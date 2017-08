Kesä on mennyt kesää odotellessa. Auringon ja lämmön puuttuminen on pilannut monen kesäloman, mikä näkyy varmasti kireytenä työpaikoilla ja kodeissa syyspimeällä. Suomen kesä on parhaimmillaan jotakin aivan muuta kuin nyt päättyvä sateinen ja kolea vuodenaika. Tähän kaiketi on tottuminen.

Akaassa on koko kesän meuhkattu varsinkin sosiaalisessa mediassa Viialan koulutalojen sisäilmaongelmien kanssa. Kliimaksinsa meuhkaaminen sai, kun kaupunginhallitus päätti säilyttää Keskustan koulun eteen kasatut parakit käytössä. Kysymys kuuluu, mihin koululaiset olisivat sitten menneet. Valtuusto päättää tänään siirtokoulujen rakentamisesta, jos päättää, ja ne ovat pystyssä aikanaan. Odottavan aika on pitkä, mutta joku roti räyhäämisessä pitää olla. Akaan logolla ja kaupunginhallituksen jäsenten kuvilla varustetun ”etsintäkuulutuksen” laittaminen sosiaaliseen mediaan osoittaa kokonaan jotakin muuta kuin tilannetajua.

Politiikassa, kunnallispolitiikassakin, on tyytyminen joskus enemmistöpäätöksiin. Kun päätökset on tehty, äänestäen, häviöön jääneiden on seisottava toisenlaisenkin päätöksen takana. Demokratia halvaantuu pahemman kerran, jos enemmistöpäätöksen jälkeen seuraa hajaannus ja tässä tapauksessa vielä julkinen teilaus. Akaan asioita ei vain päätetä turuilla ja toreilla, vaikka se joidenkin mielestä tärkeää olisikin. Kaupunginhallituksen linjaan vaikutetaan tehokkaimmin kuntavaaleissa.

Viialan kriisiytynyttä koulutilannetta ei saa vähätellä eikä työntää syrjään. Silti kaupungissa tapahtuu paljon myönteisiä asioita, joista pitää olla ylpeä. Aurinko nousee. Paljujen Yö-tapahtuma Toijalan Satamassa oli menestys. Myös Hunaja Hulinat kokonaisuudessaan on saanut kiitosta ja väkeä liikkeelle. Näiden tapahtuminen takana on joukko aktiivisia ihmisiä, jotka haluavat viedä Akaata menestykseen.

Hyvinvointikeskuksen suunnittelu on käynnissä ja sillä on osaava vetäjän Ari Kulmala. Millainen Matinpuistoon rakennettavasta keskuksesta tulee, ratkeaa aikanaan. Jo nyt on joka tapauksessa selvä, että hanke on Akaan mittapuussa merkittävä ja vie kaupunkia eteenpäin, olkoonkin, että palvelutuottajana keskuksessa on tulevaisuudessa maakunta.

Akaa on myös päättänyt ottaa paikkansa Helsinki-Hämeenlinna-Tampere -vyöhykkeellä. Kaupunginhallitus on hyväksynyt Suomen kasvukäytävä -verkoston yhteistyösopimuksen. Rahaa verkoston toimintaan käytetään ensi ja seuraavana vuonna yhteensä 20 000 euroa. Tälläkin päätöksellä Akaa ilmoittaa olevansa osa kasvukäytävää.

Tässä lehdessä on liikenneviraston kuulutus Akaan raakapuuterminaalin ratasuunnitelmasta. Akaa Point -yritysalue saa näin radan ja tällä hetkellä kaupungin keskustassa Toijalassa oleva raakapuuterminaali siirtyy uuteen paikkaan. Terminaalin siirtyminen pois keskustasta mahdollistaa uuden suunnittelemisen. Esimerkiksi Hämeentien ja Satamatien liikennejärjestelyt on mietittävä kokonaan uusiksi.

Unohtaa ei sovi sitäkään, että Toijalan rautatieasema ja Viialan pysäkki ovat ainoita paikkoja, joissa juna tällä hetkellä pysähtyy. Toijalan rautatieaseman seudusta kehittyy varmasti tulevaisuudessa myös merkittävä asumisen keskus ja asumista lisää on saatava myös Viialaan. Näiden alueiden kehittäminen vaikkapa arkkitehtikilpailuin on tämän päivän kaupunkipolitiikkaa. Tässä yhteydessä kysymys kuuluu, mitä Akaassa on tehtävä, että kerrostalojenkin rakentaminen täällä yleistyy.