirtausten mukana ryömintätilasta sisäilmaan kulkeutuneet epäpuhtaudet ovat tehtyjen korjausten jälkeenkin olleet merkittävä tekijä kohteen heikkoon sisäilman laatuun, kerrotaan Vahanen Rakennustekniikka Oy:n tutkimusselostuksessa.

Kiinteistöpäällikkö Henri Salosen mukaan Rasin puukoulua aiemmin tutkineen Jommi Suonkedon papereista löytyi pätevät suunnitelmat, joita ei kuitenkaan ole noudatettu. Rehtorin huoneeseen tehdystä remontista ei löytynyt mitään suunnitelmaa, ja se on tehty seinän osalta väärin.

– Koolaus on tehty hirteen kiinni, ja koolauksissa kulkee kylmä ilma joka pääsee myös sisätilaan, Salonen sanoo.