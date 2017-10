Tarttiksella on juhlatori sunnuntaina

Syksyinen Tarttis-maaseututori viettää syntymäpäiväänsä ensi sunnuntaina 15.10. Tarttislaiset pyrkivät luomaan tavallista juhlavammat puitteet toritapahtumalle 25 vuoden kunniaksi.

Tarjolla on lisäaineettomia leivonnaisia suolaisina ja makeina. Myös ruokaleivissä on valinnanmahdollisuuksia. Torilta löytyy myös lähialueen hunajaa, vuohenjuustoa ja monia viljatuotteita luomuna. Pihalta voi ostaa omaan astiaan soppatykissä valmistettua hernekeittoa ja myös savukalaa on tarjolla.

Käsitöissä tuotteiden materiaali voi olla hopeaa, lasia, puuta, metallia tai erilaista tekstiiliraaka-ainetta. Käyttötarkoituksen mukaan torikävijä voi valita koriste- tai käyttöesineen kotiin tai lahjaksi. Yksilöllisiä koruja on valmistettuina hopeasta ja lasista.

Alakerran kahviossa tarjotaan asiakkaille leivoskahvit. Ovi aukeaa kello 12 ja kahvitarjoilu ja myynti jatkuvat kello 15:een saakka.