Jukka Saaren mielestä kouluhankkeet vaativat Viialassa lisämaata

Valtuutettu Jukka Saari (vas) jätti valtuuston 9.10. kokouksessa valtuustoaloitteen maanhankinnasta Viialan yhtenäiskoulun ympäristöstä kouluhankkeiden tarpeisiin.

– Esitän, että Akaan kaupunki ryhtyy mahdollisimman nopeasti valmistelemaan ja toteuttamaan maanhankintaa Viialan yhtenäiskoulun ympäristöstä tarkoituksena turvata käytettävissä olevan alueen riittävyys sisäilmaongelmiin liittyvissä siirtorakennusten käytössä ja mahdollisessa uuden koulurakennuksen tai koulun osarakennusten rakentamisessa.

Saaren mukaan kyse on alueista, joista puhutaan Keihon perikunnan maina ja Laurilan peltoina, mutta myös muu ympäröivä maa voisi tulla kysymykseen.

Saari totesi, että maata tarvitaan paitsi rakennuksille myös välituntialueeksi ja liikunta-alueeksi sekä muuhun liikuntaharrastuskäyttöön.

– Nykytilanteessakin on käytetty vieraan maata talviliikuntaan, mikä on osoitus maanomistajien hyväntahtoisuudesta. Se, että vieraan maalle ei voi rakentaa esimerkiksi kahdeksikkoradan mahdollistavaa hiihtosiltaa, kuitenkin estää alueen kehittämistä. Jos koulut eivät lopulta suoraan tarvitse ympäröivää maata, on sitä hyvä omistaa pitkäjänteisen alueen käytön kehittämisen mahdollistamiseksi.

Valtuutetun mukaan maanhankinnalla varaudutaan myös siihen, että vanhoja rakennuksia ei tarvitse purkaa, jos niille löydetään muuta kuin koulukäyttöä.