Akaan kaupunginjohtajan hakuilmoitus odottaa vielä valintatyöryhmän pöydällä

Akaan kaupunginjohtajan viran hakuilmoitusta ei ole vielä julkaistu, vaikka kaupunginhallitus päätti 12.9. julistaa viran julkisesti haettavaksi. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaan virka täytetään 1.12.2017 lukien määräaikaisesti siihen saakka, kunnes se vakituisesti täytetään.

Kaupunginjohtajan viran hakuprosessista keskusteltiin Akaan valtuuston kokouksessa maanantaina 9.10. Valintatyöryhmän puheenjohtajan Jaakko Leinosen (kok) mukaan hakuilmoitusta ei ole julkaistu, koska hallinto-oikeus ei ole vielä antanut päätöstä Aki Viitasaaren irtisanomisesta tehdyistä valituksista. Leinosen mukaan kysymys on lähinnä siitä, maksaako kaupunki kahdelle kaupunginjohtajalle palkkaa siinä tapauksessa, että hallinto-oikeus kumoaa Viitasaaren erottamisen.

Valintatyöryhmä kokoontuu seuraavan kerran käsittelemään asiaa 6.11.

Valintatyöryhmän varapuheenjohtaja Harri Rämö (sd) kertoi olleensa yhteydessä hallinto-oikeuden esittelijään, joka on arvioinut hallinto-oikeuden ratkaisun tulevan tämän vuoden lopulla tai ensi vuoden alussa.

Rämön mukaan valitusprosessin ollessa kesken viran keston määrittely on ongelmallinen kohta hakuilmoituksessa.

– Tilanne on vähän kimurantti. Minun mielestäni ei kannata hötkyillä ja ruveta valitsemaan nyt uutta kaupunginjohtajaa, kun sitten meillä on ehkä kaksi kaupunginjohtajaa. Se on kuitenkin fifty-fifty mahdollista, ja uusi kaupunginjohtaja väistyy kyllä hallinto-oikeuden päätöksen myötä.

Rämö epäili, että epämääräinen tilanne ei houkuttele hakijoita.

– Meidän pitää myös tunnustaa, että ei ainakaan kukaan virassa oleva kaupunginjohtaja lähtisi siihen epämääräisyyteen, että kestääkö virka kuukauden vai viisi vuotta. Menettäisimme monta hyvää hakijaa.

Rämö jatkaisi Briitta–Liisa Sinivuoren pestiä vs. kaupunginjohtajana siihen asti, kunnes hallinto-oikeuden päätös asiassa saadaan. Tällä hetkellä Sinivuori toimii vs. kaupunginjohtajana marraskuun loppuun.

– Jos Briitta-Liisa Sinivuori suostuu, valtuusto voisi nimittää hänet joulu-tammikuuksi, jolloin meillä olisi hallinto-oikeuden päätös asiassa.

Rämö totesi työryhmän lähtevän siitä, että kaupunginjohtajan virka olisi jatkossa Akaassa määräaikainen.

Valintatyöryhmään kuuluva valtuutettu Sami Rajala (kok) totesi, että tarve johtajalle on kova, mutta myös hän olisi valmis odottamaan, mikäli hallinto-oikeuden päätös tulee lähikuukausina.

Valtuutettu Heli Piirainen (vihr) toivoi, että valintatyöryhmä olisi jo valmistellut eri vaihtoehtoja myös siltä varalta, että hallinto-oikeus kumoaa Viitasaaren erottamisen.