Mika Pajasmaa pyöräilee Kangassaaren laavulle

Valtuutettu Mika Pajasmaan lempipaikka on Toijalan sataman läheisyydessä sijaitsevan Kangassaaren niemenkärki ja siellä oleva laavu.

– Tämä on hieno paikka, täällä on kiva käydä kääntymässä polkupyörällä. Kävimme täällä myös lasten kanssa kun he olivat pieniä ja työkavereiden kanssa olen joskus paistanut täällä makkaraa, Pajasmaa kertoo.

Pajasmaan työkaverit löytyvät Akaan Seudun Osuuspankista, ja ammatiltaan hän on pankkilakimies.

– Pari viikkoa sitten minulle tuli työpaikalla 20 vuotta täyteen. Itse en olisi sitä muistanutkaan, mutta pomo muisti, Pajasmaa naurahtaa.

Pajasmaan mukaan hänen tullessaan taloon noin 75 prosenttia työstä oli lakimiehen työtä. Nykyään sitä on enää noin 30–40 prosenttia.

– Hallintoa ja byrokratiaa on tullut kauheasti lisää. Se on toisaalta ihan kivaa, aina joutuu laittamaan itseään peliin, Pajasmaa pohtii.

54-vuotias neljännen kauden valtuutettu on syntyisin Turusta, mutta Pajasmaan ollessa 10-vuotias hänen perheensä muutti Kaarinaan. Myöhemmin mies palasi Turkuun suorittamaan opintonsa. Ennen Akaata Pajasmaa on asunut muun muassa Lopella.

– Vuonna 1997 sain töitä Toijalasta ja tänne muutimme vuonna 2005. Olen tavallaan ajautunut tänne, ja toivottavasti en ajaudu enää mihinkään muualle, Pajasmaa tuumii.

Elinvoimalautakunnassa varapuheenjohtajana istuva Pajasmaa harrastaa vapaa-ajallaan muun muassa pyöräilyä ja kuntonyrkkeilyä. Miehen omien sanojen mukaan liikuntaa tosin pitäisi harrastaa enemmän.

– Lisäksi rakentelen pienoismalleja ja keräilen vanhoja rahoja. Minulla on myös jumalaton määrä kirjoja. Kaikkeen ei vain millään meinaa ehtiä, sillä työ vie kauheasti aikaa; on kokouksia ja koulutuksiakin, Pajasmaa toteaa.

Lisäksi viime kevät oli Pajasmaalle rankka, sillä hänen isänsä kaatui ja loukkasi itsensä.

– Hän sairasteli kaksi kuukautta ja kuoli huhtikuussa. Tässä on saanut juosta Kaarinan ja Toijalan väliä. Nyt isän asunto on myynnissä ja siellä on neljä huonetta ja keittiö täynnä 40 vuoden aikana kerättyä tavaraa, Pajasmaa kertoo.

Valtuutetun mielestä parasta Akaassa on kaupungin sopiva koko ja hyvä sijainti.

– Täältä on hyvät liikenneyhteydet ja kaikki palvelut, joita tarvitsen. Jotkut valittavat, että täällä ei ole oopperaa tai isoa laitosteatteria, mutta kuinkahan monta kertaa niissä tulee vuoden aikana käytyä?