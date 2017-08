Kaupunginhallitus esittää siirtokouluja Viialaan ja Kylmäkoskelle

Akaan kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että kaupunki aloittaa mahdollisimman pian valmistelutyön Viialaan ja Kylmäkoskelle sijoitettavien siirtokoulujen hankkimiseksi tarjouspyynnön julkaisemista varten. Siirtokoulu kattaisi Viialassa viidensadan ja Kylmäkoskella sadan oppilaan tarpeet. Kaupunginhallitus käsitteli siirtokouluasiaa kokouksessaan maanantaina 21.8.

Kaupunginhallituksen mukaan siirtokoulujen on täytettävä ajalliset, oppilasmäärälliset ja rakennusmääräykselliset tarpeet. Viialan osalta valmistelussa on otettava huomioon myös kaikkien taito- ja taideaineiden tarpeet.

Myös viime viikolla kokoontunut sivistyslautakunta oli siirtokoulujen hankinnan kannalla.

Viialan alueella on erilaisissa väistötiloissa tällä hetkellä noin 500 oppilasta, ja Kylmäkoskella Kirkonkylän koulun tilat ovat rajoitetusti käytössä sisäilmaongelmien takia. Koululla on 66 oppilasta. Kylmäkoskelta oppilaita on siirtynyt myös kouluun Urjalaan.

Siirtokouluja voidaan odottaa keväällä

Vs. kaupunginjohtaja Briitta–Liisa Sinivuori arvioi, että siirtokoulujen saaminen Akaaseen menee keväälle.

– Kilpailutuksen valmistelu ja itse kilpailutus vievät oman aikansa kuten myös päätöksenteko ja pystytys meidän tarpeisiimme. Realistinen aikataulu on huhtikuu.

Sivistysjohtaja Tero Kuusisto kuvailee siirtokoulua parakkia pysyvämmäksi ratkaisuksi.

– Siirtokoulujen toimittajat mainostavat, että heidän rakennuksensa ovat käytettävissä jopa kymmeniä vuosia. Siirtokoulut ovat myös ulospäin hyvännäköisiä rakennuksia.

Sivistysjohtajan mukaan siirtokoulujen hintahaarukka on yleisopetuksen tilojen osalta 20–23 euroa neliömetriltä ja erikoisluokkatilojen 3–4 euroa enemmän.

Parakkien vuokra-aikaa jatketaan

Akaa kaupunki jatkaa Keskustan koulun viereen sijoitettujen väistötilojen vuokraamista ensi kesään Viialan taajaman oppilaspaikkojen turvaamiseksi. Kaupunki käyttää optio-oikeutta ja jatkaa väistötilojen vuokra-aikaa marraskuun 2017 alusta kesäkuun 2018 loppuun. Vuokra on 8944 euroa kuukaudessa. Parakkirakennuksessa on 12 luokkatilaa.

Kaupunki on jättänyt 17. elokuuta reklamaation väistötilat toimittaneelle Algeco Oy:lle, koska tiloissa on ollut puutteita.

Kaupunginhallituksessa Heli Piirainen (vihr) esitti, että optiota Algecon kanssa ei käytetä vaan viranhaltijat ryhtyvät osana reklamaatioasiaa neuvottelemaan nykyisen vuokra-ajan pidennyksestä edellyttäen, että puutteet saadaan kuntoon syyskuun alkuun mennessä. Piiraisen esitys hävisi äänestyksen 6–5. Piiraisen lisäksi häviölle jäivät Janita Puomila (kok), Inka Loppi (sd), Sami Rajala (kok) ja Jukka Salminen (kok).