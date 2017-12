Matti lähti veljiensä kanssa sotalapseksi Ruotsiin kaksi kertaa

Eläkkeellä oleva veturinkuljettaja Matti Järvinen on vakaa hämäläinen mies. Niin vakaa kuin elämänkokemuksellaan voi olla. Elokuussa 1936 syntyneenä hänellä on muisto talvisodastakin. Koti sijaitsi Toijalan Satamassa ja sinne kajasti Riihimäen pommitus. Sota on Matin elämässä aina läsnä, jopa niin, että hän ei välitä riidellä eikä katso sotaa televisiostakaan.

Matti on sotalapsi, yksi lähes 80 000 lapsesta, jotka siirrettiin sotaa pakoon Pohjoismaihin talvi- ja jatkosotien aikana. Pääosa lapsista meni Ruotsiin, minne Mattikin lähti veljensä Antin kanssa. Yleisesti luullaan, että lapsia lähti pommitusaroista kaupungeista. Matti Järvisen tarina on toisenlainen.

– Kun jatkosota alkoi, äiti saattoi minua ja Anttia pyörän kanssa Sataman rataa pitkin asemalle. Ei Satamaan ollut tietäkään tuolloin. Syy lähtöön oli se, että meitä oli jo niin paljon ja isä Urho rintamalla. Toimen naisena tässä asiassa oli Kyllikki Helpiö, muistelee Järvinen.

Sotalapset olivat tahtomattaan osa politiikkaa. Heidän nähtiin pohjoismaisen yhteistyön vertauskuvina. Sanottiin jopa, että Suomen heimo säilyy, jos maalle sodassa kävisi huonosti. Idea sotalapsista saatiin Ruotsista, jossa syntyi voimakas kansalaismielipide Suomen puolesta: Finlands sak är vår.

Veli hukkui, takaisin kotiin

Rauha-äiti jätti pojat Toijalan rautatieasemalla Punaisen Ristin huomaan.

– Turun satamaan mentiin ja matkalla muistaakseni jotakin syötiinkin. Arcturus-laiva vei meidät Turusta Tukholmaan. Kyllähän meidät heti puettiin uusiin vaatteisiin ja siistittiin muutenkin.

Kunta, jonne pojat menivät oli Valdemarsvik Keski-Ruotsissa. Matti ja Antti sijoitettiin eri koteihin, perheet olivat kuitenkin tuttuja keskenään. Aikaa kului ja pojat tottuivat uusiin perheisiinsä. Sitten tapahtui se, mitä tuskin kukaan odotti, Antti hukkui. Hän oli ollut uimassa sijaiskotinsa palvelusväen kanssa ja liukastui kiveltä.

– Jälkeenpäin kuulin äidiltä, että lääkärin mukaan Antti kuoli sydänkohtaukseen. Säikähti tietysti. Meidän piti kaikkien olla Satamassa uimataitoisia, koska vettä oli joka puolella.

Antin kuolema järkytti kotiväen Suomessa. Vanhin veli Pentti vaati äidiltään, että Matti on saatava kotiin. Alkoi kirjeenvaihto Ruotsiin. Rauha-äidin kirjeet käänsi ruotsiksi Toijalan kirjastonhoitaja Helvi Harjula.

– Minä ehdin jo kotiutua Ruotsiin. Olot olivat kaikin puolin mukavat. Pappa Kalle oli maanviljelijä, joka ehti hommaamaan meille häkäpönttöautonkin. Muistan auton hämärästi. Tällä autolla minut kuljetettiin Norrköpingiin korvalääkäriinkin ennen kotiin paluuta.

Isossa sairaalassa meni muutama päivä. Kotiin lähdettiin sitten oikein lentokoneella.

– Punaisen Ristin kone toi meidät Helsinkiin Malmin kentälle. Se oli minun ensimmäinen lentoni. Ja kyllä minusta pidettiin huolta. Muistan ikuisesti kotiin paluun. Lotat auttoivat koneesta junaan ja junassa pääsin konduktöörin vaunuun. Ihmeellisesti se tieto kulki, kun äiti oli asemalla vastassa.

Matti Järvinen ehti olla Ruotsissa vajaan vuoden.

– Olihan se suomen kieli aika heikkoa. Muistan kun kerroin äidille, että ”yksi suuri punainen lentokone ja kuusitoista lasta”. Vähän kankeastihan se meni.

Kun Matti tuli Ruotsista, perheeseen oli syntynyt viiden pojan jatkoksi tytär Arja.

– Arja oli vähän itkuinen ja minä kummissani. Äiti muistaa minun sanoneen, että ”heitä yksi pikkulapsi pihalle”. Käytiin tyttäreni Maijun kanssa Lontoossa Arjaa katsomassa kun hän täytti 70 vuotta, niin hän tätäkin ”lämmöllä” muisteli.

Kun rintama petti, Matti ja Mauno lähtivät

Toisen kerran Matti Järvinen lähti Ruotsiin kesäkuussa 1944. Nyt mukana oli vuonna 1938 syntynyt Mauno-veli. Lähtöä tehtiin samaan aikaan kun Neuvostoliiton suurhyökkäys mursi rintaman Karjalan kannaksella 10. kesäkuuta 1944. Vanhin veli Pentti jäi äitiä auttamaan ja isä oli rintamalla.

– Ehdin käydä Toijalassa 1. luokan koulua. Lähdettiin sitten Maunon kanssa. Olin olevani iso poika. Mauno huomasi, että nyt äiti jättää meidät. Lohdutin itkevää veljeä, että ”olenhan minä tässä”. Se oli vaikea ero, koska ymmärsimme enemmän asioista.

Matti ja Mauno menivät samaan paikkaan Gustafssoneille Valdemarsvikiin. Perheestä Matilla on vain hyviä muistoja.

– He pitivät kuin omia lapsiaan. Elsa-mamma oli erittäin lämmin ja huolehtivainen ihminen, Kalle-pappa oli kiireinen työihminen. Papan syliin ei koskaan päästy, mutta traktorin pukille sentään. Omia lapsiakin heillä oli, kaksi tytärtä ja poika.

Sijaisperheen lapset Svea, Inga ja Stig olivat jo aikuisuuden kynnyksellä, Stig kirjoitti ylioppilaaksi Matin ja Maunon ollessa perheessä.

– Ihan olimme kuin omia sisaruksia heille. Stig, joka oli kotona, piti meistä paljon. Sen lämmön aisti, vaikka ihan lapsia olimmekin. Kävin 2. ja 3. luokan kansakoulua siellä ja veli kävi 1. luokan. Ruotsin kieli tuli opittua, ja ymmärrän sanoja vieläkin, vaikka missäs sitä täällä puhuisi.

Myöhemmin aikuisena Mauno asui Ruotsissa vuosikymmeniä ja hänen lapsensa perheineen ovat siellä edelleenkin.

– Pystyn tyttären miehen kanssa jotakin keskustelemaan, mutta Mauno toki hallitsee ruotsin kielen ihan täydellisesti. Mauno unohti suomen kielen kokonaan ja kun tultiin takaisin, toimin hänen tulkkinaan.

Takaisin kotiin vasta 1946

Matti ja Mauno Järvinen palasivat Suomeen kesällä 1946. Sota oli päättynyt ja isäkin palannut. Koti oli siirtynyt Ketunpesille isän rakentamaan taloon, jossa oli huone, keittiö ja alkovi. Talo on edelleen pystyssä. Suomi toipui sodasta ja maksoi sotakorvauksia. Kaikesta oli pula.

– Ero Ruotsin ja Suomen välillä oli järkyttävä. Sen huomasi lapsikin. Se oli hyvinvointivaltio ja sodasta ei tiedetty mitään. Me lihottiinkin siellä. Ei meitä kiusattu edes koulussa. Ja kun Suomeen lähdettiin, saatiin uudet vaateet ja pieni matkalaukku.

Järvisen perheessä oli lapsia kuitenkin kymmenen.

– Kaikki eivät olleet yhtä aikaa kotona, mutta ei niin pienissä tiloissa kenelläkään mitään rauhaa ollut. Nykyään on lapsiperheillä lapsilisät, jopa sosiaalihuoltokin. Miellä ei ollut mitään, mutta silti jotenkin vain mentiin eteenpäin.

Sota jätti jälkensä Urho-isään, niin kuin tavalla tai toisella kaikkiin rintamamiehiin. Matin hyvät muistot isästä tulevat lapsuudesta Satamassa. Ennen sotia poikien isä lastasi proomuja, jotka veivät tukkeja Toijalan Satamasta Valkeakosken tehtaille. Kesäisin he pääsivät kyytiin, pienin veli kopassa.

– Aallot keinutti proomua ja Eikka putosi kopan kanssa kyydistä. Varhaislapsuudesta on minulla hyviä muistoja. Sota sotki monta asiaa.

Järvisten talon paikalle rakensi Arvi Kilpinen vaneritehtaan, jossa tehtiin lentokonevaneria muun muassa Yhdysvaltoihin. Tehtaan rakennukset ovat vieläkin paikallaan ja yrityskäytössä.

Viimeinen kirje 1952

Matti Järvinen lähetti viimeisen kirjeensä Ruotsiin 1952. Pitihän se heillekin kertoa, että poika on koulussa VR:n Hyvinkään konepajalla.

– Ruotsin kielellä kerroin, että olen opiskelemassa veturinlämmittäjäksi. En muista, sainko siihen vastauksen. Joka tapauksessa yhteydenpito loppui siihen.

Kerran Matti ja Mauno ovat perheineen käyneetkin Ruotsissa lähellä sijaiskotia. Talo ja maisemat olivat tuttuja, sisään he eivät menneet. Sotalapsuus on enää vain muisto.

– Ei sitä unohda koskaan, eikä ole tarkoituskaan. Jälkeenpäin on tullut mieleeni, että kuulun tiettyyn joukkoon Suomen historiassa. Sota saa aikaan kaikenlaista.

Sotalapsi Matti Järvinen valmistui veturinlämmittäjäksi ja 1967 veturinkuljettajaksi. Hän jäi 55-vuotiaana eläkkeelle syksyllä 1991.

– Mä olin sellainen höyryveturimies.