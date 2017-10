Tukkijoella-elokuva Kulttuurikaffilassa

Nelikymppisiään viettävä TaideAkaa tarjoaa valkokankaalta Suomi100-teeman mukaisesti kotimaisen elokuvaklassikon Tukkijoella Kulttuurikaffilassa Nina´s Cafe Placessa (Valtatie 5, Toijala) torstaina 19.10. kello 18.

Roland af Hällströmin ohjaama musiikkipitoinen tukkilaiskomedia vuodelta 1951 on kolmas Teuvo Pakkalan huvinäytelmän filmatisoinneista. Päällysmies Turkan (Tauno Palo) johdolla tukkilaiset majoittuvat Pietolan (Anton Soini) taloon. Talon tytär Katri (Rauni Ikäheimo) ja Turkka tuntevat vetoa toisiinsa ja lempi leiskuu myös naapurintyttö Annin (Sirkka Hirvonen) ja tukkipoika Huotarin (Helge Herala) sekä renki Tolarin (Kalle Viherpuu) ja Maija Rivakan (Rakel Laakso) välillä. Asioita sotkee Pölhö-Kustaan (Lasse Pöysti) avustamana kavala rättäri (Ema Vinermo), joka kiristää Pietolan taloa ja Katria itselleen. Elokuvan lauluista suurin osa on Oskar Merikannon näytelmään säveltämiä.

Ennen esitystä on pieni alustus aiheesta ja kaffilavierailla on mahdollisuus kertoa omia elokuvamuistojaan. Tilaisuuteen on vapaa pääsy.