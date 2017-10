Mummulasta tuli Kirsi Nord-Sarkolan oma koti

Toisen kauden valtuutettu Kirsi Nord–Sarkola (sd) on syntyperäinen toijalalainen, joka 12 vuotta sitten palasi lapsuudenkotinsa maisemiin ostettuaan sen naapurista mummulansa. Kurkelan alueella sijaitseva talo pihapiireineen on Nord-Sarkolan lempipaikka.

– Lapsena vietin paljon aikaa myös mummulassa, kun oma koti oli naapurissa. Lauantaisin mummulassa oli lettupäivä, ja usein koulupäivien jälkeen heitin reppuni tuohon maahan ja menin keinuun makaamaan, Nord-Sarkola kertoo.

Isovanhemmat ovat edesmenneet, mutta Kirsi Nord-Sarkolan vanhemmat asuvat edelleen naapurissa.

48-vuotias Nord-Sarkola on asunut koko ikänsä Toijalassa lukuun ottamatta työrupeamaa Ruotsissa, jossa hän oli 1990-luvulla sairaanhoitajana. Silloinkin hän vietti vapaat Toijalassa. Viimeiset 15 vuotta Nord-Sarkola on työskennellyt Toijalan vuodeosastolla. Perheeseen kuuluu mies ja kolme lasta sekä 27. syyskuuta syntynyt tyttärenpoika. Tuore isoäiti pääsi ensimmäisen kerran katsomaan pienokaista jo synnytyssaliin.

Nord-Sarkola on valtuutetun pestinsä lisäksi sivistyslautakunnan varapuheenjohtaja, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuuston jäsen sekä kaupunginhallituksen varajäsen.

Nord-Sarkolan mielestä Akaassa parasta on kaikki.

– Kun on pieni paikka, täällä on lapsille turvallista ja asioiden hoitaminen on jouheaa. Siinä, että kaikki tuntevat toisensa, on toisten mielestä huonotkin puolensa, mutta minusta se on vain hyvä asia.

Kirsi Nord-Sarkola viihtyy vapaa-ajalla sienimetsässä ja kirjojen parissa. Lempilukemista ovat ruotsalaiset dekkarit, kuten Liza Marklundin rikosromaanit.