Pirkanmaan Yrittäjät toivoi vuoden alussa, että tänä vuonna jokaiseen Pirkanmaan kuntaan valitaan Suomen itsenäisyyden juhlavuoden kunniaksi Vuosisadan Yrittäjä. Akaassa toimii vanhan kuntajaon pohjalta kolme paikallisyhdistystä, jotka kaikki ajavat Kylmäkoskelta, Viialasta tai Toijalasta olevien jäsentensä asioita. Asiat ovat osittain yhteneväiset, mutta osittain hyvinkin erilaiset. Yhdistykset ovat tähän asti valinneet myös paikalliset Vuoden Yrittäjä -palkinnon saajat. Luulisi, että yhden Vuosisadan Yrittäjän valitseminen olisi ollut vaikea asia, mutta mitä vielä, yksimielinen valinta tehtiin yhdessä hallituksien yhteiskokouksessa. Kaikkialla Pirkanmaalla ei mene näin.

Vuosisadan Yrittäjäjuhlaa vietettiin viime lauantaina Metsälinnassa. Yrittäjäjuhlien puheet noudattavat tavallisimmin tuttua kaavaa. Yrittäjää ylistetään ja hänen toimintansa on yhteiskunnalle välttämättömyys. Tottahan tämäkin toki on, mutta moni yrittäjä kokee juhlapuheiden jäävän kauaksi arjesta. Metsälinnassa sanottiin muutakin.

Pirkanmaan Yrittäjien varapuheenjohtaja Jukka Pusa sanoi tervehdyksessään muutaman vuoden takaiseen tutkimukseen viitaten, että Akaassa toimivat pienet ja keskisuuret yritykset tuovat kaupunkiin 60 miljoonan euron ostovoiman vuosittain. Paikkakunnalla toimii yli 600 pk-yritystä ja ne maksavat kuntaveroakin yli 16 miljoonaa euroa.

Ostovoima on se, joka pitää Akaan liikkeessä. Siksi tänne tarvitaan lisää uusia yrityksiä. Ja ajatelkaas, jotta tästä 60 miljoonan ostovoimasta mahdollisimman paljon saadaan jäämään Akaaseen, tänne tarvitaan lisää erilaisia yrityksiä. Puheet Akaan tekemisestä nukkumalähiöksi pitää lopettaa. Kohtuullinen toive on, että Akaassa asuva voi käydä myös Akaassa töissä.

Tähän ostovoiman hyödyntämiseen sopii oikein hyvin Kylmäkoskella virinnyt hanke rakentaa kokonaan uusi koulu. Akaan valtuuston päätös myöntää koulun rakentamiseen kaksi miljoonaa euroa osoittaa suurta viisautta. Näin luodaan kaupunkiin kauan kaivattua me-henkeä. Kaikesta näkee, että vanhemmat ovat innoissaan puuhassa mukana ja haluavat kantaa kortensa kekoon.

Pk-yrittäjien mielestä nettikaupan lisääntyminen on osittain median luoma harha, jossa se sahaa omaa oksaansa. Näin varmasti on. Esimerkiksi kaivon renkaita ja lekasoraharkkoja tuskin tilataan koskaan netistä. Kyllä ne haetaan tulevaisuudessakin vaikkapa Toijalan Rakennustarvikkeesta. Toijalan Rakennustarvike on Vuosisadan Yritys Akaassa ja sitä vetävät iloiset yrittäjät Satu ja Jani Aaltonen. Onneksi olkoon!

Vaateliike Huuskan vetäjä Maria Valtonen näyttää esimerkillään, että nettikaupalle voi pistää kampoihin, vaikka samaan aikaan suurista tavarataloista on tulossa merkkituotteiden sovituskoppeja. Maria Valtonen on ymmärtänyt, että reippaalla työllä on pysyttävä kehityksen kärjessä. Kivijalkakauppa ei tänään saa todellakaan olla mikään muinaismuisto.

Akaa tarvitsee enemmän Maria Valtosen kaltaisia valoisia pk-yrittäjiä. Yrityskentässämme on tilaa ja ostovoimamme kohdallaan. Toki täällä on muitakin menestyviä yrityksiä. Monella on tilauskirjat täynnä ja lisää työntekijöitäkin palkataan.

Näin Vuosisadan Yrittäjän palkintohuumassa pitää kysyä sitäkin, miksi ihmeessä ihmiset haluavat asua Akaassa, mutta välttelevät ja jopa vähättelevät sen tarjoamia palveluja. Tämä on kummallinen luonteenpiirre, jota Viialassa selitettiin joskus siten, ettei haluttu rikastuttaa paikallista yrittäjää. Tässä ajattelussa ei ole mitään järkeä, varsinkin kun Tampereelta raahattu uusi jääkaappi on todella kallis ostos. Näin ajatellen ammutaan vain omaan jalkaan.

Vuosisadan Yrittäjäjuhlassa juhlapuheen piti Etelä-Pirkanmaan kansanedustaja Pauli Kiuru (kok) hänen puheensa loppuosa oli ajatuksia herättävä ja mieliä kohottava.

– Yrittäjän on myös siedettävä epävarmuutta, painetta ja valitettavasti usein myös vähättelyä. Menestyvä yrittäjä pystyy erottamaan olennaisen epäolennaisesta ja keskittymään tärkeimpään. Luovuus on taitoa yhdistellä näennäisesti toisiinsa liittymättömiä asioita uudella, luovalla tavalla. Luovuus on yrittäjille ominaista. Kun toiset näkevät ongelmia, niin yrittäjä näkee piilevää kysyntää ja ratkaisuja.

– Yrittäjä kantaa vastuun omasta ja työntekijöidensä toimeentulosta. Isänmaa ei voi teiltä enempää kohtuudella pyytää.