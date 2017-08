Akaan Hunajaviikot alkavat maanantaina

Akaan Hunajaviikot käynnistyvät maanantaina 21.8. ja kestävät 3.9. asti. Paikalliset yhdistykset ja yritykset järjestävät tänä aikana omia tapahtumiaan ja esimerkiksi kaupungin kirjastot ovat vahvasti mukana viettämässä Hunajaviikkoja.

Tarjolla on ohjelmaa kaikenikäisille. Lapsiperheille luvassa on muun muassa keppihevoskilpailua, elokuvaa ja kaupunginmestaruuskilpailuja. Aikuisille on opastusta villiyrttien käyttöön, keskustelua Akaan hunajaisesta logosta ja hunajaisesta tulevaisuudesta sekä Sami Saaren Aki Sirkesalo-tribuuttia.

Muutamassa lapsille ja nuorille suunnatussa tapahtumassa jaetaan Akaa-spinnereitä ja niistä voi ladata some-kanavilleen videoita #akaa ja #hyvinpyörii!

Hunajaviikkojen pääpäivät 26.8. ja 2.9. tarjoavat sadonkorjuusatoa ja lähiruokaa. Lauantaina 26.8. vietetään Hunajahulinat-sadonkorjuumarkkinoita Toijalan torilla. Vuoden mehiläistarhaaja Pentti Paala avaa hulinat ja lapsille ohjelmassa on lastenyhtye Orffit. Päivän aikana kuullaan myös paikallisia kuuluisuuksia, joista yksi on Voice of Finlandissakin mainetta niittänyt AJ Keskinen.

Kun markkinat hiljenevät, alkaa kello 14 Toijalan Satamassa Paljujen Yö eli liikuteltavien kylpytynnyreiden omat bakkanaalit. Näihin karkeloihin voi ostaa paljupaikan esimerkiksi tapahtuman sivujen kautta. Lauteilla nähdään Martti Servo & Napander, ilotulitus ja kaikkea villiä ohjelmaakin on luvassa. Tapahtuman järjestää Akaan Nuorkauppakamari.

Lauantaina 2.9. järjestetään Läheltä lähtee! -lähiruokatapahtuma, jossa paikalliset tuottaja aukaisevat ovensa kuluttajille. Mukana on yhdeksän eri kohdetta aina lammastilasta ylämaankarjatilaan, omenantarhaan, mehiläistarhaukseen ja Suomen parhaan oluen panneeseen Hopping Brewsters -panimoon. Kartta osoitetietoineen mukana olevista kohteista löytyy osoitteesta akaa.fi.