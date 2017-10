Leo Tammi nosti Airfilin parakkipajasta vientiyritykseksi

Airfil on kahden miehen idea, joista toinen oli hyytyä alkumetreillä. Airfil on tarina perheyrittäjyydestä, jossa palkintona varsinkin alkuvuosina oli vain hikikarpaloita. Airfil on tarina hämäläisestä miehestä, joka mieluimmin tekee kuin puhuu.

Akaalainen Airfil Oy on tänään pohjoismaiden johtava suodatinvalmistaja. Tuotannossa on nimikkeitä yli 10 000 ja sarjat asiakkaiden mukaan pieniä tai isoja. Parin viimeisen vuoden aikana Airfil on toteuttanut 1,5 miljoonan euron investoinnit omin varoin. Työntekijöitä talossa on 24.

Leo Tammi on jättämässä Airfilin toimitusjohtajan tehtävät tämän syksyn aikana. Vastuu siirtyy omalle pojalle Joni Tammelle. Yrityksessä työskentelevät myös muut sisarukset, Jani Tammi varastopäällikkönä ja Kati Tammi hallinnosta ja konttorista vastaavana toimistopäällikkönä.

Yrittäjäksi punaiseen Viialaan

Miehen nimi ei ole turhaan Tammi. Se on sitkeää ja kovaa puuta. Kun Leo Tammi 1981 polkaisi kaverinsa kanssa pajan pystyyn parakkiin keskelle Viialaa, moni sanoi hänen tulleen hulluksi. Kaverukset lähtivät yrittäjiksi ilmastointialan firmasta Urjalasta ja maaperä lakkasi polttamasta vasta Viialasta.

– Kylmäkoskelta ei löytynyt kuin Savikosken vanha koulu ja se oli sivussa. Viialan kouluparakki oli sopivan kokoinen meille ja sen kunnanjohtaja Esko Korkeamäki järjesti, vaikka ei Viiala mitenkään yrittäjämyönteinen paikkakunta muuten ollut. Kolme savupiippua sauhusivat vielä, muistelee Leo Tammi.

Yrittäjäksi aikovat joutuivat aikeineen kunnan johon tenttiin, joka Leosta tuntui lähinnä kuulustelulta. Parakki kuitenkin järjestyi ja laina pankista.

– Pienyrittäjää kohtaan oltiin Viialassa hyvin vastahankaan. Minä myöhemmin vielä tein sen liikkeen, että menin sitoutumattomana kokoomuksen listoille yrittäjäehdokkaaksi valtuustoon. Pääsin läpi ääniharavana. Tuli kerralla leima otsaan ja se näkyi sekä tuntui, nauraa Tammi.

Leo Tammi viihtyi politiikassa neljä vuotta. Vasemmalla oltiin jos ei muuta niin periaatteessa vastaan kaikkia yrittäjävaltuutetun ideoita. Yrittäjien asioita saattoi ajaa muuallakin ja Leo Tammi oli vuosia Viialan Yrittäjien puheenjohtaja ja Pirkanmaan Yrittäjien hallituksessa.

– Ehdoton valta oli vasemmalla ja ammattiyhdistysliikkeellä. Ei Viialassa muilla koskaan mitään sanomista ollut. Politiikka ei kai enää ole niin kärkevää. Ainakin minä toivon niin. Välillä toisin näyttää vieläkin hyvin pahalta.

Yrittäjyys vei nuoren miehen

Ammattikoulun käynyt Leo on imenyt yrittäjyyden äidinmaidossa, sillä hänen äidillään oli mattokutomo Urjalassa. Koulu- ja armeijakaverinsa kanssa Leo mietti raskaan kaluston korjausyrityksen perustamista, mutta se jäi. Vieraan palveluksessa kellokorttia leimaten meni kahdeksan vuotta.

– Oman yrityksen alku oli kieltämättä aika vaikeaa, ja yhtiökumppani oli lyömässä hanskoja tiskiinkin, mutta minä painoin päälle. Sanoin, että jos emme tässä kovin suurta palkkaa ota, saamme firman menestymään. Näin jälkeenpäin ajatellen päätös oli oikea. Me olisimme kyllä päässeet vanhaan työpaikkaamme takaisin, mutta minusta ei siihen ollut.

Kun vuosi oli mennyt, oli yritykseen palkattu jo työntekijäkin. Teollisuustalosta, jossa nykyisin toimii vain Leomuovi Oy, Airfil hankki osakkeen. Raskan kaluston suodattimista yritys löysi tuotteet, joilla kassavirta lähti liikkeelle.

– Högfors Salosta oli suurimpia asiakkaita. Sinne tehtiin venttiilien suodattimia. Tamrock tuli alussa myös vahvasti mukaan.

Tuotteiden myynnin hoiti miltei 1980-luvun loppuun Leo Tammi itse.

– Isommat talot olivat sopimusasiakkaita, mutta kyllä autolla tuli paljon kierrettyä. Aina kun näin, että kalustoa on enemmän pihassa, menin juttusille. Vastaanotto oli pääasiassa hyvä. Yhteen aikaan hyvin merkittävä osa Suomen raskaasta kalustosta ajoi meidän suodattimilla.

Vientiyritykseksi laman keskellä

Viime viikolla Leo Tammi isännöi venäläisten asiakkaiden vierailua. Yrityksen tuotteita viedään 33 maahan, mutta pohjoismaiden lisäksi pääasiassa Venäjälle, Saksaan ja Balttian maihin. Vientiyritys Airfilistä tuli 1990-luvun alussa, kun Suomeen jysähti lama.

– Mentiin tuloksessa 30 pinnaa alaspäin ja mietin, mitä tässä pitäisi tehdä. Kotimaa ei vetänyt ja päätettiin lähteä Hannoverin messuille. Toiveissa oli, että sieltä saisi edes pientä kauppaa. Se lähtikin liikkeelle ihan hyvin. Messuilla tuli oltua joka toinen vuosi ja välillä käytiin Ruotsissakin.

Airfilin tuloksesta parhaaseen aikaan 40 prosenttia tuli viennistä. Hannoverin messuille ollaan menossa taas ensi vuoden keväällä ja yrityksen vientiä vetävät nyt toiset.

– Minä saan enää hinnoitella joitakin erikoistuotteita, jos niitäkään. Asiakkaissa käyn, jos myyjät pyytävät. Toisaalta pystyn heti sanomaan tuotteen tai idean nähtyäni, pystytäänkö se tekemään meillä, sanoo Tammi.

Ja vielä on asiakkaina ja alihankkijoinakin yrittäjiä, jotka haluavat tavata itsensä Leo Tammen.

Toisten on aika jatkaa

Se, että Airfil jatkaa perheen käsissä, ei ole ollut itsestään selvää. Yksi asia on ollut varma jo pitkään, 70-vuotias Leo Tammi haluaa sivummalle.

– Ostajia meillä on ollut ulkomaita myöten. Onko sitten ollut niin, että pöytään ei ole lyöty tarpeeksi kovaa tarjousta. No, ei tämä yritys ole myynnissä. Kyllä meitä on houkuteltu muuallekin, mutta emme ole lähdössä.

Perheyritys Airfil on tehnyt ratkaisunsa ja Leo Tammi on silmin nähden tyytyväinen.

Airfilin tuotanto ja hallinto ovat Toijalassa. Viialassa on varastotiloja.