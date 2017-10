Kaupunginhallitus esittää Salla Saari-Männistöä Akaan hallintopäälliköksi

Akaan kaupunginhallitus esittää valtuustolle hallintotieteiden maisteri Salla Saari–Männistön valitsemista Akaan hallintopäällikön virkaan.

Vuonna 1984 syntynyt Saari-Männistö Jyväskylästä on vuodesta 2010 toiminut 3700 asukkaan Uuraisten kunnan hallintojohtajana ja sitä ennen laskentasuunnittelijana Tampereen kaupungin palveluksessa. Hän on valmistunut hallintotieteiden maisteriksi vuonna 2013 Tampereen yliopistosta. Saari-Männistö on suorittanut myös konetekniikan opintoja Tampereen teknillisessä yliopistossa.

Kaupunginhallituksen mukaan Saari-Männistöllä on virassa edellytetty muodollinen kelpoisuus sekä viran menestyksellisen hoitamisen edellyttämät taidot ja työkokemus. Myös haastattelussa ilmenneiden henkilökohtaisten ominaisuuksien ja soveltuvuusarvioinnin tulosten perusteella kaupunginhallitus pitää Saari-Männistöä soveltuneimpana hallintopäällikön virkaan.

Vs. kaupunginjohtajan Briitta–Liisa Sinivuoren alkuperäiseen esitykseen sisältyi hallintotieteiden maisteri Riina–Eveliina Eskelisen valitseminen varalle. Sen sijaan kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Jukka Saaren (vas) muutosehdotuksen, jonka mukaan valtuusto suorittaa varasijalle valittavan virkavaalin.

Saari-Männistön ja Eskelisen lisäksi soveltuvuusarviointiin osallistui Viialan viimeinen kunnanjohtaja, Harjavallan kaupunginjohtajan virasta eronnut Jaana Karrimaa, joka viime viikolla valittiin Nousiaisten kunnanjohtajaksi. Akaan hallintojohtajaksi haki kaikkiaan 17 henkilöä, joista yksi perui hakemuksensa.

Valtuusto päättää valinnasta keskiviikkona 25.10. Akaan nykyinen hallintopäällikkö Riina Kivistö aloittaa ensi viikolla Lempäälän hallintopäällikkönä.