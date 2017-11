Akaassa vieraillut JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine vaatii valtiota mukaan sisäilmatalkoisiin

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry:n puheenjohtaja Päivi Niemi–Laine vieraili maakuntamatkallaan viime viikon maanantaina Akaassa. Niemi-Laine tutustui päivällä Viialassa koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaan väistötiloina toimivissa Karpinmäen palvelutalossa sekä Hirvialhon koulun parakissa. Illalla Niemi-Laine osallistui JHL:n Akaan osaston syyskokoukseen Lounaspirtillä.

Vierailullaan Niemi-Laine kuuli Viialan sisäilmaongelmaisista kouluista ja keskusteli henkilökunnan kanssa muun muassa väistötiloista. JHL:n puheenjohtaja sanoo Akaan tilannetta hurjaksi.

– Totta kai isoissa kaupungeissa on samoja ongelmia, mutta kun tullaan näin pieneen paikkaan, on asia todella iso. Tämä on koko kansan ongelma. Meillä ei ole hoidettu julkisia rakennuksia eikä niihin satsata vieläkään, Niemi-Laine toteaa.

Jatkuvat muutot rasittavat

Niemi-Laineen mukaan valtion pitäisi tukea rakennusten sisäilmaongelmien kanssa painivia kuntia.

– Ehdottomasti pitäisi tukea. Kunnat eivät selviä korjausvelasta. Täällä meni kahdeksan miljoonaa kouluun, joka nyt on suljettu, ja lisää pitäisi vielä laittaa. Nämä ovat hurjia summia.

JHL:n puheenjohtaja on huolissaan lasten ja henkilökunnan jaksamisesta koulutilojen vaihtuessa usein.

– Lasten, nuorten ja henkilökunnan osalta tilanne on mieletön, kun jatkuvasti muutetaan ja lapset pitää saada sopeutettua uuteen ympäristöön ja aikuiset yrittävät hymyillä ja rakentaa uutta peruskiveä. Tilanne ei ole helppo.

Elinvoimalle ei ole rahaa

JHL:n puheenjohtaja Niemi-Laine nosti syyskokouksen alustuksessaan esille muun muassa sote- ja maakuntauudistuksen. Hän epäilee puheita sote-uudistuksen jälkeen jatkavista elinvoimakunnista.

– Meillä ei ole harmainta hajua, mitä se elinvoimakunta on.

Niemi-Laine laskee, että sote-palveluiden siirtyessä pois kunnista 12,5 prosenttia kuntien budjeteista ja kolmasosa yhteisöveroista viedään maakuntiin.

– Tämä on aika jännä juttu, koska kuntien piti hoitaa nimenomaan sitä elinvoimaa ja kehittää yritystoimintaa. Kuitenkin tämäkin elinvoimaraha ollaan pilkkomassa niin, että rahaa imetään maakuntiin.

Yleiskorotus ykköstavoite

JHL:n puheenjohtajan vierailupäivänä alkoivat neuvottelut valtion uudesta virka- ja työehtosopimuksesta. Niemi-Laineen mukaan JHL:n ykkösteema neuvotteluissa on palkkojen yleiskorotus kaikille. Puheenjohtaja pitää 1,6 prosenttia korotuksen minimitasona.

Sari Nieminen johtaa Akaan JHL:ää

Akaan JHL ry osasto 220:n puheenjohtajana kaudella 2018–2019 jatkaa Sari Nieminen. Nieminen työskentelee Akaan kaupungin kotihoidossa.

Hallitukseen kuuluvat Jutta Kuitunen, Helena Lampinen, Pekka Sintonen, Maarit Nisula, Päivi Lehmusvirta, Helena Lehtimäki, Riitta Lehtonen ja Sami Riutta. Päivi Lehmusvirta on myös yhdistyksen pääluottamusmies ja Helena Lehtimäki perhepäivähoitajien luottamusmies.

JHL:n Akaan osastoon kuuluu 370 jäsentä. Suurimman ammattiryhmän muodostavat siivous- ja ruokapalvelutyöntekijät. Toiseksi suurin ryhmä on hoitajat, joihin kuuluu lähihoitajia, lastenhoitajia ja perhepäivähoitajia.