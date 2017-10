Jari Jokisen mukaan Akaa Pointissa alkaa ensi vuonna tapahtua

Akaan elinkeinopäällikkö Jari Jokisen mukaan Akaa Pointin yritysalueella alkaa tapahtua toden teolla ensi vuoden aikana. Ratkaisevassa osassa alueen kehityksen kannalta on sinne suunniteltu raakapuuterminaali ja siihen liittyvä pistoraide. Jokinen kertoo, että heti kun pistoraiteen tarkka paikka tiedetään, voi alueen infrastruktuurin rakentaminen alkaa. Kun infrastruktuurin rakentaminen alkaa, voi kaupunki aloittaa myös Akaa Pointin tonttien myymisen. Jokinen uskoo näin tapahtuvan ensi vuoden aikana.

– Uskon, että Akaa Pointiin saadaan useampiakin toimijoita. Jos ensi vuonna saisimme alueelle 5-10 PK-yritystä, olisi se ihan hyvä. Tietysti on hienoa, jos saamme sinne jonkun isommankin sijoittujan, mutta se kärki edellä ei lähdetä, Jokinen toteaa.

Jokisen mukaan alue on herättänyt kiinnostusta paikallisissa yrityksissä, ja myös muualla sijaitsevien yritysten kanssa on aloitettu keskusteluja. Akaa Pointin markkinoinnin ongelma on kuitenkin toistaiseksi ollut alueen keskeneräisyys.

– On ihmetelty, että miksi se ei täyty. Ei sen ole vielä ollut mahdollistakaan täyttyä, koska siellä ei ole vielä teitä eikä mitään, Jokinen sanoo.

Erityisesti pistoraiteelle Jokinen asettaa suuren painoarvon; pistoraide mahdollistaa sen, että alueelle voisi tulla vientitoimintaa harjoittava yritys, jolla on tarvetta liikutella suuria määriä tavaraa.

– Ja kun rataliikennettä on tarkoitus avata yksityisille toimijoille yhä enemmän, voi se avata hyvän reitin tulijoille. Melkein yhtä tärkeä asia on se, että saamme puut pois Toijalan keskustasta, jolloin pääsemme oikeasti kehittämään sitä. Ehkä saisimme tänne pitkästä aikaa kerrostalojakin, Jokinen pohtii.

Nousuun lähtenyt talous näkyy myös Akaassa

Jokinen kuvailee itseään yhdyssiteeksi yritysten ja Akaan kaupungin välillä. Useiden muiden asioiden lisäksi hänen tehtävänään on auttaa yrityksiä löytämään Akaasta sopivia tontteja ja toimitiloja. Jokisen mielestä Akaan vahvuus on se, että edellä mainittuja kaupungista löytyy hyvin monenlaisiin tarpeisiin, esimerkiksi Kylmäkoskelta 9-tien varrelta löytyy varsin vapaasti muokattavia kokonaisuuksia.

– Viialassa Taipaleen alueelta on pari tonttia mennytkin ja siellä on enää kaksi jäljellä, Jokinen kertoo.

Jokinen uskoo myös, että Satamatien Nahkialanvuoren puoleinen alue houkuttaa yrityksiä erinomaisella sijainnillaan.

– Sinne ollaan laatimassa kaavaa, tätä on tarkoitus viedä syksyn aikana eteenpäin. Jos siihen löytyy nopeasti sijoittujia, rakentaminen voisi alkaa mahdollisesti jo ensi vuonna, Jokinen uskoo.

Jokisen mukaan viime vuoden aikana Suomen nousuun lähtenyt talous näkyy myös Akaassa, tosin osa yrittäjistä ei välttämättä vielä ole aivan varma siitä, että talous vetää. Lähemmäs sata yritystä tämän vuoden aikana kiertänyt Jokinen näkee kuitenkin akaalaisen yrityselämän tulevaisuuden varsin valoisana.

– Akaan työttömyysprosentti on pienentynyt paljon, on tullut laajennuksia, tontteja on saatu menemään ihan mukavasti ja yrityspuolella on tosi positiivinen vire, elinkeinopäällikkö sanoo.

Akaa osallistuu Pirkanmaan yrittäjyys- ja elinvoimakunta 2018 -kilpailuun

Elinkeinopäällikkö Jari Jokinen kertoo, että Akaa aikoo osallistua Pirkanmaan yrittäjyys- ja elinvoimakunta 2018 kilpailuun. Kilpailun tarkoituksena on kannustaa kuntia elinvoimatekijöidensä kehittämiseen sekä lisätä kuntien ja yrittäjien välistä vuoropuhelua sekä yhteistyötä.

Kilpailussa kunnat ja yrittäjäjärjestön paikallisyhdistykset arvioivat yhdessä kunnan toimintaa. Kriteereissä painotetaan asioita, jotka tukevat yrittäjyyttä ja kunnan elinvoiman lisäämistä. Arvioinnissa tarkastellaan esimerkiksi kunnan elinkeinopolitiikkaa, julkisia hankintoja, yrittäjyyskasvatusta, yritysvaikutusten arviointia ja palvelusetelien käyttöä.

– Voittoon tarvittavat kriteerit eivät meillä vielä täyty, mutta toisaalta kun emme olleet viime vuonna mukana, voimme tänä vuonna yllättää positiivisesti, Jokinen arvioi Akaan voittomahdollisuuksia.