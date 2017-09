Raakapuuterminaalin suunnitelmissa varaudutaan heti alueen laajentamiseen

Liikennevirasto on käynnistänyt Akaa Pointin yritysalueelle suunniteltavan raakapuuterminaalin ratasuunnitelman laatimisen. Valkeakosken radasta erkaneva pistoraide muodostuu 200–300 metrin pituisesta lähestymisraiteesta sekä 550 metrin pituisesta kuormausraiteesta.

– 550 metrin pituisella kuormausraiteella on mahdollista kuormata 24 raakapuuvaunun mittainen juna kerrallaan, kertoo projektipäällikkö Laura Aitolehti Liikennevirastosta.

Suunnitelmissa huomioidaan myös varaus toiselle kuormausraiteelle sekä mahdollisuus pidentää kuormausraiteita 650 metriin.

– Alkuvaiheessa on kuitenkin tarkoitus toteuttaa yksi 550 metrin pituinen kuormausraide, mikäli rahoitus hankkeelle varmistuu, Aitolehti toteaa.

Rata siirtyy kovalle maalle

Aitolehden mukaan pistoraide suunnitellaan muutama sata metriä pohjoisemmaksi kuin asemakaavaan on merkitty.

– Akaan kaupungin teettämissä pohjatutkimuksissa on käynyt ilmi, että kohta johon rata on asemakaavassa merkitty, on aika pehmeää maata. Todennäköisesti rata siirtyy pohjoisemmaksi kantavammalle maapohjalle.

Terminaali- ja ratasuunnitelmat sijoittuivat kaupungin omistamalle maalle. Jos hanke toteutuu, Liikennevirasto lunastaa alueet.

Sähköistys päättämättä

Projektipäällikkö Laura Aitolehden mukaan ratasuunnittelun yhteydessä päätetään, onko pistoraide järkevää sähköistää. Kuormausraide on joka tapauksessa sähköistämätön, koska kuormausta ei voida tehdä ajolankojen alla. Valkeakosken rataa ei ole sähköistetty.

– On kaksi vaihtoehtoa: joko pistoraide sähköistetään Toijalan liikennepaikalta terminaaliin tai sitten ei sähköistetä ollenkaan. Joka tapauksessa Valkeakoskelle asti rataa ei sähköistetä tämän projektin puitteissa.

Varaus isommalle puuvarastolle

Akaa Pointiin on tulossa raakapuulle 11 500 neliömetrin laajuinen varastoalue. Myös siihen liittyy varaus alueen laajentamisesta 18 400 neliömetriin.

Ensivaiheen hankkeiden, kuormausraiteen sekä 11 500 neliömetrin varastoalueen, kustannusarvio on 4–5 miljoonaa euroa. Rakentamisen toteuttaa Liikennevirasto. Rahoitus terminaalin raiteiston ja varastoalueen rakentamiseen tulee valtiolta.

– Hankkeen toteutuminen ei ole täysin varmaa, ennen kuin rahoitus on lyöty lukkoon, mutta kyllähän tämä prioriteeteissa on aika korkealla. Paljon riippuu ratasuunnitelman yhteydessä tarkentuvista kustannusarvioista, Aitolehti sanoo.

Tukkirekat tuovat, junat vievät

Akaan raakapuuterminaali on osa uutta valtakunnallista raakapuun terminaali- ja kuormauspaikkaverkostoa, jota kehitetään metsäteollisuuden, metsähallituksen, kuljetusyritysten, kuntien ja Liikenneviraston yhteistyönä.

– Tukkirekat tuovat puun terminaaliin, jossa se kuormataan juniin ja kuljetetaan eteenpäin. Kuljetusten suunnat vaihtelevat sen mukaan, mistä puuta on saatavilla ja missä on kysyntää, projektipäällikkö Laura Aitolehti kertoo.

Uuden puuterminaalin on tarkoitus korvata Toijalan keskustassa junaradan vieressä oleva kuormausalue. Akaa Pointin kuormausalueelle ajo tapahtuu Hirsikankaan jäteaseman liittymästä Toijalan ja Viialan väliseltä Hämeentieltä. Projektipäällikkö Laura Aitolehden mukaan ratasuunnitelmassa selvitetään myös kuormaustoiminnan vaikutuksia asutukselle.

Aitolehden mukaan syksyn aikana Akaan Pointissa tehdään vielä lisää maastotutkimuksia pohjaolosuhteista, joiden perusteella puuterminaalin paikka ja kustannukset tarkentuvat.

Aitolehti arvioi ratasuunnitelman tulevan nähtäville vielä tämän vuoden puolella, jolloin suunnitelma voisi olla hyväksyttävissä helmikuussa 2018. Projektipäällikön mukaan ratasuunnitelmasta järjestetään todennäköisesti vielä tämän vuoden aikana yleisötilaisuus Akaassa.