Hunajahulinoilla riitti leppoisaa kuhinaa ja huikeaa hunajaa

Toijalan tori täyttyi lauantaina teltoista ja ohjelmasta, kun Hunajahulinat-sadonkorjuumarkkinat huipensivat Hunajaviikkojen ensimmäisen puolikkaan. Sadekuurojen värittämänä päivänä oli tarjolla tasapuolisesti sekä paikallista että muualta saapunutta kehon ja mielen ravintoa. Lavalla kuultiin musiikkia Orffit-lastenmusiikkiyhtyeeltä, trubaduurina esiintyneeltä A-J Keskiseltä sekä Akaa100-kansanmusikaalin tekijöistä kasatulta bändiltä.

Hunajahulinat avasi Vuoden Mehiläistarhaajaksi tammikuussa valittu Pentti Paala Pirkka-Hämeen mehiläishoitajista. Paala painotti puheessaan pölyttäjien tärkeyttä ja kehui Hunajahulinoilla myytävää hunajaa.

– Muutama vuosi sitten näin tällä samalla torilla hyvin vaaleaa hunajaa ja totesin, että tämä vaalea hunaja on lähes puhdasta vadelmahunajaa. En ole 34 vuotta kestäneen mehiläishoitoni aikana nähnyt näin hienoa hunajaa missään aikaisemmin, Akaassakin mehiläistarhauskursseja luotsannut Paala kehui.

Hunajasta on moneksi

Sastamalasta Pesosen mehiläistarhoilta hulinoille saapunut Esa Pesonen ei ollut vielä saanut edes kaikkia myytäviä tuotteita esille, kun kauppa kävi jo vauhdikkaasti.

– Toriasiakkaat tulevat aikaiseen kaupoille, kun taas markkina-asiakkaat valuvat yhdentoista-kahdentoista aikaan paikalle, Pesonen tuumi.

Järjestyksessään viidensien Hunajaviikkojen Huikea hunaja! -teema näkyi miehen monipuolisella myyntikojulla erinomaisesti. Pesosen tarjontaan kuului tavanomaisen luonnonkukkahunajan lisäksi muun muassa maustettuja hunajajalosteita sekä saippuaa, huulivoidetta ja marinadia. Maustettujen hunajien valmistaminen ei ole Pesosen mukaan kovin yleistä, mutta pieni pesämäärä vaatii monimuotoista tuottamista.

– Meillä tuottavien pesien määrä on 170:n ja 200:n välillä, mikä on pieni määrä ammattihoitajalle. Tänä päivänä ammattihoitajilla on pesiä yleensä 500:sta ylöspäin.

Yksi Pesosen mehiläistarhojen mielenkiintoisimmista tuotteista on propolisuute, josta on apua muun muassa nielutulehduksiin, aftoihin ja vatsatautiin. Myös mehiläiskittivahaksi kutsuttu propolis on mehiläistarhauksen tahmea sivutuote, jota mehiläiset käyttävät muun muassa kennojen korjaamiseen.

Esa Pesonen on käynyt Hunajahulinoilla joka vuosi ja pitää tapahtumaa oivana kesän lopetuksena.

– Pitkät kalsarit ovat tänään ekaa päivää jalassa, että kyllä tämä syksyksi on jo muuttunut, hän nauroi.

25 vuotta eri markkinoita kiertäneen tarhaajan myyntityö ei kuitenkaan suinkaan lopu Hunajahulinoihin, vaan työtä Pesosella riittää aivan jouluaaton tienoille asti.

”Sydämessä tekee todella hyvää”

Hunajahulinoilla jaettiin perinteikkäästi myös makeita tunnuksia Akaan hyväksi tehdystä työstä. Tänä vuonna Vuoden Kuhnurin palkinnon sai monipuolinen yhdistysaktiivi Jarmo Perttunen ja viime vuonna lanseerattu Vuoden Kuningattaren arvonimi meni Punaisen maton huumaa -tapahtumalle. Vuonna 2014 ensimmäistä kertaa järjestetyn, paikallisia yrityksiä esittelevän tapahtuman pystin vastaanottivat idean äidit, yrittäjät Maria Valtonen

ja Nina Weltzien.

Kuningattaren valintaa perusteltiin muun muassa sillä, että kaksi kertaa vuodessa järjestettävä tapahtuma saa ihmiset säihkymään ja kaunistaa sekä fyysisesti että henkisesti. Tapahtumaan kuuluukin olennaisena osana suosittu muotinäytös, jossa paikalliset mallit esittelevät paikallisia tuotteita.

Nina Weltzien kiitteli valintaraatia upean yhteisöllisestä valinnasta ja muistutti, että tunnustus koskettaa koko Akaata.

– Tapahtuma ei olisi mahdollinen ilman paikallisia yrittäjiä, asukkaita ja yhteistyökumppaneita. Yhdessä olemme enemmän, yhdessä olemme vahvempia.

Maria Valtonen jatkoi kehumalla kaksikon tueksi järjestelyihin tullutta Liisa Sjöblomia sekä tapahtuman ilolla vastaanottaneita kaupunkilaisia.

– Punaisen maton huumaa on hyvä esimerkki siitä, kuinka paljon yhdessä tekemällä ja samaan päämäärään pyrkimisellä saadaan aikaan. Jatketaan tätä hyvää yhteistyötä.

Seuraava Punaisen maton huumaa -tapahtumapäivä on 9. marraskuuta 2017.

Kuhnuri meni sanattomaksi

Vuoden Kuhnurin laaja-alainen aktiivisuus vakuutti valintaraadin, jonka valintaperusteita kaupungin vs. viestintä- ja markkinointisihteeri Anni Määttä avasi yleisölle ennen tunnustuksen saajan paljastamista.

– Häntä on kutsuttu varsinaiseksi työmyyräksi, joka ei tuo itseään esille millään tapaa, mutta on monessa mukana. Ilman tämän henkilön työpanosta moni asia jäisi tekemättä, Määttä aloitti.

Johdattelevia vihjeitä seurasi Perttusen ansioluettelo, joka hakee laajuudessaan vertaistaan. Jarmo Perttunen on aktiivinen muun muassa vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä, kaupungin satamavalvonnassa, SPR:n Ystäväpalvelutyössä ja Toijalan Näyttämöllä.

Tuore Kuhnuri meni tunnustuksesta lähes sanattomaksi.

– Sydämessä tekee todella hyvää, Perttunen sanoi kiitollisena.

Aktiivisen miehen päivä jatkui odotetusti toiminnan merkeissä, sillä hän meni suorittamaan järjestyksenvalvontaa Paljujen yö -tapahtumaan.

Oona Eskeli