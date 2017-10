Vesa Liehu on viihtynyt Toijalan torilla pikkupojasta lähtien

Toijalan tori on valtuutettu Vesa Liehulle (kesk) tuttu paikka jo lapsuudesta.

– Olen käynyt Toijalan torilla seitsemänvuotiaasta asti, ensialkuun isän kanssa. Olemme markkinoineet täällä tilan tuotteita, eli myyneet herneitä. Se ei koskaan tuntunut työltä. Täällä on aina ollut hauskaa, vaikka aamulla on herätty aikaisin. Koskaan ei ole harmittanut nousta neljältä tai viideltä, Liehu kertoo.

Liehun mielestä parasta torielämässä ovat ihmiset, joista osasta on tullut vuosien varrella tuttavia.

– Tykkään olla ihmisten kanssa. Täällä saa jutella välillä asiaa ja välillä asian vierestä. Se on minulle kuin lomaa, sillä oma työni on aika yksinäistä hommaa, Liehu kuvailee.

46-vuotias Liehu on syntynyt Toijalan Rautalassa, mutta hän on asunut Kylmäkoskella 45 vuotta. Ammatiltaan hän on maanviljelijä.

– Maatilan hommia olen tehnyt niin pienestä pitäen kuin jotakin olen osannut tehdä. Seitsemän vanhasta olen ajanut traktoria heinäpellolle. Se on ollut aina selvää, että maatilalle jään. Tilan pitäminen on aikalailla normaalia yrittäjän työtä, lihakarjatilaa pitävä valtuutettu toteaa.

Tilan pitämisen lisäksi Liehu tekee karjatalouteen liittyvää urakointia, kuten heinän- ja rehuntekoa sekä karjanlannan levitystä.

– Minulla on pieni tila, urakoinnilla maksan koneet ja saan työllistettyä itseni. Joskus nuorempana tein myös lumitöitä Toijalassa, mutta se on jäänyt pois. Sitä tehdään niin halvalla, että nukun yöni mieluummin, Liehu tuumii.

Elinvoimalautakunnassa istuva kolmannen kauden valtuutettu on myös MTK Akaan puheenjohtaja. Lisäksi hän on mukana maa- ja kotitalousseuran toiminnassa.

– Ne syövät minun vapaa-aikani. Minun työni on myös kesällä ja syksyllä sellaista, että ei siihen mahdu oikein mitään muuta. Luottamustoimet katkaisevat työnteon aina välillä, Liehu sanoo.

Parasta Akaassa ovat Vesa Liehun mukaan ihmiset.

– Vaikka hämäläisiä ollaankin, on täällä välittömiä ja suorapuheisia ihmisiä. Minä tykkään siitä, että asiat sanotaan suoraan, valtuutettu tuumii.