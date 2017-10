Sahurin päiväkodille suunnitellaan laajennusta

Akaan päiväkodit ovat kaikki tällä hetkellä täynnä ja varhaiskasvatukseen koko Akaan alueella jonottaa noin 30 lasta. Lisäpaikkojen saamiseksi kaupunki suunnittelee Sahurin päiväkodin laajentamista Viialassa.

Sahurin päiväkodissa toimii neljän päiväryhmän lisäksi keskitetysti koko Akaan varhaiskasvatuksen vuorohoito, jonka tarve on muutamassa vuodessa kaksinkertaistunut. Tällä hetkellä vuorohoidossa on yli 50 lasta.

Suunnitelmien mukaan vuorohoito siirtyisi uuteen laajennusosaan. Rakennukseen tulisi myös keittiö- ja ruokailutilaa sekä henkilökunnan sosiaalitilat ja toimistotilaa.

Vuonna 2009 valmistuneessa Sahurin päiväkodissa mahdollinen laajennustarve on ennakoitu jo rakennusvaiheessa. Päiväkodin tontille nykyisen päiväkodin jatkeeksi on paalutettu valmiiksi alue lisärakentamista varten. Paalutettua aluetta on noin 350 neliömetriä ja rakennusoikeutta on käyttämättä 1962 neliömetriä.

Sivistyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että Sahurin laajennusosan hankintaprosessin valmistelu aloitetaan pikimmiten. Laajennus kaavaillaan toteutettavaksi leasing-periaatteella 15 vuoden vuokra-ajalla. Lisäpaikkojen tulisi olla käytössä viimeistään alkuvuodesta 2018.