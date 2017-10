Kaupunginhallitus esittää sisäilmaprojektipäällikön palkkaamista

Kaupunginhallitus esittää valtuustolle äänin 5–6 kymmenen kuukauden määräaikaisen sisäilmaprojektipäällikön palkkaamista tekniseen toimeen. Asia menee kaupunginhallituksen henkilöstöjaoston valmisteltavaksi.

Projektipäällikön palkkaamisen kannalla olivat Inka Loppi (sd), Heli Piirainen (vihr), esityksen tehnyt Janita Puomila (kok), Sami Rajala (kok), Tiina Räsänen (kesk) ja Jukka Salminen (kok). Päätös on teknisen lautakunnan esityksen mukainen.

Vs. kaupunginjohtaja Briitta–Liisa Sinivuori esitti, että määräaikainen sisäilmaprojektipäällikkö ei ole enää välttämätön, koska teknisen toimen resurssitilanne parantunee 1,6 vakanssilla alkuvuoteen 2018 mennessä. Sinivuoren esityksen kannalla olivat Salla Bister (sd), Hannu Järvinen (sd), Harri Rämö (sd), Jukka Saari (vas) ja Sauli Turja (ps).

Vs. kaupunginjohtaja Briitta-Liisa Sinivuori sekä Jukka Saari ja Sauli Turja jättivät asiassa eriävän mielipiteen.

Sinivuoren mukaan lisäresurssi ei ole enää välttämätön, koska kaupunki on saanut juuri uuden kiinteistöpäällikön, parhaillaan haussa on määräaikainen rakennuttaja-asiantuntija ja tekninen johtaja Antti Kemi on siirtymässä osa-aikaiseksi kaupungininsinööriksi ja sen myötä teknisen johtajan virka tulee haettavaksi. Käytettävissä on myös konsultteja.

Jukka Saari ja Sauli Turja ilmoittivat eriävässä mielipiteessään haluavansa koordinoinnin sisäilmakonsulttien ja määräaikaisten sisäilmaan liittyvien suunnittelutason henkilöiden käyttöön.

Aloite sisäilma-asioihin keskittyvän projektipäällikön palkkaamisesta on lähtöisin teknisen lautakunnan puheenjohtajalta Maija Toivoselta (kok) ja 19:ltä muulta valtuutetulta, jotka tekivät asiaa koskevan valtuustoaloitteen kesäkuussa.