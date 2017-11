Sinivuori esittää Kylmäkoski-talon ja Silpolan tarjousten hylkäämistä

Akaan va. kaupunginjohtaja Briitta-Liisa Sinivuori esittää, että sekä Kylmäkoski-talosta että sen vieressä olevasta Silpolasta saadut ostotarjoukset hylätään.

Kylmäkosken entinen kunnantalo eli Kylmäkoski-talo on ollut myynnissä julkisen sektorin Kiertonet.fi- huutokauppasivustolla. Määräaikaan mennessä saatiin 16 tarjousta, joista hinnaltaan korkein oli 25 000 euroa.

– Nyt saatu tarjous on siinä määrin alhainen kohteesta tehtyyn arvioon nähden, että sen esittämistä hyväksyttäväksi ei voi pitää perusteltuna, Sinivuori ja tekninen johtaja Antti Kemi kirjoittavat kaupunginhallitukselle, joka käsittelee asiaa tiistaina.

Kiinteistövälittäjän vuonna 2014 tekemä arvio Kylmäkoski-talon minimiarvosta on 140 000 euroa. Tähän mennessä kohdetta on yritetty markkinoida ilman pyyntihintaa, ja siitä on ollut vuosien varrella useita kiinnostuneita. Kemin ja Sinivuoren mukaan puuttuva pyyntihinta omalta osaltaan on vaikeuttanut kohteen myyntiä.

Sinivuori esittää, että kaupunginhallitus hylkää saadun tarjouksen ja määrittelee Kylmäkoskitalolle pyyntihinnan.

Silpolasta saatiin 33 tarjousta

Samaa kohtelua kuin Kylmäkoksi-talolle Briitta-Liisa Sinivuori esittää myös sen vieressä olevalle Silpola-nimiselle omakotitalolle.

Silpolasta saatiin huutokauppasivustolla 33 tarjousta, joista korkein oli 17 600 euroa. Kiinteistövälittäjän arvio vuodelta 2014 Silpolan minimi-arvosta oli 60 000 euroa.