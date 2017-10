Akaan teknisestä johtajasta Antti Kemistä tulee ensi vuonna osa-aikainen Akaan kaupungininsinööri, mikäli kaupunginhallitus ja viime kädessä valtuusto hyväksyy teknisen lautakunnan talousarvioesitykseen sisältyvän kaupungininsinöörin vakanssin. Tehtävä olisi 60-prosenttinen ajalle 1.2.2018–31.8.2019. Kemin tilalle palkattaisiin uusi tekninen johtaja.

Tekninen lautakunta hyväksyi esityksen kaupungininsinöörin vakanssista yksimielisesti.

Akaan vs. kaupunginjohtajan Briitta–Liisa Sinivuoren mukaan kyseessä on varhennettuun vanhuuseläkkeeseen liittyvä järjestely, josta on keskusteltu jo keväällä.

– Antti Kemi haluaa siirtyä osa-aikatyöhön, ja tämä vastaa entistä osa-aikaeläkettä. Pitkäaikainen käytäntö Suomen kunnissa on ollut, että johtavista viroista ei periaatteessa kykene jäämään osa-aikatyöhön. Siihen ei ole laillista estettä, mutta johtava virka vaatii sataprosenttisen panostuksen. Tämä on Antti Kemin ratkaisu, jolle työnantaja näyttää vihreää valoa ja joka kestää siihen saakka, kunnes Antti Kemi saavuttaa vanhuuseläkeiän. Muuta tämän takana ei ole, Sinivuori toteaa.

Sinivuoren mukaan 60-prosenttinen työ tarkoittaa kolmea työpäivää viikossa. Hän arvioi, että kaupungininsinöörin tehtävään tulisi kuulumaan pitkän tähtäimen suunnittelua ja muuta rakentamiseen liittyvää avustavaa työtä.

– Tehtäväkuva tarkentuu matkan varrella.

Ensi helmikuussa 62 vuotta täyttävä Antti Kemi kertoo kiinnostuneensa varhennetusta vanhuuseläkkeestä, kun lakimuutoksesta alettiin uutisoida viime vuoden lopulla. Kemin mukaan häntä kohtaan esitetty kritiikki ei ole vaikuttanut asiaan millään tavalla.

Kemi toivoo aikaa jäävän nykyistä enemmän omakotitalon peruskorjaus- ja laajennushankkeelle sekä harrastustoimintaan.

Antti Kemi aloitti Akaan teknisenä johtajana heinäkuussa 2013. Hän siirtyi Akaaseen Loimaan kaupungininsinöörin tehtävästä.