Ravipiireissä tunnettu RP-Hevosurheilutuotteet Oy sai Sari Karosesta jatkajan

Rasin koulun naapurissa Viialassa harjoitetaan Suomessa ainutlaatuista yritystoimintaa. Ravipiireissä hyvin tunnettu RP-Hevosurheilutuotteet valmistaa kankaasta ravikärryihin muun muassa kuljetuspusseja ja pressuja, valjaskasseja, ravikypäriä, hevosten polvi- ja säärisuojia sekä loimia. Kaiken kaikkiaan repertuaariin kuuluu noin 200 erilaista tuotetta.

Suomessa on muutamia muitakin alan ompelufirmoja, jotka tekevät pieniä hevosurheilutarvikkeita. Akaalaisyrityksen valikoima on kuitenkin poikkeuksellisen suuri.

Karjanhoitoa ja kotipalvelua

Yli 30 vuotta toiminut yritys sai elokuussa uuden vetäjän, kun Sari Karonen Kylmäkoskelta aloitti eläkkeelle siirtyneen Raimo Pihlajamaan työn jatkajana. Samalla yritysmuoto muuttui toiminimestä osakeyhtiöksi, jonka osakkaana on myös Sarin mies Mika Karonen. Mika työskentelee koneistajana Kumeralla, mutta auttelee tarvittaessa Saria.

Karoset ovat myös maatalousyrittäjiä. Kylmäkosken Taipaleella sijaitsevalla tilalla luovuttiin maidontuotannosta nelisen vuotta sitten. Tällä hetkellä Karosilla on lypsykarjaa vähemmän sitovia emolehmiä ja sonneja yhteensä satakunta. Perheen lapsista Samuli on 24, Sanni 22 ja Maiju 20.

Tilan töiden ohella Sari Karonen on työskennellyt Kylmäkosken kunnalla kodinhoitajana, tehnyt lähihoitajasijaisuuksia Akaan kaupungilla sekä toiminut kotipalveluyrittäjänä toiminimellä Karosen kotiapu.

Raviurheilua harrastetaan myös Karosen perheessä. Operaatiosta toipuva kimppahevonen odottaa pääsyä ensimmäiseen kilpailuunsa. Raviharrastuksen kautta Sari Karonen sai tietää myös Pihlajamaan etsivän yritykselleen jatkajaa.

Karonen on kiitollinen Pihlajamaalle, että tämä on opastanut hänet alkuun.

– Arvostan Raimon elämäntyötä. Siksi halusin pitää RP-Hevosurheilutuotteet-yrityksen nimen, käyttää hänen logoaan ja jatkaa tuotteiden valmistusta ja kehittelyä.

Leikkipaikasta tulikin työpaikka

RP-Hevosurheilutuotteet toimii rakennuksessa, jossa on aikanaan ollut muun muassa osuuskauppa. Yrityksen pyörittäminen Viialassa tarkoittaa Karoselle paluuta lapsuudenmaisemiin. Lallinmäestä lähtöisin oleva Sari katselee työpaikkansa ikkunasta Rasin koulua, jota hän itse kävi 1970-luvulla.

– En olisi uskonut, että palaan vielä tänne. Olen istunut tämänkin rakennuksen rappusilla pikkutyttönä monta kertaa. Silloin ei käynyt mielessä, että tästä tulee vielä työpaikka.

Sari on aina ollut innokas käsityöihminen. Käsillä tekemistä hän pääsee toteuttamaan myös uudessa työssään.

– Tässä työssä on kaikkea mahdollista, saa näperrellä ja ommella, koska kaikki tehdään itse alusta asti.

Tuotteet ovat Raimo Pihlajamaan suunnittelemia. Myös tuotteisiin teetettävät kankaat ovat hänen kehitystyönsä tulosta.

Kuljetuspussin tekeminen on palapeliä

RP-Hevosurheilutuotteet Oy:n asiakkaita ovat kotimaiset ravikärryvalmistajat, ravitallit, raviyhdistykset ja muut hevosihmiset. Ulkomaille tuotteita menee Ranskaan, Belgiaan, Ruotsiin, Hollantiin sekä jonkin verran Italiaan ja Saksaan. Myös varusteiden, kuten ajohaalareiden ja ravikypärien, korjaustyöt työllistävät yrittäjää.

– Ravikärryvalmistajien kautta eniten menee kuljetuspusseja, joita tilataan 10–15 kappaleen satseissa, Sari Karonen kertoo.

Kuljetuspussi syntyy paristakymmenestä erilaisesta osasta. Karonen arvioi yhden pussin tekemiseen kuluvan kankaiden leikkauksineen ja silkkimaalauksineen kaksi päivää.

Suurin osa työstä tehdään teollisuusompelukoneilla. Ompelimosta löytyy myös painokone muoteille, ohennuskone nahalle sekä silkkimaalauspöytä ja brodeerauskone tekstejä ja logoja varten. Säärisuojien uretaaniosat ja ravikypärien hiilikuitukopat teetetään yhteistyökumppaneilla, mutta niidenkin muotit ovat Raimo Pihlajamaan suunnittelemia ja sertifioituja.

Sari Karonen kertoo, että ravipiireissä ehdittiin olla jo huolissaan, löytyykö mainetta niittäneelle yritykselle jatkajaa.

– Ruotsista tilattiin kymmenen kypärää, kun siellä pelättiin, ettei niitä saa enää mistään Raimon jäätyä eläkkeelle. He halusivat teettää niitä varastoon. Raimon laatu on ollut hyvää ja aineet kestäviä. Niin sen pitää ollakin, jotta tuote on hintansa väärti, Sari Karonen sanoo.