Parmaco rakentaa ja lainaa kunnossa olevia rakennuksia kunnille

Tampereella, Leppävirralla, Pyhäjoella ja Ruotsin Kungens Kurvassa toimiva siirrettävien tilaelementtien valmistaja ja asentaja Parmaco haluaa vahvasti osallistua muun muassa keskusteluun koulujen ja päiväkotien sisäilmasta. Yritys lainaa esimerkiksi kunnille sovitut tilat ja vastaa niiden ylläpidosta, myös ilmastoinnista, koko laina-ajan.

– Parmaco kantaa kaikki rakennukseen liittyvät riskit. Ne eivät koskaan siirry kunnalle. Nyt puhutaan todella paljon sisäilmaongelmista ja homekouluista. Tässä tapauksessa ne ovat meidän ongelmiamme, jos rakennuksissamme niitä ilmenee, mitä epäilen. Asiakkaamme ulkoistavat riskin meille, sanoo Parmacon toimitusjohtaja Ossi Alastalo.

Julkinen rakennus on aina kallis investointi ja kallis ylläpitää.

– Kustannuksiin täytyy laskea aina myös ylläpitokustannukset mukaan. On hölmöläisen hommaa rakentaa kalliilla ja säästää ylläpitokustannuksista. Näin ei tule koskaan kunnollista lopputulosta. Ja sekin täytyy muistaa, että jos rakennuksen käyttötarve on parikymmentä vuotta, se kannattaa vuokrata.

Asiakas on isäntä vuokrattaessakin

Toimitusjohtaja Alastalo toivoo kuntapäättäjien ottavan tosissaan, mitä eroa on omistamisella ja vuokraamisella.

– Kannamme ylpeänä riskimme. Olemme asiakkaan kumppani koko vuokra-ajan ja myös sen jälkeen. Toimintamme kannalta on elintärkeää, että meillä tehty rakennus palautuu hyvässä kunnossa, jotta se voidaan lainata seuraavalle asiakkaalle.

Parmaco ei odota vain tarjouspyyntöjä. Yritys pyrkii neuvotteluihin kuntien kanssa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

– Rakennus räätälöidään aina asiakkaan tarpeen mukaan. Totta kai meillä on omia ajatuksiakin siitä, että rakennus sopisi jatkossa muuallekin, mutta asiakasta kuunnellaan aina. Jotta tämä täysin onnistuisi, pitäisi päästä keskustelemaan mahdollisimman aikaisin, sanoo Alastalo.

Tarjouspyynnön tullessa ollaan usein myöhässä.

– Tässä tilanteessa pystytään tarjoamaan tiukasti vain se, mitä on pyydetty. Olemme kehittäneet tiettyjä perusratkaisuja, joiden päälle kuulisimme mielellämme asiakasta. Mutta haluaisimme mieluimmin tietää, mitä kunta haluaa nyt ja ehkä viiden tai kymmenen vuoden päästä.

Parmacon Leppävirran tehtailla on valmistumassa Lahden Mukkulaan yli 6000 neliömetrin koulu. Kyseessä on Euroopan suurin siirtokoulu, joka on tehty täysin asiakkaan toivomuksien mukaan.

– Mukkula on meillekin näytön paikka. Tällä ratkaisulla olemme mukana asuinalueen arjessa pitkään.

Muuttoliike jyllää, tilat paikoillaan

Parmaco ei rakenna parakkeja, vaikka siirrettävä rakennus usein parakiksi mielletään. 1966 perustettu yritys teki kyllä kontteja muun muassa Huurre Oy:lle, mutta elementtirakennukset ovat olleet ohjelmassa jo 1970-luvulta.

– Monesti meidät mielletään parakkien rakentajiksi, mutta se ei ole meidän juttu. Meidän siirrettävät rakennukset on tehty vähintään rakennusmääräysten mukaisiksi, ehkä vähän pidemmällekin. Rakennuksiemme elinkaari on vähintään 30 vuotta, sanoo Alastalo.

Arkipäivässä Parmacokin on mukana tilanteissa, joissa sisäilmaongelmien takia tarvitaan nopeita ratkaisuja ja elementit pakoilleen. Muuttoliike tuo yritykselle myös muuta mietittävää.

– Tällä hetkellä lähes miljoona ihmistä vaihtaa Suomessa asuntoa vuosittain. 500 000–700 000 kuntien sisällä, yli 200 000 kuntien välillä. Tämä tuo kunnille ja muille palvelun tarjoajille kovan paineen siitä, missä rakennukset sijaitsevat. Jos tällainen väkimäärä on liikkeessä, kaikki rakennukset eivät voi aina sijaita optimaalisessa paikassa käyttäjien kannalta. Olemme valmiit tuomaan rakennuksen sinne, missä tarve on.

Akuutti tilanne on Alastalon mielestä sekin, että uudelle asuinalueelle tarvitaan päiväkoti heti.

– Ennen puhuttiin viiden vuoden syklistä, asiakkaidemme mukaan se on jo nopeampaa. Kunnilla on erittäin kova tarve päästä eroon ongelmasta, jossa liikaa tilaa on väärässä paikassa. Vuokrattava rakennus vapauttaa kunnan rakentamasta tiloja käytön huipun mukaan. Tästä päästään siihen, että vuokrattavan tilan käyttöaste ja kulut ovat järkeviä.

Ossi Alastalo huomauttaa, että melkein joka kunnassa on jo nyt liikaa koulutiloja, mutta usein väärissä pakoissa. Tavoitteena on alle 10 neliötä oppilasta kohden, mutta nyt huidellaan 14-15 neliössä.

Kaikkia kouluja ei kannata korjata

Toimitusjohtaja Ossi Alastalo ymmärtää kuntapäättäjiä, jotka haluavat tehdä julkisista rakennuksista arkkitehdin piirtämiä ja edustavia. Hän sanoo myös, että Parmacon rakennukset suunnitellaan edustaviksi. Toisaalta, jokaisen rakennuksen ei tarvitse olla monumentti ja kaikkia vanhoja kouluja ei kannata korjata.

– Korjaamisessa on aina riski. Se voi epäonnistua. Monessa paikassa korjataan ensin kahdeksalla miljoonalla ja vähän ajan päästä uudelleen. Näitä esimerkkejä on Suomessa aivan liikaa. Täytyy ajatella aina yhteen korjaus- ja väistötilakustannukset. Ja se ei ole ihan helppo ja halpa asia, kun vanha koulu tuodaan nykyaikaan, vaikka onhan heitäkin, jotka sanovat sitä pikkujutuksi, sanoo Alastalo.

Parmacossa lähdetään siitä, että kunta ei korjaa koulua, vaan tilalle sovittuun paikkaan toimitetaan uusi koulu.

– Ei mitään investointeja, pelkkää vuokran maksamista. Tämä ajatus voittaa alaa päättäjien keskuudessa, koska korjauskierteestä halutaan eroon.

Sote pistää kuntastrategiat uusiksi. Ossi Alastalo pohtisi tässä hetkessä myös kuntien kiinteistöstrategiaa.

– Meillä on neljän miljardin euron korjausvelka. Jos tämä velka aiotaan korjata pois, puhutaan Kuntaliiton laskelmien 10 miljardin investointitarpeesta. Tänä päivänä kuntien velka on yli 35 miljardia, kun otetaan konsernivelat huomioon. Kyllä minä tässä tilanteessa miettisin kiinteistöstrategiaa oikein tosissani. Puhutaan isoista rahoista, ja epäonnistumisen riski on liian suuri.

Siirtokoulujakin korjataan

Parmacolla on tällä hetkellä ulkona 110 000 neliömetrin kiinteistökanta. Lähtötilanne on aina hyvä, sillä Parmacon kaikki elementit valmistetaan kuivasta tavarasta sisätiloissa. Kiinteistöjä hoidetaan koko ajan suunnitelmallisesti.

– Totta kai rakennuksiin tulee ongelmiakin. Lupauksemme asiakkaalle on, että ongelmat ovat meidän vastuulla ja ne korjataan heti. Asiakkaiden kanssa meillä ei ole mitään ongelmia. Ja olemme valmiita vanhempainiltoihinkin tulemaan, jos tarvetta on, sanoo Alastalo.

Toimitusjohtaja Ossi Alastalo haluaa toimia rakennuksien käyttäjien kanssa mahdollisimman avoimesti. Myös kovassa käytössä olevien rakennuksien kulumistakin seurataan.

– On selvä asia, että kiinteistömme kuluvat. Meillä on seurata päällä koko ajan, jotta rakennuksien kunto säilyy vuokraajien edellyttämällä tasolla. Tässä taas tullaan siihen, että olemme totta kai kiinnostuneita ominen rakennuksiemme kunnosta.

Parmacon vuosi on lähtenyt liikkeelle vauhdikkaasti. Isoja tilauksia tulee sisään hyvin, ja uusia työntekijöitäkin on palkattu. Tuotannosta 30 prosenttia menee Ruotsiin, jota selittää se, että yrityksellä on siellä oma tehdas.