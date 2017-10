Kuvataiteilijoiden syysnäyttely on tasokas ja harmoninen

Katseen vangitsee Tuula Vuokolan ryhdikäs pastellityö Kaupunki. Se ei ole perinteistä Vuokolaa, lähes sellaista katse etsittyään löytää, sekatekniikalla tehdyn Polun. Rohkea rouva. Hieman peremmälle kun astuu saliin, huomaa Ari Sarkasen öljyvärityön Tsahkajärvi ja kun katsoo taakseen, näkee Katriina Kuhasen kolme leikkisää akryylityötä. Hei, missä ovat ensimmäisen huoneen kattovalot?

Akaan Kuvataiteilijoiden syysnäyttely Suomi 2117 on parasta aikaa esillä kulttuuritalo Laaksolassa. On katsojan päätettävissä, päästäänkö teemalla sadan vuoden päähän. Joka tapauksessa oivaltava pääsee tapailemaan Finlandian säkeitä Mari Pirkkasen upeassa Meidän Suomi 2. -keramiikkavaasissa. Sibelius on siis ikuinen. Marjatta Marttilan munatemperatyössä Suuntana Suomi, joutsen on jo paluulennolla, joten ehkä meillä on toivoa.

Näyttely on tasokas ja harmoninen. Esimerkiksi Carita Ahlgrénin ja Hilkka Salon öljyvärityöt Hiljaisuus – tyhjää – ja Uhma – pirullinen katse – sopivat vierekkäin hyvin. Rimanalituksiakaan näyttelyssä ei ole, vaan osaamista. Katsomaan houkutteleva jännite saleista kuitenkin puuttuu, ollaan kuin sienimetsässä ja jokainen tatti on löydettävä erikseen.

On ilo katsoa teoksia, joissa kaikki on kohdallaan. Esimerkiksi Hilkka Salon öljyvärityö Valoa on sellainen, puhdas, ehyt ja huolellinen kokonaisuus. Samanlainen on Arja Peltolan öljyvärityö Menoks, vaikka mattapinta ei tässä työssä ole paras mahdollinen valinta. Lea Heikkilän akvarellityössä Vedet nousevat katse lepää ja tarkentuu. Onko maisema utuinen ja näkyykö saaria? Myös Leena Hernesniemi on hyvä tekijä. Öljyvärityö Kevättäkö muistuttaa ajasta, jolloin kevääseen ja kesään kuului aurinko. Carita Ahlgrénin öljyvärityö Paluu jatkaa samaa aihetta.

Kristiina Maijala on pitänyt työpöydällä hauskaa ja näin on syntynyt neljän tussi- ja akvarellityön iloinen sarja. Taisto Koistinen on piirtänyt lyijykynällä tuntureita, Saanan ja Hetan. Värikylläistä iloa taas uhkuu Koistisen väripuupiirros Nostalgia. Mestari on asialla.

Syysnäyttelyssä on poikkeuksellisen paljon veistoksia. Ari Sarkanen yllättää ja Eva von Wehrt ilahduttaa. Sarkanen on vahva öljyvärimaalari, mutta näköjään veistoksien ulokkeiden etsiminenkin kiinnostaa, Kaikkea pakoon on hauska, samoin omakuva Ikaros. Takavuosina Ari Sarkanen yllätti myös kesäisin Näkymässä. Eva von Wehrt kertoo töillään aina tarinan. Rakastetut saa mietteliääksi, koska sittenkin toisen on hyvä olla lähellä toista. Mari Pirkkasen keramiikkalautaset osoittavat taidon olevan hyvin hallussa, joten naivistiset kokeilut voisi jättää.

Puhutteleva ja hyvin koskettava on Pirkko Vakkilan keramiikkaveistos Jonkun äiti. Ei tarvita sanoja, on vain katseltava ja ajateltava. Hyytävää.

Laaksola on kulttuuritalo, joten kuvataitelijoiden näyttelyn ei soisi olevan talossa lapsipuolen asemassa. Oikein suojatassut pitää kenkiin laittaa. Näyttely on aukikin vain viikonloppuisin, lauantaisin ja sunnuntaisin kello 11–15. Ollaan Akaassa, Suomen juhlavuonna 2017. Entäs sadan vuoden päästä? Toivottavasti maailma ei ole silloin niin sekaisin kuin Katriina Kuhasen akryylityössä Lähtö 1939, mutta eihän sitä koskaan tiedä.