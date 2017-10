Akaalaisvoimin pyörivä Valkeakosken Kodinkonehuolto tekee töitä ympäri Etelä-Pirkanmaata

Valkeakosken Kodinkonehuolto Oy:llä on nimestään huolimatta vahva akaalaistausta. Raimo Hakalan perustama yritys toimi 1990-luvulla Toijalassa, josta se vuonna 1995 muutti Valkeakoskelle.

Vuonna 2010 Hakala myi yrityksensä työntekijälleen Petri Salolle sekä Mikko Rautaselle ja Mika Junttilalle, jotka kaikki ovat akaalaisia ja asuvat Viialassa. Viialasta on myös myymälää sekä töiden vastaanottoa ja yrityksen laskutusta hoitava Saila Mikkonen.

Maahantuoja sanelee sijainnin

Petri Salon mukaan toimipisteen perustaminen Akaaseen on ollut tapetilla, mutta muuton esteenä on maahantuojien kriteerit edustuksille.

– Sijainti on maahantuojien sanelemaa. Pienemmille paikkakunnille ei saa edustuksia, koska maahantuojat katsovat suoraan asukasmäärää. Sen takia liike on nyt Valkeakoskella.

Yritystä työllistävät eniten kodinkonehuollot. Valkeakosken Kodinkonehuolto Oy on maahantuojien valtuuttama huoltoyritys.

– Meillä on takuuhuollot kaikista yleisimmistä merkeistä. Niiden lisäksi teemme tietysti takuuajan jälkeisiä korjauksia, Petri Salo kertoo.

Salon mukaan kasvava työsarka ovat viime vuosina olleet kodinkoneiden asennukset.

– Asennamme esimerkiksi aika paljon uusia astianpesukoneita taloyhtiöihin. Vakuutusyhtiöt vaativat taloyhtiöiltä, että koneen asentaa ammattilainen, jolla on vakuutukset kunnossa, Petri Salo kertoo.

Kodinkoneiden lisäksi yritys myy ja asentaa myös ilmalämpöpumppuja.

– Ilmastointihommia tehtiin jo Hakalan aikana, ennen kuin ilmalämpöpumput olivat muotiakaan, Salo toteaa.

Väitteet siitä, että kodinkoneet eivät kestä enää niin kuin ennen, ovat Salollekin tuttuja. Salon mukaan selitys löytyy koneiden hinnasta ja määräyksistä.

– Koneiden hinnat eivät ole suhteessa oikeasti nousseet 25 vuoteen, mikä on väkisinkin pois laadusta. Hinta-laatusuhde kulkee myös käsi kädessä. Kolmensadan euron kone ei kestä montaa vuotta, kun taas kahdeksansadan euron koneella voi olettaa olevan edessä käyttövuosia ja niitä korjataankin vielä. Myös EU ja ympäristömääräykset sanelevat aika paljon. Esimerkiksi astianpesukoneiden suurimmat ongelmat ovat siinä, että säästetään vettä ja energiaa, mikä vaikuttaa koneiden kestävyyteen.

Kahdeksan tuntia ei riitä

Valkeakosken Kodinkonehuollon työmaista kaksi kolmasosaa on muualla kuin Valkeakoskella. Ne sijoittuvat pitkälti eteläiselle Pirkanmaalle alueelle Akaa-Lempäälä-Vesilahti-Urjala. Myös Pälkäneelle suunnataan viikottain. Yrityksen joka paikan höyläksi itseään kuvaileva Petri Salo tekee kodinkonehuoltoja ja Mikko Rautanen vastaa kylmäpuolesta ja ilmalämpöpumpuista.

Petri Salolla ja Mikko Rautasella työpäivät ovat viime aikoina venyneet 10–12-tuntisiksi.

– Se on vaan faktaa, että kahdeksalla tunnilla yrittäjä ei Suomessa pärjää. Kesäaika on meillä kiireistä, kun kylmälaitetöitä on enemmän. Parhaimmillaan – tai pahimmillaan – teen 75 asiakaskäyntiä viikossa, Petri Salo toteaa.

Talouden ylä- ja alamäet eivät näy yrittäjän työmäärässä.

– Kun on lama, korjataan enempi vanhaa, kun taas nousukaudella myydään uutta ja tehdään enemmän takuuhommia.

Aika ajoin yrityksessä mietitään henkilökunnan lisäämistä, mutta Petri Salon mukaan kynnys on korkealla.

– Ei ole ihan helppo löytää sellaista, joka pystyisi tekemään töitä itsekseen. Töitä pitäisi olla myös niin paljon, että se kannattaisi.

Salon mukaan yrittäjän vapaus tekee työstä mielekkään.

– Kovaa hommaahan tämä on, mutta kahta samanlaista päivää ei ole ja töitä saa tehdä omaa tahtiin, kunhan hommat tulevat tehdyksi.

Pitkien päivien vastapainona Salo pelaa puulaakilentopalloa. Myös vanhojen Fordien rassaaminen saa ajatukset pois työstä.