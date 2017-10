Leijona Futsal komeaan kotivoittoon

Toijalan Monitoimihallin lauantai-iltapäivässä nähtiin erittäin viihdyttävä Futsal-Liigan ottelu, kun FC Kemi vieraili Akaassa. Kotijoukkue Leijona Futsal pisti pöytään kauden parhaan pelinsä, ja se riitti hienoon 4–1 (1–1) -kotivoittoon Miikka Hurmeen hattutempun siivittämänä. Kyseessä oli akaalaisille jo kolmas peräkkäinen voitto kauden alun kahden tappion jälkeen.

Avausjakso oli tasaista vääntöä. Leijona Futsal sai peliin unelma-alun, kun jo parin minuutin jälkeen illan sankari Hurme pääsi vapaaseen vetopaikkaan, ja laukaus painui verkkoon maalinedusruuhkasta. Kotijoukkue hallitsi avauskymppiä niukasti ja lisäosumatkin olivat lähellä. Jälkimmäinen kymppi puolestaan käänsi hallinnan niukasti vierasjoukkueelle. Tasoitus tuli ajassa 11:50, kun Kemi-pelaajan laukaus sivurajan tuntumasta upposi Leijona-maaliin.

Vierasjoukkueen etsikkoaika oli tasoituksen jälkeen avausjakson lopussa. Se kilpistyi kuitenkin kahdesti kotijoukkueen maalin tolppaan, ja useammankin kerran hienon ottelun maalinsuulla pelanneen Juho Laineen torjuntoihin. Myös Kemin maalilla oli omat herkkuhetkensä, mutta hyvistä tilanteista huolimatta tauolle mentiin tasalukemissa.

Toinen jakso oli loistavaa Leijonaa. Loiston keulakuvana hääräsi Hurme, joka pommitti heti alussa upealla kaukolaukauksella lukemat 2–1:een. Ottelu eteni kotijoukkueen hallinnassa, mutta lopullista niittiä ei tunnuttu saavan aikaan millään. Nyt oli kotijoukkueen vuoro paukutella maalin tolppia.

Kemikin sai omat paikkansa, kun se haki raivoisasti tasoitusta, mutta Laine oli mies paikallaan maalinsuulla. Lopulta ajassa 34.51 yleisö sai hiukan hengähtää, kun Hurme viimeisteli hattutemppunsa ja vei kotijoukkueen kahden maalin karkumatkalle. Lopussa Kemi yritti kavennusta vielä ilman maalivahtiakin, mutta Leijona Futsal puolusti tiiviisti ja puolisen minuuttia ennen loppuvihellystä Yasar Elbeller sai vielä kunnian viimeistellä kaukaa tyhjään maaliin loppulukemat 4–1 (1–1).

Kotijoukkue nappasi näin hyvällä esityksellä tärkeät pisteet itselleen. Peli on parantunut kovasti liigan avauskierroksista, mikä lupaa hyvää loppusyksyyn. Seuraavan kerran joukkue on tosipaikan edessä lauantaina, kun edessä on busssimatka Espooseen GFT:n vieraaksi. Takaisin kotisaliin päästään seuraavan viikon lauantaina, kun Suomi-futsalin ehdoton valtias Sievi saapuu vierailulle Akaaseen.