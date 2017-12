Leijona Futsal oli toistamiseen Mad Maxia parempi

Kaksi viikkoa ei juuri voimasuhteita muuttanut, vaan myös futsalkauden toinen Etelä-Pirkanmaan derby päättyi selvään Leijona Futsalin voittoon. Mad Max kaatui Akaassa isäntien hienon avausjakson ansiosta tällä kertaa lukemin 7–1 (6–0).

Ihan samanlaista käsikirjoitusta paikallispelien toinen osa ei kuitenkaan noudattanut kuin avausottelussa. Tällä kertaa avausmaalia saatiin nimittäin odottaa ensimmäisen jakson toiselle puolikkaalle, kun viimeksi peli ratkaistiin jo avausminuutilla. Nyt ensimmäinen 10-minuuttinen oli toki Leijona Futsalin hallintaa, mutta viimeistely ontui pahemman kerran, ja pallo hiukan poltteli jalassa. Myös Mad Maxilla oli pari todella maukasta tilannetta johtomaaliin, mutta kotijoukkueen maalilla Tuomas Kallioinen sai hyvien torjuntojen lisäksi apua myös maalin tolpasta. Jäikin ikuiseksi arvoitukseksi, miten valkeakoskelaisten johtomaali olisi vaikuttanut pelin myöhempiin tapahtumiin.

Avausjakson jälkimmäinen kymppi olikin sitten päivän parasta Leijonaa. Näytöstä johti Mad Maxista täksi kaudeksi Leijona-paitaan vaihtanut kapellimestari Mika Jussila orkesterinaan muu leijonajoukkue. Mestari itse avasi maalitilin ajassa 12.25 hienon kulmapotkukuvion jälkeen. Kuusi minuuttia myöhemmin Jussila tuuletti jo päivän neljättä maaliaan. Näistä toinen syntyi millintarkasti ylänurkkaan lauotusta vapaapotkusta ja kaksi jälkimmäistä kaukorankkareista vieraiden otettua virhetilinsä täyteen. Kun myös Jovan Stankovic ja Tatu Ahonen osuivat ennen taukovihellystä, päästiin puoliajan pullakahveille vahvassa 6–0-kotijohdossa.

Toinen jakso ei enää suuria hienouksia tarjonnut ottelun ratkettua jo ennen sitä. Molemmat joukkueet osuivat vielä kertaalleen. Vierasjoukkueen Mikko Heritty rikkoi Leijona Futsalin nollan ja Petri Grönholm puolestaan iski Yasar Elbellerin hienosta syötöstä loppulukemiksi 7–1 ja jatkoi näin maaliputkensa jo viiteen otteluun.

Leijonaluotsi Stankovic oli tyytyväinen mies pelin jälkeen.

– Hieno voitto ja väläytimme siinä taas ajoittain potentiaaliamme. Tähän on hyvä lopettaa syyskausi. Viimeisen neljän kuukauden aikana ollaan paiskittu aika rajusti hommia, ja joukkue on hitsautunut hyvin yhteen. Meillä on todella motivoitunut ja hyvähenkinen porukka ja organisaatio, joka haluaa koko ajan mennä yksilöinä ja yhdessä eteenpäin. Tästä on mukava jatkaa kohti kevättä, Stankovic tarinoi pelin jälkeen pikkujoulutunnelmissa.

Futsal-Liiga jää nyt siis joulutauolle. Vuoden 2017 viiden ottelun voittoputkeen päättänyt Leijona Futsal palaa parketille pelien osalta sunnuntaina 7.1., jolloin Pirkanmaan paikallisottelut jatkuvat. Edessä on vierailu Pirkkalaan, jossa PJK isännöi leijonia.

Futsal-Liigan sarjataulukko

KaDy 12 10 2 48-17 30

Sievi FS 12 10 2 52-33 29

Leijona Futsal 12 9 3 66-36 26

Ilves FS 11 7 4 35-26 23

SoVo 12 7 5 47-35 21

GFT 11 7 4 40-24 20

FC Kemi 12 7 5 34-29 18

Mad Max 12 3 9 35-69 12

PJK 12 4 8 32-54 11

PP-70 12 3 9 31-55 9

Ruutupaidat 12 2 10 37-58 7

Riemu 12 2 10 28-49 7

Futsal-Liigan pistepörssin kärki

Sergei Korsunov, KaDy, 13+10=23

Petri Grönholm, LeiF, 10+12=22

Arber Istrefi, SoVo, 11+10=21

Jukka Kytölä, KaDy, 11+7==18

Jarmo Junno, Sievi FS, 11+5=16

Tatu Ahonen, LeiF, 10+6=16

Jussi Nyström, LeiF, 6+10=16

Miikka Hurme, LeiF, 13+2=15