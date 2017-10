Vuosisadan Yrittäjäpariskunta Akaassa on Satu ja Jani Aaltonen

Yrittäjäpariskunta Satu ja Jani Aaltonen vastaanottivat lauantaina 14. lokakuuta Vuosisadan Yrittäjä -huomionosoituksen ja palkinnon. Pariskunnan yritys on 60-vuotisjuhlavuottaan viettävä Toijalan Rakennustarvike Oy, joka työllistää yhdeksän henkilöä.

Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi valitaan tänä vuonna jokaisessa Pirkanmaan kunnassa Vuosisadan Yrittäjä. Valinnan suorittivat Akaassa Kylmäkosken, Toijalan ja Viialan yrittäjä-yhdistyksien hallitukset yhteiskokouksessaan. Vuoden Yrittäjä -palkintoja ei tänä vuonna jaettu.

Valinnassa huomioitiin muun muassa, että yrityksellä on mielenkiintoinen tarina, yritys on tunnettu Akaassa sekä Pirkanmaalla, yritys on ansioitunut ja osoittautunut toimialallaan esimerkilliseksi sekä yritys on toiminut suunnitelmallisesti ja menestyksekkäästi.

Toijalan Yrittäjien puheenjohtaja Jouni Parikka esitteli palkitun yrityksen ennen nimen julkistamista.

– Akaan Vuosisadan Yrittäjän on yrittäjä jo kolmannessa polvessa, ja yritys on toiminut 1950-luvulta alkaen. Reilun kymmenen vuotta yritys on toiminut myös Urjalassa. Nykyisissä toimitiloissaan Akaassa yritys on toiminut vuodesta 1987. Nykyinen yrittäjä on toiminut yrityksen palveluksessa vuodesta 1993. Palkkatöihin hän tuli suoraan kauppaopistosta valmistuttuaan. Viimeisin kauppa yrityksessä tehtiin 2004, jolloin yrittäjä osti puolisonsa kanssa koko osakekannan.

Vuosisadan Yrittäjä-juhlan Viialan VPK;n Metsälinnassa järjesti Viialan Yrittäjät.

Pirkanmaan Yrittäjien varapuheenjohtaja Jukka Pusa:

Akaalaiset pk-yritykset synnyttävät kaupunkiin 60 miljoonan euron ostovoiman

Pienten ja keskisuurten yritysten merkitystä kunnan kehityksessä ei aina ymmärretä. Akaassa toimii 800 pk-yritystä, jotka luovat lähes 2000 työpaikkaa.

– Yrittäjien merkitys kaupungin taloudelle Akaassakin on aivan ratkaiseva. Täällä pk-yritykset maksavat valtion tuloveroa 11,5 miljoonaa euroa ja veroa kunnalle lähes 16 miljoonaa euroa. Pk-yritykset luovat Akaaseen myös ostovoimaa lähes 60 miljoonaa euroa vuodessa, sanoo Pirkanmaan Yrittäjien varapuheenjohtaja Jukka Pusa.

Jukka Pusan esittämät luvut perustuvat professori Vesa Routamaan muutama vuosi sitten Pirkanmaan Yrittäjille tekemään seurantatutkimukseen. Tutkimus tehtiin, jotta pk-yrityksien merkityksestä kunnan kehitykselle puhuttaisiin oikein termein.

Nousukausi jää lyhyeksi

Suomen talous on vahvassa kasvussa. Pankit toisensa jälkeen parantelevat kasvuennusteitaan. Myös pari viikkoa sitten julkaistu pk-barometri osoittaa yritysten odotusten olevan edelleen vahvoja. Jukka Pusa ennustaa kasvun kuitenkin jäävän lyhyeksi.

– Näyttää kuitenkin siltä, että kasvu ja siihen liittyvät odotukset ovat lähinnä selvitettävissä suhdannetilanteella – valitettavasti. Pirkanmaan odotukset ovat edelleen positiivisia, mutta kaikessa on nähtävissä käänteen olevan tulossa. Suomi on mukana vahvassa kansainvälisessä kasvussa, mutta päässyt siihen mukaan myöhässä, sanoo Pusa.

Varapuheenjohtaja Jukka Pusa tekisi nyt rakenteellisia uudistuksia ja poistaisi työllistämisen esteitä.

– Yrittäjän kannalta työllistäminen on iso riski. Kaikki toimet työllistämisen riskin vähentämiseksi luovat uusia työpaikkoja. Keskeisiä asioita kuitenkin on, että työn tekemisen ehdoista voitaisiin sopia työpaikolla ilman järjestäytymispakkoa.

Pauli Kiuru sanoo nauttineensa itsenäisyyden kaikista edusta

Hyvinvointivaltion rakentaminen päättyi 1990-luvun lamaan

Juhlapuheen Akaan yrittäjä-yhdistyksien Vuosisahan Yrittäjäjuhlassa pitänyt kansanedustaja Pauli Kiuru (kok) sanoo sukupolvensa nauttineen itsenäisyyden kaikista eduista – vapaudesta, turvallisuudesta ja vauraudesta.

– Jokainen sukupolvi toivoo lapsillensa parasta mahdollista tulevaisuutta. Olemme viime vuosikymmeninä tottuneet siihen, että aina seuraava sukupolvi menestyy edeltäjäänsä paremmin. Vapautta ja suvaitsevaisuutta on tullut lisää. Turvallisuutta ja luottamusta on pidetty yhteiskunnassamme lähes itsestäänselvyytenä. Vauraus on kasvanut sukupolvi toiselta, miettii Kiuru.

Näin ei ole ollut aina. Esimerkiksi Pauli Kiuru nosti oman vuonna 1914 syntyneen isoäitinsä Impin. Impin puoliso kaatui jatkosodassa, ja hän itse joutui lähtemään evakkoon talvisodan ja toistamiseen jatkosodan aikana.

– Sotien jälkeen hän viljeli pientä siirtotilaa ja hoiti lehmiä seitsemänä päivänä viikossa. Impi maksoi kovan hinnan Suomen itsenäisyydestä. Näitä kertomuksia meillä jokaisella on kerrottavana – niitä kannattaa myös kertoa ja siirtää tuleville sukupolville. Itsenäisyytemme rankkojen vuosien kautta meidän on helpompi arvostaa kaikkea sitä, mitä meillä nyt on.

Kaikki pysähtyi 1990-luvun alussa

Suomi nousi sodista ja vaurastui hyvinvointivaltioksi. Suotuisa kehitys katkesi kuitenkin 1990-luvun lamaan.

– Turvallisuudentunne taloudellisessa mielessä kärsi takaiskun. Osa yrittäjistä läheisineen koki karun kohtalon valuuttalainojen, devalvaation ja kadonneen kysynnän myötä. Moni jaksoi sinnitellä työpäivää entisestään venyttäen ja pahimman yli taistellen. Laman yrittäjäsukupolvi taisteli lähes ylivoimaista vihollista vastaan, sanoo Kiuru.

Kansanedustaja Kiuru muistuttaa, Suomi on noussut runsaassa sadassa vuodesta kehitysmaatasolta maailman kärkeen. Yrittäjät ovat siinä työssä vastuunsa kiitettävästi kantaneet. Välillä yrittäjien taakka on varmasti ollut suurempi kuin kohtuudella olisi voinut vaatia. Vastassa on ollut asenteellisesti vääristynyttä ilmapiiriä, kateutta ja suhdanteita.

Vihapuheet yleistyvät

Suomi ja koko Eurooppa on vahvassa murroksessa. Aivan viime vuosina fyysinen turvallisuudentunne on kokenut takaiskuja.

– Ääriajattelu, terrorismi ja vihapuhe ovat entistä lähempänä myös meitä suomalaisia. Runsas viikko sitten julkaistiin sisäministeriön kokoama Sisäisen turvallisuuden strategia.Sen mukaan kansalaisten yhdenvertaisuus on Suomen voimavara ja yhteiskuntaa koossa pitävä voima. Polarisaatio on kuitenkin vaarassa syventyä. Syrjäytyminen ja huono-osaisuus uhkaavat kasautua. Pahimmillaan asuinalueet eriytyvät toisistaan – puhutaan segregaatiosta, sanoo Pauli Kiuru

Suomi on Pauli Kiurun mielestä yksi maailman tasa-arvoisimmista maista. Asuinalueiden välille ei tarvitse rakentaa muureja, koulujärjestelmä on kaikille sama mahdollistaen sosiaalisen nousun ja varusmiespalveluksessa lähes koko miespuolinen ikäpolvi kohtaa toisensa. Näin ei todellakaan ole kuin aivan harvoissa maailman maissa.