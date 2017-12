Akaa-Volley kohtaa Rantaperkiön Iskun

Lauantaina 9.12. kello 17 pelataan Toijalan Monitoimihallissa katsomisen arvoinen lentopallo-ottelu. Akaa-Volley saa vieraakseen Rantaperkiön Iskun, jota on vaikea vieraaksi kutsua. Siksi hyvin joukkue tunnetaan.

Vuonna 1911 perustetulla Rantaperkiön Iskulla on takanaan 43 kautta lentopallon ylimmällä sarjatasolla. Mitaleitakin on kertynyt kelpo määrä: neljä kultaista, seitsemän hopeista ja kahdeksan pronssista. Yhteensä siis 19 mitalia, joista kuusi tällä vuosisadalla. Ja tuohon kun lisätään vielä yhteensä 12 Suomen Cup -mitalia, niin voidaan kai sanoa, että perinteitä riittää.

Iskun pelaajilla on tuplaten enemmän liigapelejä takanaan kuin Akaa-Volleylla (noin 1300/700). Lisäksi joukkueen kantavana voimana häärää muuan Matti Hietanen, joka vuoden 2016 syksyllä kävi Lempäälän Kisan paidassa lähes yksin kaatamassa Akaa-Volleyn 1-sarjan avauksessa. Eikä siinäkään vielä kaikki: joukkueen libero Tommi Roininen käyttelee hihojaan yli 300 liigapelin kokemuksella ja kuluvalla kaudella yli 50 prosentin tarkkuudella. Molemmat mainitut pelimiehet kuuluvat Mestaruusliigan tämän hetken Dream Teamiin (http://www.mestaruusliiga.fi/tilastot/miehet-runkosarja.html).

Kun Iskun vastaanotto toimii, on maajoukkueessakin esiintyneellä passari Mauri Kurpalla otollinen tilanne rakentaa joukkueen hyökkäyksiä.

Viime viikonvaihteessa tamperelaiset kohtasivat Kokkolan Tiikerit. Vaikka ottelu oli vain kolmieräinen, voidaan Iskun tilastoista lukea: Matti Hietanen 17/+9, Mika Mäntylä 20/+12, Ilari Toimela 10/+7 ja Tatu Härkönen 13/+12. Vastuu pallojen tappamisesta jakautuu joukkueessa hyvin tasaisesti, joka kertoo luonnollisesti taitavasta passarista, mutta myös tarkasta vastaanotosta ja luotettavasta hyökkäyskalustosta. Kaiken lisäksi Tomi Mutka, lähes 300 liigapelin yleispelaaja ja yksi joukkueen syömähampaista oli Tiikerit-pelistä kokonaan sivussa.

Kaikkeen mainittuun kun lisätään vielä se fakta, että Rantaperkiön Isku on kuluvalla kaudella lyönyt akaalaiset jo kahteen otteeseen puhtaasti 3–0 (Mestaruusliigassa syyskuussa ja Suomen Cupissa lokakuussa), ei lauantain ottelun ennakkosuosikista liene epäselvyyttä.

Mutta kaikesta huolimatta odotettavissa on tasainen kamppailu. Ensinnäkin nyt pelataan Akaa-Volleyn kotisalissa, jossa akaalaisilla on katsomossa se kuuluisa seitsemäs pelaaja. Kotiyleisön kannustusta ei voi aliarvioida. Toiseksi Akaa-Volley on varmasti sisuuntunut kahden niukan tappion jäljiltä ja janoaa voittoa. Kolmanneksi Isku on sarjataulukossa vain neljä pistettä Akaa-Volleyn edellä, ja sillä on yksi ottelu enemmän pelattuna. Neljänneksi tamperelaisten niskaa painaa ennakkosuosikin asema. Viidenneksi on olemassa sanonta, että kolmas kerta toden sanoo.

Molempien joukkueiden päävalmentajat Iskun Oskar Muurinen ja Akaa-Volleyn Lauri Tihinen taivaltavat ensimmäistä mestaruusliigakauttaan valmentajina. Mutta Tihisen varjona Akaa-Volleyn penkillä istuu muuan Jussi Heino, Iskun päävalmentaja ennen Muurista. Siispä kuudenneksi: Onko Tihisen ja Heinon yhteistyö avain Akaa-Volleyn yllätykseen?