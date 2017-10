Hannu Järvinen kieltäytyi allekirjoittamasta Mäntymäen myynnistä päättäneen valtuuston pöytäkirjaa

Valtuutettu Hannu Järvinen (sd) on kieltäytynyt allekirjoittamasta Akaan valtuuston 9.10. pitämän kokouksen pöytäkirjaa. Tarkastusvuorossa olleen Hannu Järvisen lisäksi toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi valittiin varavaltuutettuna paikalla ollut Inka Loppi (sd), joka on pöytäkirjan allekirjoittanut.

Valtuusto päätti ylimääräisessä kokouksessaan äänin 22–13, että se valitsee Akaan kaupungin tehostetun palveluasumisen palveluiden voittajaksi tarjouskilpailun perusteella parhaimman tarjouksen tehneen Esperi Care Oy:n ja että hallitus laittaa päätöksen täytäntöön.

Hankintaan sisältyy Mäntymäen vanhainkodin tehostetun palveluasumisen palvelujen tuottaminen. Lisäksi kilpailutuksen voittaja ostaa vanhainkotirakennuksen ja sitoutuu peruskorjaamaan sen tai rakentamaan tontille uuden rakennuksen.

Järvisen mukaan päätös on laiton

Hannu Järvinen kertoo kieltäytyneensä allekirjoittamasta pöytäkirjaa, koska hän pitää sitä laittomana. Järvisen mukaan kilpailutuksesta päättäminen ei kuulu valtuuston toimivaltaan vaan kaupunginhallituksen.

– Viranhaltija sanoi kokouksessa, että valtuuston päätös on neuvoa-antava, mutta sitten pöytäkirjassa lukee, että koko lafka on myyty. Päätöshän on neuvoa-antava, koska hallintosäännön mukaan se ei kuulu valtuuston päätettäviin asioihin. Valtuustolla ei ole mitään oikeutta määrätä hallitusta laittamaan täytäntöön mitään. Hallituksen hajottamiseen sillä on oikeus, maanantaiaamulla tavoitettu Järvinen perustelee.

Äänestyksen voittaneen esityksen teki Sami Rajala (kok). Hannu Järvisen mukaan Rajalan olisi pitänyt muotoilla esitys niin, että valtuusto tekee neuvoa-antavan päätöksen kaupunginhallitukselle.

Järvisen mukaan virhe tapahtui jo siinä vaiheessa, kun kaupunginhallitus päätti siirtää asian valtuustolle.

– Siinä vaiheessa hallintopäällikön tai vs. kaupunginjohtajan olisi pitänyt breikata, että asia ei voi mennä valtuustoon hallintosäännön mukaan. Kun asiasta kaupunginhallituksessa äänestettiin, en itsekään tajunnut sitä.

Järvinen aikoo selvittää, voiko pöytäkirjantarkastaja lisätä pöytäkirjaan erillisen huomautuksen, että pitää päätöstä lainvastaisena. Valtuutetun mukaan viime päivien uutiset Kittilästä osoittavat, että asiat eivät ole yksinkertaisia.

– Periaatteessa pöytäkirjan tarkastajan pitää tarkastaa, että pöytäkirja on kokouksen kulun mukainen, mutta voiko valtuusto tehdä laittomia päätöksiä. Siinä on se kysymys.

Palauttamisesta äänestettiin valtuustossa

Akaan hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus päättää yli 500 000 euron hankinnoista. Valtuuston kokouksessa Jukka Ahonen (kesk) esitti ja Hannu Järvinen kannatti asian palauttamista kaupunginhallitukselle sillä perusteella, että asia kuuluu hallituksen toimivaltaan. Ahosen mukaan kunnallishallinnossa viranomainen ei voi ilman nimenomaisesti siihen oikeuttavaa säännöstä puuttua alemman viranomaisen toimivaltaan kuuluvaan asiaan, valtuusto ei voi ottaa ratkaistavakseen kaupunginhallituksen ratkaistavaksi kuuluvaa asiaa ja kaupunginhallitus ei voi myöskään omasta aloitteestaan siirtää itselleen kuuluvaa toimivaltaa valtuustolle.

Valtuuston kokouksessa vs. kaupunginjohtajaa tuurannut hallintopäällikkö Riina Kivistö selvitti valtuutetuille, että valtuusto voi antaa tämäntyyppisissä asioissa periaatepäätöksiä. Vanha valtuusto päätti kilpailutuksesta viime helmikuussa. Kivistön mukaan Kuntaliiton kanta on, että myös uusi valtuusto voi ilmaista linjansa asiassa.

Ahosen esitys asian palauttamisesta kaupunginhallitukselle hävisi valtuustossa äänestyksen äänin 29–6.

Hannu Järvinen kertoo keskustelevansa asiasta tänään maanantaina puheenjohtajakoalition kokouksessa. Puheenjohtajakoalitioon kuuluvat valtuuston ja hallituksen puheenjohtajisto sekä ryhmäpuheenjohtajat.

Pöytäkirja voidaan tarkastaa valtuustossa

Akaan hallintopäällikön virasta Lempäälän hallintopäälliköksi ensi viikolla siirtyvä Riina Kivistö kertoo, että valtuuston pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa valtuuston kokouksessa 25.10., mikäli Hannu Järvinen ei allekirjoita sitä tällä viikolla. Kaupunginhallitus voi käsitellä asian vasta pöytäkirjan tarkastamisen jälkeen.

– Tarkastajalla on mahdollisuus kieltäytyä allekirjoittamasta, jos hän kokee, että hän ei halua sitä allekirjoittaa, mutta tilanne on hyvin poikkeuksellinen. Me viranhaltijat olemme sitä mieltä, että pöytäkirja on kokouksen kulun mukainen, Kivistö toteaa.