T.U.F.F.in ultimatejuniorit ottivat SM-sarjassa kaksoisvoiton

Toijalan Nuorisoseuran ultimatejoukkue T.U.F.F. (Total Ultimate Frisbee Freaks) on voittanut alle 17-vuotiaiden SM-kultaa ja -hopeaa. SM-sarjan kolme osakilpailua pidettiin Helsingissä, Lempäälässä ja Jyväskylässä. Jyväskylässä 17.9. käydyssä finaalissa olivat vastakkain T.U.F.F.Y ja T.U.F.F.X, joista Y vei voiton numeroin 10–6.

– Molemmat joukkueet pelasivat hyvin, mutta tietenkin olisi päästy enemmän pelin makuun, jos vastassa olisi ollut vieras joukkue, arvelee T.U.F.F.in valmentaja Oskari Murto.

Voittajajoukkueessa pelasivat Akseli Saarinen, Hugo Valo, Casper Saarikivi, Ari Turto, Suvi Tukiainen, Viivi Mönkö, Maria Jouppi, Helmi Dahlman, Jesse Ojala ja Jesse Mattila.

Hopeajoukkueeseen kuuluivat Viivi Jokela, Pinja Jaskari, Vertti Mönkö, Anni Riihiviita, Ronda Saarikivi, Aku Dahlman, Roope Niskanen, Rasmus Jaskari, Valtteri Mönkö ja Daniel Leväniemi.

Suurin osa T.U.F.F.in pelaajista on Akaasta, minkä lisäksi kolme on Tampereelta ja yksi Valkeakoskelta.

T.U.F.F.illa vahva edustus EM-kisoissa

Akaalaisjoukkueella oli 11 henkilön edustus myös Hollannissa elokuussa järjestetyissä ultimaten nuorten Euroopan mestaruuskisoissa. U17-joukkueeseen kuuluivat Aku Dahlman, Helmi Dahlman, Aada Dahlman, Casper Saarikivi, Ronda Saarikivi, Roope Niskanen, Valtteri Mönkö, Anni Riihiviita ja U17-joukkueen valmentajana Oskari Murto sekä U20-joukkueeseen Henri Rekula ja Jesse Ojala.

– Kävimme hakemassa pelikokemusta kansainvälisistä peleistä ja muutenkin katsomassa, minkälaista taso on muualla Euroopassa. U17-joukkue ei voittanut yhtään peliä mutta sai todella paljon hyvää kokemusta. Suomella oli sarjan nuorin joukkue, jossa nuorin pelaaja oli 11-vuotias, Oskari Murto kertoo.

EM-kisoihin osallistui 53 joukkuetta 20 maasta. Mestaruuksista kilpailtiin neljässä sarjassa. Oskari Murron mukaan T.U.F.F.in vahva edustus EM-kisoissa kertoo aktiivisista lajin harrastajista. Lisäksi tutun valmentajan mukanaolo madalsi lähtemisen kynnystä 12–18-vuotiailla pelaajilla, ja paikallisten yrittäjien tuki oli tärkeä tekijä matkan toteutumisessa.

Oskari Murto arvioi kansainvälisen menestyksen edellyttävän vielä töitä lajin tunnetuksi tekemisessä ja uusien harrastajien saamista lajin pariin.

T.U.F.F. harjoittelee kesällä Luhtaniityssä ja Toijalan urheilukentällä. Talvikaudella ultimaten harrastajilla on yksi vuoro Viialan palloiluhallilla.

– Talvi on ongelmallinen, koska Viialan hallinkin tilanne on epävarma. Akaaseen pitäisi saada uusi halli, koska porukkaa on paljon ja seurat haluavat kehittyä, Oskari Murto toteaa.