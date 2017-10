Viialan koulujen väistötilat keskiviikkona kokoontuvan valtuuston käsissä

Akaan kaupunginhallitus esittää 25.10. kokoontuvalle valtuustolle siirtokoulun hankintaa 500:lle Viialan yhtenäiskoulun oppilaalle sekä hankintaan sisältyvää optiota kaksi kertaa 150 oppilaan siirtokoulusta muiden koulujen väistötilatarpeiden varalta.

Kaupunginhallitus hyväksyi Janita Puomilan (kok) muutosehdotuksen yksimielisesti. Vs. kaupunginjohtaja Briitta–Liisa Sinivuori esitti siirtokoulua 350 oppilaalle ja optiota 300 oppilaan tiloista. Sinivuoren mukaan siirtokoulukilpailutuksen kokonaisuuden tarkastelussa olisi pitänyt huomioida jo hankitut siirtotilat ja siirtokoulutilat, joista on tehty hankintapäätös, eli Hirvialhon koulun pihassa oleva Rakennus Vahalalta vuokrattu rakennus sekä oireileville oppilaille Parmacolta hankinnassa oleva siirtokoulu.

– Kun laskee mukaan Vahalan ja mahdollisen suorahankinnan Parmacolta, minun nähdäkseni nämä olisi pitänyt vähentää 500:sta, Sinivuori perustelee esitystään.

Valtuusto päättää jo toistamiseen

Valtuusto on jo 30.8. kertaalleen päättynyt siirtokoulun hankinnasta Viialaan. Päätös sisälsi myös option mahdollisten muiden koulujen väistötilatarpeiden varalta noin 300 oppilaalle. Muutoksena valtuuston elokuussa tekemään päätökseen kaupunginhallituksen uudessa esityksessä on mainittu siirtokoulun hankinta 500:lle Viialan yhtenäiskoulun oppilaalle. Lisäksi optiokohtaan on tehty tarkennus kahdesta 150 oppilaan siirtokoulusta.

– Koska asia on iso, kauaskantoinen ja periaatteellinen, valtuusto saa sen vielä kerran käsitellä, Sinivuori toteaa.

Vs. kaupunginjohtajan Briitta-Liisa Sinivuoren mukaan kaupunginhallituksen uusi esitys mahdollistaa myös joustavamman option käytön.

Rasin oppilaista ei mainintaa

Akaan sivistysjohtaja Tero Kuusisto kertoo, että tarjouspyyntöasiakirjoja siirtokoulusta valmistellaan parhaillaan.

– Viidensadan oppilaan kokonaisuuteen mahtuu hyvinkin Viialan yhtenäiskoulusta kaikki eskarit sekä ykkös-, kakkos-, kolmos-, nelos- ja viidesluokkalaiset ja jopa kuudensia luokkia. Hirvialhon koulu pysyy käytössä toistaiseksi ainakin niiltä osin kuin se on tällä hetkellä, Kuusisto toteaa.

Kaupunginhallituksen esityksessä valtuustolle ei mainita väistötiloissa olevia Rasin koulun oppilaita. Sivistysjohtaja Tero Kuusisto odottaa lisää tietoa Rasin koulun vaatimista korjauksista ja niiden kustannusarviota.

– Tieto siitä, mikä on Rasin koulun käytettävyys tulevaisuudessa, auttaa meitä tekemään ratkaisuja eteenpäin.

Kuusisto arvioi, että tarvittaessa myös Hirvialhon ja Rasin koulujen oppilaat mahtuvat siirtokouluihin mukaan lukien optio sekä Vahalan ja Parmacon siirtotilat.

Kumpulan käytettävyys selvitetään

Ennen pysyvämmän siirtokoulun tuloa kaupungin on ratkaistava akuutti väistötilatarve, koska Turuntien parakeista luovutaan laatupuutteiden takia 30.10.

Väistötiloina käytetään näillä näkymin ainakin Onkemäen koulua Vesilahdessa, Viialan seurakuntasalia, Viialan kirjastoa, Vahalan parkkia Hirvialhon koulun pihassa, Viialan nuorisotilaa ja perhekeskuksen tiloja.

Aiemmin väistötiloiksi esitettyjen Kumpulan leirikeskuksen ja Rasin asuntolan käyttöä selvitetään vielä ympäristöterveysviranomaisen kanssa. Sivistysjohtajan mukaan Kumpulassa haasteena on vetoisuus ja lämmönpitävyys talviaikana ja Rasin asuntolan osalta koulutoiminnan mahdollisesti aiheuttama meluhaitta talon asukkaille.

Lisäksi kaupunginhallitus on päättänyt, että Parmacolta hankitaan kuuden luokkatilan siirtokoulu 36 kuukaudeksi oireileville oppilaille, jotka eivät voi terveydellisistä syistä odottaa suurempaa siirtokoulukokonaisuutta. Parmacon rakennuksen tulo varmistuu loka-marraskuun vaihteessa, kun valitusaika umpeutuu.

– Mikäli hankintapäätöksestä valitetaan markkinaoikeuteen, tilaus raukeaa, sivistysjohtaja toteaa.