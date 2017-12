Hirvialhon koulu on laajasti homeessa – toiminta siirrettävä väistötiloihin mahdollisimman pian

Hirvialhon koulussa Viialassa on useampia rakenteita, joissa esiintyy laajoja kosteus- ja mikrobivaurioita. FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy:n tutkimuksissa kosteus- ja mikrobivaurioita on todettu alapohjarakenteissa, maata vasten olevissa ulkoseinärakenteissa, maanpinnan tason yläpuolella olevissa puutteellisesti tuulettuvissa tiili–villa–tiilirakenteissa sekä yläpohjarakenteissa.

FCG on tehnyt Hirvialhon koululla syksyn 2017 aikana tutkimuksia rakennuksen kokonaisvaltaisen kunnon selvittämiseksi. Tutkimustuloksien ja havaintojen pohjalta on laadittu kuntotutkimusraportti, joka valmistui keskiviikkona 13.12.

Väistötiloja ei ole helposti saatavilla

Koska Hirvialhon koulun rakenteissa esiintyy laajoja vaurioita, keskiviikkona kokoontuneen kohdekohtaisen sisäilmatyöryhmän kanta on, että koulutoiminta siirretään mahdollisimman nopeasti väistötiloihin. Korvaavia väistötiloja ei kuitenkaan ole Helposti saatavilla, mutta siirtokelpoisten koulurakennusten kilpailutus on päättymässä.

Kevätlukukauden toiminnan varmistamiseksi kaikkiin luokkatiloihin tullaan hankkimaan ilmanpuhdistimet. Lisäksi rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmään tehdään muutostöitä, joiden avulla rakennuksen sisätilojen ja ulkoilman välisiä painesuhteita voidaan säätää paremmalle tasolle.

Ilmanvaihdon säätötoimenpiteiden tavoitteena on vähentää rakenteista sisäilmaan päin tapahtuvia ilmavuotoja.

Kaupunki tiedottaa Wilmassa ja nettisivuilla

Professori Tuula Putukselta pyydetään riskinarviolausunto oirekyselyiden ja FCG:n tutkimusraportin pohjalta. Tuloksista tullaan tiedottamaan vuoden 2018 alussa.

Hirvialhon koulurakennuksessa toimivat normaalisti Viialan yhtenäiskoulun luokat 7–9. nyt siellä on myös alempien luokkien oppilaita, jotka ovat joutuneet lähtemään sisäilmaongelmine vuoksi suljetusta Keskustan koulusta.

Akaan kaupunki tiedottaa Hirvialhon koulun oppilaita, huoltajia ja muita käyttäjiä tilanteesta ja sen edistymisestä. Pääasiallisina tiedotuskanavina ovat Wilma ja Akaan kaupungin kotisivut.

Merkittävimmät homevauriot kotitalousluokassa

FCG:n kuntotutkimusraportin mukaan Hirvialhon koulun kellarikerroksessa maata vasten olevissa alapohjarakenteissa esiintyy monin paikoin poikkeavaa kosteutta. Kotitalousluokan maata vasten olevassa alapohjarakenteessa olevat lastuvillaeristeet eli toja-levyt ovat mikrobivaurioituneet.

Teknisen työn tiloissa alapohjarakenteet ovat kosteusteknisesti riskialttiita, kosteus- ja lämpöeristämättömiä rakenteita, mutta tällä hetkellä toimivia, koska rakenteita ei ole pinnoitettu tiiviillä mattopinnoitteilla.

Kellarikerroksessa ulkopuolista maata vasten olevien kuorimuurattujen seinärakenteiden lämmöneristeissä esiintyy monin paikoin selviä viitteitä mikrobivaurioista. Merkittävimmät mikrobivauriot esiintyvät kotitalousluokassa ja teknisen työn tiloissa, jotka on otettu jo pois käytöstä. Kuorimuurattujen seinien eristetiloista tapahtuu ilmavuotoja sisäilmaan päin.

Rakennuksessa esiintyy myös ryömintätilallisia alapohjarakenteita. Ryömintätiloihin on tehty kesällä 2017 korjauksia, joiden yhteydessä ryömintätiloista on poistettu muottipuulaudoitukset sekä ryömintätilat on koneellisesti alipaineistettu. Ryömintätiloja vasten olevassa alapohjassa on eristeenä toja-levyä. Toja-eristeessä esiintyy paikoin viitteitä mikrobivaurioista.

Ulkoseinissä selviä viitteitä homeesta

Liikuntasalin vieressä olevien pukuhuone- ja varastotilojen alueella on ryömintätilallinen alapohjarakenne, jonka ryömintätiloissa esiintyy paikoin purkamattomia muottipuulaudoituksia.

Välipohjarakenteet eli kellarikerroksen ja ensimmäisen kerroksen välinen välipohja sekä ensimmäisen ja toisen kerroksen välipohjarakenne eivät sisällä merkittäviä sisäilman laatuun vaikuttavia haittatekijöitä.

Kellarikerroksen ja ensimmäisen kerroksen välipohjat sisältävät paikallisilla alueilla toja-eristeitä, mutta tutkimusten perusteella välipohjien toja-eristeissä ei esiinny merkittäviä määriä mikrobiepäpuhtauksia.

Ulkoseinärakenteet ovat puutteellisesti tuulettuvia tiili-villa-tiilirakenteita. Ulkoseinän lämmöneristeistä otettiin materiaalinäytteitä eri puolilta rakennusta. Analyysitulosten perusteella ulkoseinän lämmöneristeissä esiintyy monin paikoin selviä viitteitä mikrobivaurioista ja merkkiainekokeiden ja aistinvaraisten arvioiden perusteella ulkoseinän lämmöneristeistä sekoittuu ilmaa sisäilmaan päin.

Yläpohjarakenteiden kuntoa tutkittiin vesikatoilta käsin konesaumattuun peltikatteeseen tehtyjen avausten sekä vesikatolla olevien tarkastusluukkujen kautta. Vesikateavauksia suoritettiin yläpohjarakenteen tuuletusputkien sekä kattoikkunoiden läheisyyteen.

Rakenneavauksista tehtyjen havaintojen perusteella yläpohjiin pääsee kulkeutumaan sadevesiä ja lumen sulamisvesiä muun muassa vesikatteessa olevien läpivientien, tuuletusputkien sekä paikkakohtien läheisyydestä. Lisäksi vuoden 2007 peruskorjauksen yhteydessä umpeen laitettujen kattoikkunoiden puu- ja levyrakenteissa on selviä viitteitä mikrobivaurioista.

FCG suosittelee kattavaa perusparannusta

Koska Hirvialhon koulussa on laaja-alaisia mikrobivaurioita ja rakenteiden korjauslaajuus on merkittävä useassa rakennusosassa, FCG suosittelee, että rakennukseen suoritetaan kattava perusparannus, joka ottaa huomioon kaikki rakenteissa esiintyvät vauriot.

Rakennuksessa on syksyn 2017 aikana suoritettu ilmanvaihtoon liittyviä puhdistus- ja ilmamäärien säätötoimenpiteitä. Ilmanvaihtoon liittyvät säätötyöt on saatu päätökseen joulukuun 2017 alussa, minkä johdosta rakennukseen ei ole vielä suoritettu erillistä ilmanvaihtojärjestelmien kuntotutkimusta.