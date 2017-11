Lautakunta piti Hirvialhon töiden keskeytyspäätöksen voimassa

Keskiviikkona kokoontunut elinvoimalautakunta pysytti voimassa päätöksen Hirvialhon koulun rakennustöiden keskeyttämisestä. Akaan vastaava rakennustarkastaja Henri Salonen keskeytti työt aiemmin keskiviikkona, koska niillä ei ollut rakennuslupaa.

– Rakenteita on purettu asbestipurkuna, alipaineistuksia toteutettu kanaalitiloihin sekä alapohjia korjattu. Lisäksi muitakin tiloja on alipaineistettu ja otettu pois käytöstä. Kellarin alapohjan korjaukseksi on suunniteltu normaalista poikkeavaa korjausmenetelmää niin sanotun kapseloinnin avulla. Kohteella ei ole lainvoimaista rakennuslupaa, koska rakennusvalvonta ei ole päässyt käsittelemään hakemusta sen ollessa vajaa, Salonen kirjoitti päätöksessään.

Hirvialhon koulun rakennustyöt ovat seis siihen saakka, että rakennuksen korjaustoimenpiteille on haettu ja saatu tarvittava rakennuslupa, työnjohtajat on hyväksytetty rakennusvalvonnassa, ja rakennuksessa tähän asti tehdyt korjaustyöt on todettu rakennusluvan mukaisesti toteutetuksi, turvallisiksi ja terveellisiksi.

Työmaa-alue tulee myös saattaa rakennusluvittamisen ajaksi turvalliseksi ja terveelliseksi rakennuksen käyttäjien suhteen. Lisäksi tulee varmistua tarvittavin tutkimuksin ja mittauksin, että tehdyt korjausrakennustyöt eivät ole aiheuttaneet/aiheuta vaaraa rakennuksen käyttäjien turvallisuudelle ja terveellisyydelle.

Luvan hakijalta eli Akaan kaupungin tekniseltä toimelta vaaditaan myös haitta-aineselvitys.

Päätös perustuu lakiin

Päätös rakennustöiden keskeyttämisestä perustuu Maankäyttö- ja rakennuslain pykälään 125, jonka mukaisesti rakennuslupa tarvitaan sellaiseen korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen sekä rakennuksen laajentamiseen tai sen kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen. Muuta kuin edellä säädettyä rakennuksen korjaus- ja muutostyötä varten tarvitaan rakennuslupa, jos työllä ilmeisesti voi olla vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin.

Maankäyttö- ja rakennuslain pykälä 180 puolestaa sanoo, että jos rakennustyöhön tai muuhun toimenpiteeseen ryhdytään tai se toteutetaan vastoin lain tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä taikka myönnetyn luvan tai viranomaishyväksynnän vastaisesti, rakennustarkastajalla tai rakennusvalvontaa suorittavalla kunnan muulla viranhaltijalla on oikeus kirjallisesti annettavalla

määräyksellä keskeyttää työ.

Rakennustyön keskeyttämisestä on viipymättä ilmoitettava kunnan rakennusvalvontaviranomaiselle. Rakennusvalvontaviranomainen

päättää, pysytetäänkö työn keskeyttäminen voimassa. Päätöstä on muutoksenhausta huolimatta noudatettava, jollei

valitusviranomainen toisin määrää.

Näillä perusteilla vastaava rakennustarkastaja Saloinen päätti keskiviikona 9. elokuuta, että Hirvialhon koulussa ei saa jatkaa rakennustöitä ennen rakennusluvan lainvoimaisuutta.