Ylpön talo oli kolmen ministerinrouvan lapsuudenkoti

Elokuvateatteri Toijalan Kinossa viime maanantaina järjestetty valokuvien katselu- ja tunnistamistilaisuus todisti selvästi, että Akaan ja Toijalan menneisyys ja historia kiinnostavat päivä päivältä enemmän. Akaa- seuran järjestämään yhdessäolohetkeen, jossa muisteltiin niin sanottua Ylpön aluetta, osallistui lähes sata henkeä.

Ylpön alueella tarkoitetaan nykyisen Toijalan S-marketin ja vanhan hautausmaan välistä aluetta. Alueella sijaitsi kolme erillistä liikerakennusta, Ylpön liikerakennus, Aallon leipomo ja Koskenkarin talo.

Ylpön talossa arkkiatri Arvo Ylpön vanhemmat pitivät kestikievaria, talossa toimi myös muun muassa apteekki, kemikaliokauppa, invalidiravintola Vamma, Oskari Tulosen polkupyöräliike, Tolletin lastenvaateliike ja Ilmari Karin maalausliike. Ylpön talossa toimivat viimeksi Valokuvaamo Kaarrevuo, Toijalan Sekunda ja Prima, MuoviMaja sekä Karin Värikauppa.

Koskenkarin talossa oli muun muassa V. V. Linkoahon kelloliike, Matin Kello, Annan Paperi ja kangaskauppa Kangassaari ja leipuri Vilho Aallon talossa kangaskauppa.

Akaa-seuran sihteeri Liisa Sjöblom oli ansiokkaasti kerännyt alueeseen liittyviä valokuvia seuran ja perheensä albumeista sekä saanut kiitettävästi kuvia myös yksityishenkilöiltä. Hän kertoi ja esitteli asiantuntevasti alueella toimineita yrityksiä ja kertoi niiden historiasta, mutta mielenkiintoa herättivät etenkin liikkeiden pihoilta otetut valokuvat, joista moni saattoi tunnistaa niin itsensä, sukulaisiaan kuin naapureitaan.

Tuttuja takapihoja ja monia muistoja

Yleisö arasteli ensin, mutta kun vauhtiin päästiin, löytyi niin tuttuja menneiltä vuosilta ja liikkeiden henkilökunnista kuin pihojen monenlaisia leikkipaikkojakin.

Valokuviin on ikuistettu lapsia leikkimässä, hiihtelemässä, kiipeilemässä puissa ja eläinten kanssa. Moni löysi kuvasta itsensä vuosikymmenten takaa, moni ehkä jo unohtuneen naapurinsa. Mutta esimerkiksi kuva, jossa on viisi valkoisiin esiliinoihin pukeutunutta naista ja seinällä Toijalan Pommac -mainos herätti keskustelua. Täyttä varmuutta siitä ketä siinä on ja missä se on kuvattu, ei saatu.

– Luulen, että kuva liittyy maatalousnaisiin. Takana vasemmalla voisi olla tätini Aune Rekula ja hänen vieressään Toini Kuusisto Sontulasta, arveli Liisa Kuhavuori–Lapinleimu.

Tilaisuuden jälkeen hän tunnisti kuvasta oikealla olevan Hilma Rekulan ja keskellä Aune Hemilän.

Useassa kuvassa esiintyy Schroderuksen Pekka-koiran koppi. Siitäkin löytyi tarinoita. Sen katolle kiipeilivät niin pojat kuin tytötkin.

– Me pidimme siellä sisällä myös tyttökerhoa, muisteli Päivi Loizos (o.s. Lehtovuori).

Pihoilla tehtiin myös konnuuksia.

– Joskus päästettiin Ylpön lampaat karsinasta karkuteille. Rottajahti sai kerran hurjan lopun, ja toisen kerran panimme yhden kaverin liiteriin ja unohdimme hänet sinne iltaan asti. Ne rikokset ovat jo vanhentuneet, todettiin.

Maailmalle lähteneitäkin muisteltiin

Ylpön suvusta tunnetaan parhaiten lääketieteen ja kirurgian tohtori, arkkiatri Arvo Ylppö. Sisaruksista Hilja jäi naimattomana asumaan kotitaloa, Ilta (myöhemmin Ojansuu) oli Kruunuhaan valmistavan koulun johtaja ja Toijalan Yhteiskoulun ensimmäinen johtajatar. Hilma (myöhemmin Salovaara) avioitui Toijalan asemapäällikön kanssa ja leskeksi jäätyään muutti kotitaloon. Tyyne oli englannin kielen lehtori Viipurin kauppalyseossa ja Helka (myöhemmin Schroderus) kotitalousopettaja. Aune oli hammaslääketieteen tohtori ja Aarne oikeustieteen ylioppilas, joka teki uran vankeinhuoltotyössä vankilasaarnaajana. Atte menehtyi sisällissodassa vahingonlaukaukseen ja Martti, Kaarin ja Aili kuolivat lapsina.

Kun Liisa Sjöblom, arvuutteli keiden kahden pääministerin rouvat olivat asuneet Ylpön liiketalossa, oli hetken hiljaista. Harri Holkerin vaimo Marja–Liisa Lepistö muistettiin, Martti Miettusen vaimo Henna Aalto (myöhemmin Salovaara) ei tullut heti mieleen. Kaija Ojansuu (Ilta Ylpön tytär) oli puolestaan naimisissa valtiovarainministerinä 1950-luvulla toimineen Tuure Junnilan kanssa.

Akaa-seura lupaa jatkoa

Seuraavan kerran vanhoja muistellaan Akaa-seuran vuosikokouksessa 21.11. Akaan keilahallilla. Silloin aiheena on Toijalan Tapettitehtaan historia. Ensi keväänä on tarkoitus muistella korttelia, jossa Kino sijaitsee.