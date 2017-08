Keskustan koululta kajahtaa: keittiökorjauksissa kemikaalivaara – edellisen remontin lopputarkastus tekemättä

AW-Rakennus Oy aloitti Viialassa Keskustan koulun keittiön yhden muovimattopäällysteisen lattian korjauksen tämän viikon torstai-aamuna, kertoo tutkija Kari Immonen perjantaina valmistuneessa raportissaan. Immosen mukaan tutkijoiden tarkastuskäynti samana päivänä osoitti, että lattiapäällysteen poisto ja lattian esikäsittely tehdään tavalla, joka voi aiheuttaa työnaikaisten epäpuhtauksien leviämisen keittiön muihin tiloihin.

– Asianmukainen pölynhallinta ja työalueen alipaineistaminen siis puuttuivat. On huomattava, että tämän rakennuksen korjaustoimenpiteet on joka suhteessa toteutettava noudattaen rakentamis- ja työturvallisuusmääräyksiä. Korjauksessa on otettava huomioon myös se, että muovimattopäällysteiden poistaminen aiheuttaa kemikaalipäästöjen voimakkaan leviämisen ympäröiviin tiloihin ilman erityisiä työmenetelmiä, Immonen kertoo raportissaan.

AW-Rakennus oli Keskustan koulun peruskorjauksen rakennusurakoitsija vuosina 2014–2015. Yritys ei ole myöntänyt tehneensä virheitä ja olevansa vastuussa takuukorjauksista kuten suuresta osasta koulun lattioiden muovimattojen vaihtoa.

– Sisäilmahaittojen keskeinen syy on muovimattopäällysteiden lattian aiheuttamat kemikaalipäästöt. Päästölähteet ovat syntyneet peruskorjausurakan seurauksena johtuen vääristä työmenetelmistä ja urakoitsijan puutteellista laadunvarmistuksesta, Kari Immonen kirjoittaa.

Immosen mukaan peruskorjausurakan takuuaika jatkuu vielä tovin aikaa.

– Rakennuksen tilojen ja järjestelmien takuutarkastuksen järjestäminen on tilaajan vastuulla. Takuuajan päättymisen jälkeen tilaajalla on velvollisuus näyttää, että virheet ja puutteet johtuvat urakoitsijan syystä. Takuuaikana riittää virheen ilmoittaminen.

Immosen mielestä koulun kuntoon laittaminen ja riitely urakoitsijan korjausvastuusta olisi hyvä pitää erillään.

– Urakoitsijan edun mukaista on korjausten aloittamisen viivyttäminen.

Toisaalta myös Akaan kaupungin organisaation sisällä on jouduttu puuttumaan koulun remonttiin.

– Rakennuksen peruskorjauksen lopputarkastus on tekemättä. Rakennusvalvonta on antanut huomautuksia käyttöönottotarkastuksessaan, Immonen kertoo.