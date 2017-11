Kaupunginhallitus kumosi esityksen varhaiskasvatuspalvelujen kilpailuttamisesta

Akaan kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että varhaiskasvatuspalvelujen ostopalvelusopimusta ei kilpailuta. Päätös syntyi äänin 4–7.

Akaan kaupunki on ostanut varhaiskasvatuspalveluita yksityiseltä Norlandia päiväkodit Oy:ltä vuodesta 2012, jolloin päiväkoti Toivo aloitti toimintansa Toijalassa. Toivossa on neljä ryhmää. Viiden vuoden sopimukseen sisältyy yksi optiovuosi, joka on parhaillaan meneillään. Kilpailulainsäädännön mukaan toiminto on kilpailutettava uudelleen ennen optiovuoden päättymistä 31.7.2018.

Pohjaehdotuksena kaupunginhallituksessa oli, että hallitus esittää valtuustolle kilpailutuksen aloittamista. Muutosehdotuksen teki vihreiden Heli Piirainen, joka esitti että varhaiskasvatuspalveluiden ostopalvelusopimusta ei kilpailuteta. Piiraista kannattivat Hannu Järvinen (sd) ja Jukka Saari (vas). Äänestyksessä Piiraisen esityksen kannalla olivat myös Inka Loppi (sd), Harri Rämö (sd), Sauli Turja (sin) ja Kirsi Vaittinen (sd). Kilpailutuksen kannalla olivat Janita Puomila (kok), Sami Rajala (kok), Tiina Räsänen (kesk) ja Jouko Rytkönen (kok).

Heli Piiraisen mukaan selvityksestä ei käynyt ilmi selkeästi, miten vastaava palvelu voitaisiin tuottaa omana palveluna muun muassa kehittämällä perhepäivähoitoa, asiakasohjausta tehostamalla ja varhaiskasvatuspalveluja monipuolistamalla. Piiraisen mielestä toimenpiteillä voitaisiin parantaa varhaiskasvatuksen laatua ja käyttää olemassa olevat resurssit tehokkaammin, jolloin ostopalveluille ei olisi tarvetta. Piirainen kertoo puheissa nousseen esiin myös yksityisen perhepäivähoidon nykyistä vahvempi hyödyntäminen varhaiskasvatuksessa.

Akaan kaupungin varhaiskasvatusjohtaja Anneli Säteri on päätöksestä hämmentynyt.

– Meillä ei ole omasta takaa kapasiteettia tarjota nykyistä Toivon lapsimäärää vastaavia paikkoja eikä tyhjää tilaa. Se asettaa kovin suuria haasteita, enkä tällä hetkellä pysty esittämään vaihtoehtoista mallia. Palvelun tuottaminen omana toimintana tietää lisäresurssointia ja tilojen etsimistä. Päätös hämmentää, ja toivon hartaasti, että voisin antaa lisäargumentointia kilpailutuksen puolesta, Säteri toteaa.