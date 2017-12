Liikuntasali kiinnosti uuden koulun iltakäyttäjiä eniten

Kirkonkylän koululla Kylmäkoskella puhuttiin viime tiistaina siitä, mitä yhdistykset ja muut harrastajat toivovat uudelta koululta. Akaan valtuusto on päättänyt, että koulun suunnitteluun otetaan mukaan myös alueen asukkaat, ja heitä olikin kyläillassa aimo joukko.

Koulunjohtaja Heli Hotti-Paananen kehotti ihmisiä aktiivisuuteen lähettäessään heidät ryhminä kiertämään eri luokissa pidettyjä aivoriihiä.

– Ehdimme tässä vaiheessa vielä vaikuttaa. Jokaisessa luokassa voitte miettiä, mitä uudessa koulussa teidän mielestänne pitäisi olla.

Intohimoa ja pieteettiä tilojen suunnitteluun

Kouluhankkeen ohjausryhmään kuuluva Inka Loppi (sd) kertoi aamu- ja iltapäivätoiminnan eli Kirkkiksen tiloihin ensimmäisenä tulleelle porukalle muun muassa liikuntasaliin liittyvät kuulumiset. Lopin mukaan salia pitäisi ajatella koko kaupungin kannalta, koska liikuntatiloista on muuallakin pulaa.

– Lähdimme ohjausryhmässä rohkeasti siitä, että hallin koko olisi 24 kertaa 12 metriä, ja lentopalloakin mahtuisi pelaamaan. Minimissään salin täytyy olla sellainen, missä pystytään järjestämään opetussuunnitelman mukainen toiminta, Loppi sanoi.

Koko kaupungin käyttöön viittasi myös paikalla ollut kaupungin nuorisosihteeri Jouko Pekkarinen, jonka mukaan vanhemmat ovat tottuneet kuljettamaan lapsiaan harrastuksiin Akaan eri taajamien välillä.

Toisena Kirkkiksen ideapaperin äärelle tullut ryhmä keskittyi sekin liikuntasalin tarjoamiin mahdollisuuksiin. Mia Lumpiola jatkoi Inka Lopin lentopalloaiheesta ja kertoi, että kakkossarjaa saa pelata vähintään kuusi metriä korkeassa salissa. Lumpiolan ja muidenkin mielestä salin iltakäyttö edellyttää myös kunnollisia varastotiloja, jotta kaikkea lajirekvisiittaa ei tarvitse tuoda auton peräkontissa.

Heidi Jalli pohti sitäkin, olisiko hyvä, jos koulun aamu- ja iltapäivätoiminnan tilat olisivat lähellä liikuntasalia. Mia Lumpiola nosti rimaa koko koulun suunnittelun ja fläppitaulun sivuun ikuistettavien toiveiden osalta.

– Nykyään työpaikoilla mietitään paljon viihtyvyyttä ja kaikenlaisia looseja. Tähän voisi kirjata sen intohimon, että lapsia ajateltaisiin samanlaisella pieteetillä kuin toimistotiloja.

Uuteen kouluun toivottiin myös vaihtuvaa kokoelmaa ainakin lasten ja nuoren kirjoja Akaan kirjastoista. Inka Lopin mielestä kolmas sektori voisi valvoa koulun kirjaston iltakäyttöä. Myös kirjastossa, liikuntasalilla ja mahdollisella kuntosalilla käymisen mahdollistavaa kulkukorttia toivottiin sen sijaan, että seurojen edustajilla pitää olla avaimet, joita ilman kukaan ei pääse vuorolle.

Oppilasmäärä saattaa nousta yli sadan

Kun ryhmät olivat kiertäneet kaikki työpisteet, vedettiin toiveita vielä yhteen koulun ruokalassa. MLL:n Kylmäkosken osastoa edustanut Ursula Finni listasi yhdistyksen toiveiksi liikuntasalin ja kirjaston lisäksi myös kulttuuri- ja käsityötilan sekä perhekahvila- ja kokoustilan. MLL on kiinnostunut myös koulun piha-alueen turvallisuudesta ja siitä, että neuvola ja kouluterveydenhuolto pysyisivät Kylmäkoskella.

Uuden koulun rahoituksesta Finni kertoi ymmärtäneensä, että muutakin rahaa olisi tulossa kuin valtuuston päättämä kaksi miljoonaa euroa.

– Kunnan muista budjeteista tai ulkopuolelta, Finni totesi.

Tähän saakka uudesta koulusta on puhuttu sadan oppilaan opinahjona. Kyläillassa tiedettiin kertoa, että pelkästään ensi vuoden eskari-ikäluokka on Kylmäkoskella 29 lasta, joskin siinä ovat mukana myös Sontulan kouluun menevät. Myös ohjausryhmäläinen Inka Loppi arveli, että oppilaita tulee yli 100, jos kuutosluokkalaisetkin palaavat alakouluille. Tätä vaihtoehtoa on Akaassa pohdittu jo jonkin aikaa.

Uuden koulun uskottiin vetävän puoleensa sekä tällä hetkellä Kylmäkoskelta Urjalassa koulua käyviä oppilaita että kokonaan uusia lapsia ja lapsiperheitä.

– Uusi koulu, vapaita tontteja ja tosi hyvä meininki, kuuluikin erään vanhemman visio tulevaisuuden Kylmäkoskesta.