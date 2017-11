Rakennustarkastaja keskeytti kaikki korjaustyöt Hirvialhon koululla

Akaan kaupungin vastaava rakennustarkastaja Henri Salonen keskeytti keskiviikkona kaikki rakennustyöt Hirvialhon koulurakennuksessa Viialassa. Koulussa on kesäkuussa 2017 aloitettu korjausrakennustyöt ilman lainvoimaista rakennuslupaa.

– Rakenteita on purettu asbestipurkuna, alipaineistuksia toteutettu kanaalitiloihin sekä alapohjia korjattu. Lisäksi muitakin tiloja on alipaineistettu ja otettu pois käytöstä. Kellarin alapohjan korjaukseksi on suunniteltu normaalista poikkeavaa korjausmenetelmää niin sanotun kapseloinnin avulla. Kohteella ei ole lainvoimaista rakennuslupaa, koska rakennusvalvonta ei ole päässyt käsittelemään hakemusta sen ollessa vajaa, Salonen kirjoittaa päätöksessään.

Hirvialhon koulurakennuksen omistaa Akaan kaupunki. Kaupungin tekninen toimi on avannut rakennuslupahakemuksen 8.6.2017 tavoitteenaan rakennusluvittaa kohteessa kesän aikana tehtävä rakennusluvanalaiset korjausrakennustyöt.

– Rakennusvalvonta on pyytänyt hakemukseen täydennyksiä useaan otteeseen kesäkuun ja elokuun aikana. Sovittuja ja pyydettyjä täydennyksiä ei ole toimitettu rakennusvalvontaan tai Lupapisteeseen, eikä ole tietoa, koska yllä olevat asiat saadaan hakemukselle täytettyä, Salonen toteaa.

Rakennuslupahakemuksen puutteita ovat vajaat tiedot hakemuksella, puuttuvat suunnittelijat ja suunnittelijatiedot, puuttuvat selvitykset (rakennusjätesuunnitelma tai -ilmoitus, rakennukseen tai sen osaan kohdistuva kuntotutkimus), puuttuva korjausrakennesuunnitelma, ja erityismenettelyasiakirja (ulkopuolinen tarkastus).

Päätös ei koske suoraan koulun käyttöä

Henri Salosen mukaan rakennustöiden keskeyttämispäätös ei suoranaisesti vaikuta rakennuksen käyttöön, kunhan sisäolosuhteet ovat turvalliset ja terveelliset, jos nyt tehdyillä korjauksilla on ollut niihin vaikutusta.

Salonen on mukana huomisella terveystarkastuksella yhdessä terveys- ja paloviranomaisten kanssa. Hän arvelee, että Hirvialhon koulua tuskin asetetaan käyttökieltoon.

– Luulen että ei, ellei nouse esiin sellaisia asioita, joista voidaan todeta, että on selkeätä vaaraa rakennuksen käyttäjille. Tällä hetkellä en usko siihen. Kyse on enemmänkin siitä, että huomenna tullaan selvittämään niitä asioita, joita meille on annettu tietoon kuntalaisten johdosta. Terveysviranomainen ja paloviranomainen tulevat varmasti kysymään tiettyjä asioita ja asettamaan tiettyjä reunaehtoja suhteessa käyttäjämääriin.

Vastaava rakennustarkastaja Henri Salonen kertoo, että keskiviikkoiltana kokoontuva Akaan elinvoimalautakunta käsittelee hänen päätöksensä lisälistalta ja joko pitää sen voimassa tai kumoaa sen.

– Jos lautakunta kumoaa rakennustöiden keskeytyksen, jäsenet ottavat virkavastuunsa kantaakseen, Salonen sanoo.