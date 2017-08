Kari Immosen raportti kertoo: Rasin koulu on homeessa, hatara ja epätiivis

Diplomi-insinööri Kari Immosen väliraportin mukaan Rasin puukoulu on kokonaisuutena hatara ja epätiivis. Sisäilmaongelmia esiintyy sekä vanhassa rakennusosassa että laajennusosassa. Henkilökunta on kokenut merkittäviä sisäilmahaittoja opettajien hallinto- ja sosiaalitiloissa.

Immosen mukaan koulun ryömintätilan ja luokkahuoneiden välinen lattian tiivistyskorjaus on sikäli onnistunut , että suora vuotoilmayhteys ryömintätilasta luokkiin on vain muutamassa kohdassa. Tämä on todettu savukokeella. Vanha koulurakennus on kuitenkin kokonaisuutena hatara ja epätiivis, joten ryömintätilan sekä alapohja- ja yläpohjaeristeiden epäpuhtaudet kulkeutuvat hitaita vuotoreittejä luokkatiloihin.

Hallintotilapäädyssä, jossa on opettajien huone ja rehtorin huone, on rakenteellisia puutteita, jotka edistävät mikrobikasvustojen lisääntymistä.

Kaikkia homeita ei voida poistaa

Immonen luettelee tämän kesän tuktimustensa pohjalta lukuisia Rasin puukoulun korjauskohteita niin ilmanvaihdossa kuin rakenteissakin. Tutkija kuitenkin toteaa sen tosiasian, mikä kävi ilmi jo Jommi Suonkedon muutama vuosi sitten tekemissä tutkimuksissa.

– Kaikkia sisäilman epäpuhtauslähteitä ei voida poistaa, sillä ne ovat alapohja-, seinä- ja yläpohjarakenteiden sisällä. Riskinarviointi on tehtävä vielä ennen korjauksiin ryhtymistä.

Immosen mukaan korjaustoimenpiteitä suunnitellaan, mutta sisäilmakorjauksia ei ole aloitettu.

– Rakenteiden lisätutkimukset ja korjaukset voidaan aloittaa syksyllä. Rakenteista otetaan lisää mikrobinäytteitä lajiston määrittämiseksi.

Runko ja perusrakenteet ikääntyneitä

Tehtyjen tutkimusten ja mittausten perusteella Immosen keskeinen korjausehdotus on se, että vuotoilma alapohja-, seinä- ja yläpohjarakenteista estetään ohjaamalla rakennuksen ilmanvaihtoa siten, että sisätilat ovat hieman ylipaineisia, ennen kaikkea ryömintätilaan nähden.

– Ryömintätilaan asennetaan tuulettumista tukeva kanavisto ja puhaltimet, hallintosiiven rakenteet korjataan lisätutkimusten jälkeen ja ilmanvaihtoa lisätään henkilömäärää vastaavaksi. Keittiöpäädyn ryömintätila ja lattiarakenteet korjataan portaikon viereltä, ja rakennuksen ilmanvaihdon ohjauksen automaatiota täydennetään, Immonen luettelee tarpeita.

Tutkija ei suosittele luokkatiloja käytettäväksi ennen kuin ilmanvaihdon säätäminen on uudistettu ja testattu toimivaksi. Luokkien käyttöaste eli oppilasmäärä tulee sovittaa suunniteltuun ilmanvaihtomäärään ja huonekorkeuteen.

Immonen esittää, että elokuussa laaditaan jatkotutkimussuunnitelma tarvittavista sisäilmaa koskevista mittauksista ja rakenteiden kuntotutkimuksista. Hän myös suosittelee kattavan kuntoarvion tekemistä koko rakennuksesta kunnossapitotoimenpiteiden kymmenvuotisohjelmaa varten.

– Tutkimusten ja korjausten yhteydessä on voitu todeta, että puukoulun vanhan osan runko ja perusrakenteet ovat ikääntyneitä. Niiden tulevan käyttöiän arvionti vaatii rakennetutkimuksia. Tekniset järjestelmät ovat kunnossa. Rakennuksen käyttöikää ei voi ilman lisätutkimuksia, nykytiedoilla arvioida, Immonen päättää raporttinsa Rasin puukoulusta.

Akaan kaupunki ilmoitti tällä viikolla, että Rasin koulun tilat ovat kokonaan pois käytöstä lukuvuoden alkaessa keskiviikkona 9. elokuuta.