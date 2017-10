Jukka Leppilampi esiintyy Viialan Majataloillassa

Ensi sunnuntaina 15.10. kello 17 vietetään Viialan kirkolla Majataloiltaa teemalla rakastamaan kutsuttu.

Majatalon musiikkivieraaksi saapuu pitkän linjan muusikko, laulaja ja lauluntekijä Jukka Leppilampi. Hän tuli tunnetuksi jo vuosikymmeniä sitten proge-yhtye Tabula Rasan solistina. Nykyään Leppilampi on hyvin kysytty esiintyjä kirkoissa sekä konserttisaleissa. Mies ja kitara -tyyppisesti esiintyvänä hän täyttää äänellään ja karismallaan isonkin esiintymissalin.

Majataloillassa pohditaan Jeesuksen antamaa rakkauden kaksoiskäskyä. Rakkauden ytimeen meitä johdattelee puhuja ja sielunhoitaja, tamperelainen mielenterveystyön lehtori ja draamakouluttaja Annukka Häkämies.

Entisten nuorten Majataloilta kutsuu laulamaan ja kohtaamaan kaiken ikäisiä ihmisiä. Lapsille on järjestetty pyhäkoulu sekä varhaisnuorille oma Backstage-klubi. Majatalon yhteislauluista vastaa Majatalon oma houseband. Tarjolla on kahvia sekä suolaista purtavaa. Tilaisuuteen on ilmainen pääsy.