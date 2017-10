Hurrikaani iskee Akaassa lauantaina

Akaa-Volleyn taival lentopallon Mestaruusliigassa jatkuu kotiottelulla Hurrikaani-Loimaata vastaan. Tiedossa on jälleen mielenkiintoinen koitos. Kotijoukkueessa on useita pelaajia, joille alkanut kausi on ensimmäinen Suomen korkeimmalla sarjatasolla. Vierailla kokemusta on enemmän – keskitorjuja Matti Oivasella yksistään sen verran kuin Akaa-Volleyn pelaajilla yhteensä.

Hurrikaani on kokemuksesta huolimatta vielä rakennusvaiheessa.

– Lähes koko joukkue uusiutui viime kaudesta. Lisäksi meillä on ollut ongelmia sekä passari- että yleispelaajaosastolla. Ykköspassari Maksim Buculjevic on toki aivan huipputaitava, mutta tiettyjen syiden vuoksi on ollut joukkueessa vasta pari viikkoa, muistuttaa loimaalaisten päävalmentaja Lauri Rantanen.

Rantanen ei lähde arvioimaan, miksi yksi Euroopan huippupassareista oli vapaana vielä kauden jo alettua.

– En ole moista pohtinut. Hyvä, että tarttui meidän haaviimme.

Hurrikaani-hyökkääjillä puolestaan on ollut terveyshuolia.

– Yleispelaajia on ollut telakalla sekä kesällä että vielä aivan nyt kauden alussa. Tapio Toiviainen on ainoa, jolla ei ole ollut harmeja. Tälläkin osastolla aika onneksi tekee töitä meidän puolellamme. Joukkue tulee vielä kärkikahinoihin, uskoo Rantanen.

Laurit kohtaavat jälleen

Viikolla 40 vuotta täyttänyt Akaa-Volleyn valmentaja Lauri Tihinen ennakoi jännittävää peliä.

– Olemme menneet eteenpäin koko ajan. Se, riittääkö se erävoittoihin tai Hurrikaanin kaatamiseen, jää nähtäväksi. Minulle riittää, jos näen joukkueen kehittyvän, vakuuttelee Tihinen.

Vantaa Ducks kaatui viime kierroksella. Mutta nyt vastus on ennakolta kovempi.

– Vastassa on aivan huippulibero, maajoukkueen toinen hakkuri, kovan luokan passari, tasokkaat keskitorjujat ja kuntoutuva laituri Thomas Douglas–Powell. Haastetta riittää. Hurrikaani on huippujoukkue, joka ei meidän onneksemme ole vielä täysin hitsautunut yhteen, pyörittelee ensimmäistä liigakauttaan valmentajana toimiva Tihinen.

Lauantaina Toijalan Monitoimihallissa kello 18 alkava peli on valmentajien uusi kohtaaminen.

– Pelasimme liigassa vastakkain todella kovia matseja takavuosina. Minä olin Valkeakosken Isku-Veikoissa ja Rantanen Hurrikaanissa. Molemmat pelasivat ensimmäistä kauttaan liigassa ja joka pisteestä taisteltiin loppuun saakka, muistelee Tihinen.

Myös Rantanen tiedostaa jännitteen.

– Tulossa on varsinainen hegemoniapeli. Tunnen sekä Tihisen, että Akaa-Volleyn kokeneemmat pelaajat erittäin hyvin, ja Loimaan Jankon ykkössarjajoukkueen valmentajakokemukseni kautta myös Toijalan Monarin tunnelman. Odotan lauantain kohtaamista, lopettaa Rantanen.