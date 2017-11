Pöytäkirjojen lähettäminen ei kuulu Akaan kulttuuriin

Akaan kaupungin henkilöstöjaoston jäsenet eivät voi tarkistaa pöytäkirjasta, mitä he ovat kokouksissa päättäneet. Kaupunginhallituksen alaisen henkilöstöjaoston pöytäkirjoja ei julkaista internetissä eikä missään muuallakaan, mutta niitä ei myöskään lähetetä jaoston jäsenille edes pyydettäessä.

Henkilöstöjaoston tehtäviä ovat muun muassa henkilöstöä koskeva strateginen suunnittelu, kaupungin yhteistoimintamenettelystä vastaaminen sekä kaupungin työhyvinvoinnista ja henkilöstöeduista vastaaminen.

Valtuutettu ja henkilöstöjaoston jäsen Mervi Pulkkinen (kesk), kysyi valtuuston kokouksessa viime viikolla, miksi hän ei saa pöytäkirjoja. Hän oli pyytänyt pöytäkirjoja ensin hallintopäälliköltä ja sitten va. kaupunginjohtaja Briitta-Liisa Sinivuorelta. Pulkkisen kysymykseen vastasi Sinivuori.

– Meidän kulttuurissa ei ole ollut käytäntönä se, että lähetellään pöytäkirjoja, koska se työllistää valtavasti meidän sihteereitä, ja koska aiemmin näitä pöytäkirjoja ei ole kukaan minulta tiedustellut. Tällä viikolla lähtee henkilöstöjaoston esityslista, ja aion teetättää jaostolla päätöksen, että lähetetäänkö vai ei, Sinivuori totesi viikko sitten.

Henkilöstöjaoston puheenjohtaja Hannu Järvinen (sd) puhui omalta paikaltaan ensin jotain tableteista ja papereista. Muiden valtuutettujen sanottua, että he eivät kuule, Järvinen kertoi Sinivuoren tiedustelleen hänen kantaansa asiaan.

– Sanoin, että jatketaan samalla vanhalla mallilla millä olemme aikaisempien valtuustojenkin mukaan menneet. Että emme ole lähettäneet pöytäkirjoja. Lautakunnan ja jaoston kokouksessa voi itse tehdä muistiinpanoja, jos haluaa.

Valtuuston puheenjohtaja Jaakko Leinonen totesi, että henkilöstöjaoston pöytäkirjat ovat ei-julkisia. Mervi Pulkkisen mukaan henkilöstöjaosto on tällä vaalikaudella istunut kolme kokousta, ja mitään sellaista asiaa ei ole käsitelty, joka julkisuuslain mukaan olisi kirjattava salaiseksi.

– Ne pöytäkirjat menevät kuitenkin tarkastuslautakunnalle, joten minusta se ei kauheasti teetä lisätyötä, jos ne samalla sähköpostilistalla lähetetään jaostossa istuville. Sähköinen päätöspöytäkirja riittää, koska tässäkin valtuuston kokouksessa esityslistassa on viittaus henkilöstöjaoston päätökseen.

Myös kokoomuksen Maija Toivonen tiedusteli asiakirjojen saatavuutta.

– Minkä takia kaupungin johtoryhmän muistiot on julistettu salaiseksi eikä niitä saa valtuutetut edes pyynnöstä? Toivonen ihmetteli.

Vastauksen antoi valtuuston puheenjohtaja Leinonen.

– Tähän liittyy sellainen, että olimme hallituksen puheenjohtaja Harri Rämön kanssa johtoryhmän kokouksessa ja totesimme, että ei nyt liene välttämätöntä, että ne lähetetään kaikille valtuutetuille, Leinonen sanoi ja perusteli päätöstä todella tiukoilla valmisteluresursseilla.

Vihreiden Heli Piiraisen mukaan valtuusto päätti edellisellä kaudella, että johtoryhmän muistiot lähetetään.

– Jos valtuusto on tästä päättänyt, kokisin, että myös listojen lähettämättä jättämisestä päättää valtuusto. Voin olla väärässäkin tietysti, Piirainen sanoi.

Piirainen kertoi erikseen Akaan Seudulle, että päättäjille ei automaattisesti lähetetä mitään pöytäkirjoja pois lukien valtuuston ja hallituksen päätöspöytäkirjat, jotka saatiin vasta viime valtuustokaudella jakoon.

– Kaikki täytyy pyytää, yleensä pariinkin kertaan. Erityisesti työryhmien muistioita on hankala saada, jotta ne saisi omalle ryhmälle jakoon. Lautakuntien kokouksista saa pöytäkirjan sijaan yleensä kehotuksen katsoa netistä.

Piiraisen mukaan kaupunginhallitus ei ole ikinä saanut alaisuuteensa kuuluvan henkilöstöjaoston pöytäkirjoja.

– Pyynnöistä huolimatta jaoston pöytäkirjoja on hankala saada, kuulemma myös jaoston jäsenten.

Kommentti

Menneisyyden ja vallan vangit

Äkkinäinen olisi saattanut viime viikon keskiviikkona Akaan kaupungintalon valtuustosalissa luulla, että Toijalan aseman suunnalla kiskaistiin parinkin Pendolinon hätäkahvasta. Siihen malliin kirskuivat jarrut, kun 35 päättäjää rakensi virkamiesten taustatuella yhtenäistä ja avointa Akaata.

Esityslistalla oli tärkeitä asioita kuten tuloveroprosentista päättäminen. Demareiden ryhmäpuheenvuorossa Saija Roininen totesi, että veroja tulee korottaa prosenttiyksiköllä ja henkilökunta ottaa osallisiksi toiminnan suunnitteluun, koska he ovat asiantuntijoita omalla tontillaan.

Myös henkilöstöjohtamista pitää kehittää, koska ylhäältä johtaminen ei Roinisen mukaan ole oikea eikä nykyaikainen tapa.

Demareiden valtuustoryhmässä on puolenkymmentä Akaan kaupungin työntekijää, ja taustajoukoista löytyy lisää. Jos he eivät kaikkien näiden säästöpakettien ja veronkorotusten jälkeen ole vielä päässeet vaikuttamaan työhönsä, en tiedä montako pakettia ja korotusta vielä tarvitaan.

Henkilöstöjohtamista taas yritettiin kehittää muun muassa kaupunginjohtaja Aki Viitasaaren kanssa siihen pisteeseen saakka, että hänet oli pakko irtisanoa Roinisen ja monen muun demarin vastustuksesta huolimatta.

Roinisen mukaan Akaan demareille on selkeä arvovalinta, että koulut hoidetaan nyt kuntoon. Demarit hyväksyvät sen, että jokainen akaalainen veronmaksaja joutuu kipeästi osallistumaan näihin talkoisiin.

– Toivomme, että vuodelle 2020 voimme alentaa veroprosenttia. Silloin suurimmat kulut siirtokouluista on maksettu. Toivottavasti! Roininen puhui.

Toivotaan toivotaan -yhtälö on kiintoisa, sillä samaan aikaan veroprosentin laskun kanssa pitäisi saada jostain Viialan siirtokoulujen tilalle pysyvät, nykyaikaiset, turvalliset ja terveelliset koulut noin tuhannelle ihmiselle. Millähän rahalla? Akaan taloussuunnitelmassa ei ole vuosille 2018–2020 senttiäkään Viialan koulujen korjaamiseen tai uudisrakennuksiin. Ne miljoonat kun lisätään, voidaan veronalennukset unohtaa. Keskustan Jukka Ahosta lainaten: ”Nyt ei saisi ideologia estää informaation ymmärrystä.”

Päätöksenteon ja demokratian ytimeen sukellettiin kuitenkin vasta – ja taas kerran – valtuuston kokouksen kohdassa Muut asiat. Kokoomuksen Jaakko Leinonen ja demareiden Hannu Järvinen kertoivat kilpaa va. kaupunginjohtaja Briitta-Liisa Sinivuoren kanssa, kuinka helppoa on akaalaisella päättäjällä. Ei siinä huolet paina eikä rasitu polla, kun ei tarvitse lukea pöytäkirjoista edes omia päätöksiään saati sitä, mihin suuntaan kaupungin johtoryhmä asioita ajaa. Kaikki on salaista ja ei-julkista. Jos tällä valtuustokaudella on tiukennettu sensuuria, tuoreempi linjaus pätee. Jos viime kaudella on tehty julkisuutta lisäävä päätös, sen yli voi kävellä vähin äänin.

Millä vehkeillä ja tietotaidolla on vuonna 2017 hirveän rasittavaa ja työllistävää lisätä yhdelle sähköpostilistalle alle kymmenen nimeä?

Mikko Peltoniemi