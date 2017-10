Epävarmuus työpaikasta saa usein ajattelun liikkeelle

Epävarmoina aikoina, lamanpuheiden ja irtisanomisuutisten täyttäessä tiedotusvälineet, ajattelee moni tulevaisuuttaan kysyen, olisiko minusta yrittäjäksi. Näin tapahtuu, vaikka samaan aikaan myös väitetään, että ihmisiä ajetaan yrittäjiksi.

– Kun oman työpaikan epävarmuus ajaa miettimään, mitä loppuelämänsä tekisi, yrittäjyys on useimmiten vahva vaihtoehto ja näin syntyy hyviä yrityksiä. Pakkoyrittäjyys on turhan voimakas ja vahvasti politisoitunut sana. Yrittämisessä puhutaan työntö- ja vetotekijöistä. Työntötekijät lisääntyvät, kun taloudellinen epävarmuus kasvaa ja vetotekijät, kun taloudellinen tilanne paranee. Enemmän yrityksiä syntyy, kun työntötekijät vaikuttavat, sanoo Uusyrityskeskus Ensimetrin yritysneuvoja Jukka Huilla.

Ensimetrin palveluja on saatavissa Akaassa, Urjalassa ja Valkeakoskella. Jukka Huillan puheille pääsee viikon sisällä, useimmiten nopeamminkin. Aikoja voi varata netistäkin, osoitteesta www.ensimetri.fi

– Olemme luvanneet kunnille yhteydenoton viikon sisällä. Soittaminen ja ajan sopiminen on edelleen parhain vaihtoehto.

Hyvät pärjäävät aina

Monessa vaikeuksissa yrityksessä ajatellaan kauhulla hetkeä, jolloin osaajat haistavat mahdollisuutensa yrittäjinä ja lähtevät. Hyvinä aikoina keskitytään työntekoon. Hyvillä ei ole kiire mihinkään. Jukka Huilla miettii, jääkö hyvinä aikoina loistavia yritysideoita toteutumatta. Sukupuolikaan ei enää määrää, mitä tekee.

– Kun muutama vuosi sitten hoiva-alalle lähti paljon naisia ja miehet keskittyivät rakentamiseen, niin nyt näkyy selvästi uusia aloja, esimerkiksi peliteollisuudessa tai itc-alalla, jossa sukupuoli ei näy mitenkään. Nämä alat ovat leimallisesti myös nuorten juttuja. Ja tämä voi olla syynä meidän asiakasmäärien vähenemiseenkin, koska digi-nativiivit eivät usko, että meillä vanhoilla yritysneuvojilla on heille jotakin annettavaa.

Ensimetri on kuitenkin verkosto, josta löytyy tuki itc-alallekin aikovalle.

Neuvojaa kannattaa kuunnella

Vuosien 2007–2017 aikana on Valkeakosken Seudun Kehitys Oy ja Ensimetrin neuvontatuella syntynyt Akaaseen 380 yritystä, joista 321 on yhden henkilön yrityksiä. 90 prosenttia näistä yrityksistä on ollut pystyssä kahden vuoden jälkeen ja 80 prosenttia viiden vuoden jälkeen. Neuvonnan tulokset ovat kiistattomat.

– Täällä tulee vastaan aika monta yrittäjää, jonka kanssa on saanut työskennellä. Mielenkiintoista on nyt sekin, että saa työskennellä jatkajien kanssa, jotka ovat samasta perheestä. Kiitos onnistumisesta näkyy tässä, sanoo Huilla.

Viime vuonna Akaassa aloitti 70 yritystä ja lopetti 69.

Halu menestyä ajaa yrittäjäksi

Kauppatieteiden maisteri Jukka Huilla on auttanut uusia yrityksiä alkuun Etelä-Pirkanmaalla 20 vuotta. Vuodesta 2005 tehtävä on ollut päätyö. Parissa kymmenessä vuodessa seutukunta on muuttunut hurjasti, vankkoja savupiippujakin on kylmennyt. Onko yrittäjyys noussut täällä vaihtoehdoksi?

– En näe työssäni kuin yrittäjiksi aikovia, joten näkökulmani seutuun on suppea. Pääsääntöisesti asiakkaillani on ihan järkeviä ajatuksia. Parin viime vuoden aikana on asiakkailla vielä lisääntynyt halu saavuttaa jotakin, halu menestyä, mikä on yritystutkijoiden mukaan ainoa yrittäjistä yhteisesti tunnistettava ominaisuus, sanoo Huilla.

Menestyvällä yrittäjällä pitää olla vielä kilpailukykyinen ammattitaito.

– Yrittäjän prototyyppiä ei ole olemassa. Yrittäjänä onnistuminen pitää aina arvioida ideaan, jonka kanssa ollaan liikkeellä, koska se vaikuttaa merkittävästi menestymiseen. Sama idea voi toimia toisen toteuttamana tai toisessa paikassa, ja varsinaisen idean esittäjälle voi sopia jokin idea. Tämä arviointi pitää malttaa tehdä ja tässä yritysneuvoja on parhaimmillaan, sanoo Huilla.

Ideasta erillisiä yrittäjävalmiuksia ei Jukka Huillan mielestä ole.

– Toivottavasti tämän oivaltavat jo julkisten palvelujen järjestäjätkin ja luopuvat netissäkin olevista testeistä. Niiden tarkoitus on vain lyödä ihminen lyttyyn tai kannustaa haihattelemaan mahdottomia. Henkilökohtainen keskustelu asiantuntijan kanssa on osoittautunut kaikkein parhaimmaksi vaihtoehdoksi.

Vaikka menestystä on tullut, Jukka Huilla huomauttaa, että yritysneuvojan tehtävänä ei ole tehdä kaikista hänen palvelujaan käyttävistä yrittäjiä.

– Me olemme sparraajia. Kysymys kuuluu, onko yritysidea asiakkaan toteuttamalla tavalla mahdollista muuttaa yritykseksi. Jos vastauksia ei löydy, voi hyvällä syyllä lopettaa haihattelun ja siirtyä elämässään eteenpäin. Tämä on yhtä tärkeä tulos kuin se, että saadaan uusia yrityksiä aikaiseksi.

Kiitos luottamuksesta

Se, että yritysneuvojalle ennestään tuntematon ihminen varaa ajan keskusteluun, on Jukka Huillan mielestä niin suuri luottamuksen osoitus, että hän on valmis palvelemaan. Tämä on tärkein syy, mikä on saanut akaalaisen Huillan pysymään tehtävässään tuulisistakin ajoista huolimatta.

– Olen asiakkaitani varten. Toiset ovat tänne tullessaan valmistelleet asiaansa hyvinkin pitkälle ja kysymyksiin halutaan vastauksia. Ehkä tällä kokemuksella pystyy antamaan vielä hakukonetta parempia vastauksia.

Jukka Huilla ei väitä olevansa kaikkien asioiden asiantuntija, mutta Ensimetri on.

– Liiketoiminnan aloittamisen ja pyörittämisen asiantuntija minä olen. Sitten meiltä löytyy myös toimialakohtaista asiantuntemusta verkostostamme, joka on asiakkaiden käytössä. Tarvittaessa annamme hyvinkin tarkkoja neuvoja ja ohjeita. Lähtökohta tässä työssä kuitenkin on se, että asiakkaalla itsellään on substanssi hallussa.

Yritysneuvoja ei ole ”kallonkutistaja”, vaikka usein sellaiseksikin joutuu.

– On minulla asiakkaita, joiden liikeidean ymmärrän, mutta vasta pitkään keskustellen olen päässyt selville, että juuri hän on idean paras toteuttaja. Tässähän päästään kysymykseen, pitäisikö olla jonkinlainen liikeideapankki, josta vetäisi tarvitsevalle, miettii Jukka Huilla.

Ideoita yrityksiksi 20 vuotta seutukuntaa seuranneella yritysneuvojalla varmasti olisi, mutta jos matkan varrella olisi jäänyt haaviin huippuidea, sitä olisi lähtenyt toteuttamaan yritysneuvojakin.

Yrityskaupoissa on päällä ostajan markkinat

Pirkanmaalla on satoja yrityksiä vailla jatkajaa. Jos jatkajia ei löydy, yrityksiä lopettaa toimintansa, vaikka itse liiketoiminta olisi elinkelpoinen. Maakunnassa on myös yrityksiä, jotka ovat omistajilleen kuin perheenjäseniä ja niistä pidetään kiinni viimeiseen asti, ehkä liiankin pitkään.

Pirkanmaan Yrittäjillä on palveluja luopujille ja jatkajille. Kunnissa elinkeinotoimi auttaa luopujaa ja Ensimetrin yritysneuvojat jatkajaa.

– Meillä on aika hyvä tieto jopa hiljaisessa myynnissä olevista yrityksistä. Pistän tietoni korvan taakse ja jos asiakasvirrassa tulee vastaan henkilö, jonka ideaan myynnissä oleva yritys sopisi, kerron sen ilman muuta. Ideahan voi olla sellainen, että sen pystyy käynnistämään ostamalla yrityksen, sanoo Jukka Huilla.

Ensimetri on Etellä-Pirkanmaalla mukana vuosittain noin 30. omistajanvaihdoksessa.

Mikä omistajanvaihdoksesta tekee hankalan?

– Kyllähän siinä on se luopumisen tuska, varsinkin jos on pitkään toiminut yrittäjänä. Luopujan mielessä on väkisinkin elämäntyön arvo, joka joskus valitettavasti on hyvin epärealistinen – varsinkin kun siihen on ladattu odotuksia tuloista eläkevuosina.

Luopuva yrittäjä on ehkä ottanut mahdollisimman pienen yrittäjien eläkevakuutuksen, koska varsinainen ekäke on luvassa yrityksen myynnistä.

– Tämä ei välttämättä toteudu tänään, koska nyt ovat selkeästi ostajan markkinat.

Ostajan tehtävä on Jukka Huilla mielestä miettiä vain sitä, mitä hänen kannattaa maksaa yrityksestä. Mitään moraalista velvollisuutta luopujaa kohtaan ei ole. Bisnes is bisnes.

– Tämä pitäisi kaikkien osapuolien hyväksyä. Myyjällä on ja ostajalla ovat omistajanvaihdoksessa omat intressinsä. Realismin ei pitäisi loukata ketään, vaan keskustelun pitäisi olla hyvin avointa. Yleensä ensimmäiset hintakäsitykset ovat hyvin kaukana toisistaan, sanoo Huilla.

Kokemus on Jukka Huillalle opettanut, että jos omistajanvaihdokseen varataan riittävästi aikaa, yhteinen sävel löytyy.

– Minulta kysytään usein, mikä on myynnissä olevan yrityksen oikea hinta. Mitään aukotonta laskentakaavaa ei ole. Oikea arvo on se, mistä osapuolet keskenänsä sopivat ja molemmat ovat tyytyväisiä.

Laskentamenetelmiä yrityksen määrittelemiseksi on olemassa. Joku katsoo yrityksen omaisuutta, toinen yrityksen tulevaa tuottoarvoa.

– Usein haarukoidaan, mikä on kauppahinta nämä molemmat menetelmät yhteen sovittamalla. Aikaa tämä vie. Usein yrittäjät heräävät liian myöhään ja yritystä ei ole viilattu myyntikuntoon. Sinänsä hyvällä yrityksellä voi olla rönsyjä, jotka eivät tuota mitään tai varastossa tavaraa, joka ei kelpaa kenellekään.

Yritysasiamies Jukka Huilla kehottaa yrityksensä myymistä miettiviä katsomaan ympärilleen ja siivoamaan nurkkansa ja tonttinsa. Parhaan hinnan yrityksestä saa, kun on oikeaa myytävää.