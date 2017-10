Näin sitä pitää….

Olipa hyvä haastattelu uudesta kiinteistöpäälliköstä, dipl.ins. Henri Salosesta, koskien rakentamista ja erityisesti Akaan koulujen sisäilmaongelmia. Haastattelussa käsiteltiin keskeisiä asioita, vastaukset olivat asiantuntevia, vakuuttavia ja selkeitä.

Tilanteessa, jossa kaupunkimme on, vaaditaan johtajuutta. Asia etenee, silloin kun se etenee hyvin niin, että ennen päätöksentekoa kaikki ne, joilla on sanottavaa, saavat ja pitääkin sanoa sanottavansa. Kun johtaja on tehnyt päätöksensä, mussutus loppuu ja kaikki ovat velvollisia tukemaan ja tekemään työtä päätöksen viemiseksi onnistuneeseen loppuun. Tuntuu siltä, että nyt polttava ongelma on saanut ratkaisuhakuisen johtajan, jota on helppo tukea ja sen me kaikki teemme!

Eero Lapinleimu