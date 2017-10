Akaalaisen toimittajan Juhani Vallin ja valokuvaajan Antti Kukilan uutuuskirja Patsaskaupunki Valkeakoski avaa mielenkiintoisen ikkunan tähän eteläpirkanmaalaiseen teollisuuskaupunkiin. Valkeakoskella on oma tyylinsä toimia ja kirja vahvistaa sen. Itsetunto on kohdallaan. Kun voimakkaasti on vuosikymmenet puhallettu yhteen hiileen, on saatu aikaiseksi jotakin sellaista, joka ansaitsee patsaan. Todellakin, Valkeakoski on patsaiden kaupunki. Kirjassa on 79 kohdetta.

Osaksi patsaiden määrä selittyy sillä, että mukana on kolme kulttuuritahoa, Päivölä, Visavuori ja Voipaala.

Valkeakosken uimahallin seinässä on Jyväskylässäkin vaikuttaneen kuvanveistäjä Veikko Hirvimäen punatiilinen seinäreliefi Ihminen ja vesi vuodelta 1981. Totta kai näyttävä rakennus, ja sen näkyvä seinä ansaitsee taideteoksen. Isäni osallistui myös tuohon kilpailuun, menestyen, mutta Veksi voitti.

Kantakaupungin lisäksi tekijät ovat kolunneet asuinalueet ja myös Sääksmäen, Tarttilan, Jutikkalan ja Metsäkansan. Kirjallisia lähteitäkin on hyödynnetty paljon. Patsaiden lisäksi mukana ovat seinätaulut ja laatat. Sankarihaudat esitellään, yksityisiä hautoja ei. Poikkeus säännöstä on kuvanveistäjä Aimo Tukiaisen suunnittelema vuorineuvos Juuso Waldenin hautamuistomerkki, totta kai. Juuso Walden oli ja on valkeakoskelaisille tärkeä henkilö. Vuorineuvos ja hänen isänsä Rudolf on muutenkin ikuistettu moneen paikkaan Valkeakoskella.

Valkeakosken patsaita eivät ole tehneet ketkä tahansa, vaan pääasiassa valtakunnan kärkinimet. Muun muassa Emil Wikström, Aimo Tukiainen, Kari Juva, Veikko Hirvimäki, Unto Hietanen, Elias Ilkka ja Mauno Kivioja ovat nimiä, jotka tulevat vastaan muuallakin Suomessa. Klaus Kalima muistetaan paremmin kuvataiteilijana, mutta onpa hän tehnyt Valkeakoskelle Sotiin lähteneiden muistomerkin. Tämä selittyy sillä, että mies vaikutti myös Yhtyneillä Paperitehtailla. Suunnittelijoiden joukossa on myös yksi pariskunta, arkkitehdit Aili ja Niilo Pulkka ovat suunnitelleet Valkeakosken sankarihautausmaan muistomerkin. Sen sijaan hautausmaalle pystytetyn Venäläisten sotavankien muistomerkin tekijää ei kirjassa mainita.

Valkeakosken patsaat ja reliefit kunnioittavat muistoa, muistuttavat merkkihenkilöistä tai tärkeistä tapahtumista. Isänmaa, Karjalaan jääneet vainajat ja vakaumus ovat myös saaneet omat patsaansa. Ja totta kai kulttuurikaupungissa on patsaita, joita on hankittu muuten vain. Tämä selittää muun muassa Emil Wikströmin patsaiden runsaan määrän. Paitsi että patsaat ovat pystyssä jonkun tähden, ne ovat itsenäisiä taideteoksia ja näin melkoinen taidekokoelma.

Joidenkin patsaiden tyyli ja materiaali saa mietteliääksi. Unto Hietasen suunnittelema Oppitunti on valettu betonista. Vuonna 1969 Sassinmäkeen valmistunut patsas ennakoi kaiketi peruskoulua.

Tekijät ovat tehneet valtavan työn. Selkeiden kuvien teksteissä on varmasti uuttakin tietoa paikkakuntalaisille, saati siellä poikkeaville. Mainio historian oppitunti. Hyvä joululahja. Akaalaisen graafikon Harri Salmisen suunnittelema ja toteuttama kirjan ulkoasu on ehyt ja aihetta kohottava.

Mikä mahtaakaan olla Tiihalan rajakivi? Ja kenen tai keiden patsas Valkeakoskelta vielä puuttuu? Jään odottamaan patsaskierroksia.

Juha Kosonen