Akaa-Volley kohtaa Vantaa-Ducksin TV-pelissä

Lentopallon Mestaruusliiga jatkuu Akaa-Volleylla lauantaina Toijalan Monitoimihallissa. Kello 17 alkavaan peliin saapuu vastustajaksi Vantaa Ducks.

– Vantaa Ducks on Korson Vedon miesten edustusjoukkue. Nimen taustalla on paikallinen Ankkapuisto ja siellä makaava Ankkalampi. Myös Ankkarock-tapahtumaan on jonkinmoinen kytkös, vaikka itse tapahtuma olikin jo poistunut kalentereista Ducksin syntyessä, selventää korsolaisten tiedottaja Esa Parviainen.

Sekä Parviainen että ankkaparven kokenut valmentaja Ismo Tuominen ennustavat mielenkiintoista peliä.

– Toki tunnen akaalaisten kokenutta kaartia. Poikela, Borichev, Mikkonen ja Heino ovat tuttuja vuosien varrelta. Mutta joukkueessa on myös monia minulle tuntemattomia pelimiehiä. Osaan tutustuin ennen kauden alkua harjoitusturnauksessa, mutta sen jälkeen Akaa on saanut vahvistuksia ja porukka on varmasti muutoinkin mennyt pelillisesti eteenpäin, arvioi Tuominen.

Pelaajia enemmän kuin penkille mahtuu

Vantaan Ducksien pelaajarosteri on tällä erää ”turhankin” runsas. Kun sopimuspelaajia on 16 ja ottelupöytäkirjaan saa nimetä vain 12, aina muutama jää pelipäivänä kotiin tai huoltopenkille.

– Kyllähän tämä sääntö on aika tylsä. Mielestäni kaikki pelaajat pitäisi voida ottaa pöytäkirjaan. Nyt porukalla treenataan ja sitten aina joku joutuu pettymään pelipäivänä. Onneksi meillä on hyvä farmijoukkue, Karhulan Veikot. Vähemmälle peliajalle liigassa jäävät pääsevät hikeen 1-sarjassa, kiitteli Tuominen.

Ducksien kokeneella yleispelaaja Toni Kankaanpäällä on ollut hieman jalkojensa kanssa ongelmia. Avauspeleissä luottopelaajana tunnettu Kankaanpää on käynyt kentällä vain liberon tehtävissä.

– Alkukausi on meiltä mennyt tavallaan kaksijakoisesti. Saimme alkuun vastaamme kaikki viime kevään mitalijoukkueet. Olemme pelanneet ihan kelvollisesti, mutta kaikista otteluista on tullut takkiin. Kunhan saamme Toninkin täyteen pelikuntoon, niin tulokset varmasti muuttuvat.

Lopuksi Tuominen kertoi joukkueensa keskittyneen toistaiseksi aivan perusasioiden hiomiseen.

– Vastaanotto on ollut erityisen kehittämisen kohteena. Lisäksi pyrimme minimoimaan omat helpot virheet. Syöttö näyttelee nykylentopallossa suurta roolia ja siihen meidän pitää saada lisää tehoja. Ei yksin koviin hyppysyöttöihin, vaan myös leijat pitää lähettää vaikeina.

Akaa-Volley tarvitsee uskoa omaan tekemiseen

Akaa-Volleyn valmentaja Lauri Tihinen odottaa hänkin lauantain peliä mielenkiinnolla.

– Ducksilla on kilpailukykyinen porukka kasassa. Jos Toni Kankaanpää on täydessä pelikunnossa, niin joukkue vahvistuu lisää. Hakkurikaksikkoon Antti Vallin ja Karl Külaots ja yleispelaaja Miro Määttäseen on saatava otetta torjunta-/puolustuskombinaatiolla. Joukkue on erittäin kokenut ja tullut tutuksi vaikeana vastustajana jopa isoille seuroille.

Tihinen arvostaa Ducksin valmentaja Ismo Tuomisen korkealle.

– Iska hakee parasta seitsikkoaan erittäin systemaattisesti ja huolella.

Akaa-Volley sai riveihinsä vain viikko sitten yhdysvaltalaisen Ryan Steven Matherin. Hieman yli kaksimetristä pelimiestä kaavaillaan hakkurin tontille, mutta Tihisen mukaan mitään kiirettä tähän ei ole. Sampo-Volleyta vastaan hakkurin vastuuta kantoi Dmitri Borichev, joka pärjäsi roolissaan riittävän hyvin.

Kauden kahdessa ensimmäisessä pelissä Akaa-Volleyn ote on pahasti pettänyt koitosten viimeisessä erässä. Miten tämä vältetään jatkossa? Tihisellä on tähän antaa vastaus.

– Rakentamalla, valamalla kykyä ja uskoa oman tekemisemme kilpailukyvystä joka ainoa päivä. Viime pelissä joukkueemme väläytteli potentiaaliaan. Kun saamme tuon pelin vakioitua, niin pääsemme taistelemaan erävoitoista useammin.

Kun muut vesilinnut pyrkivät tähän aikaan vuodesta etelää kohti, Vantaan ankkaparvi tulee rohkeasti lauantaina pohjoisen suuntaan. Nähtäväksi jää, kohmettuvatko ankat Akaan kylmyydessä.

Lentopallon Mestaruusliiga ja Nelonen Media solmivat kauden alkaessa sopimuksen noin 150 liigapelin televisioinnista. Ottelut nähdään maksullisessa Ruutu+ -palvelussa. Lauantain peli on Akaa-Volleyn ensimmäinen tv-peli.

– Ducks-otteluhan televisioidaan. Mutta todellinen tunnelma löytyy vain aidosta tilanteesta. Varmasti katsomo täyttyy lauantaina ja saadaan kunnolla mölyä mökkiin, uskoo Akaa-Volleyn markkinointia hoitava Markku Kuoppa.